下午茶自助餐10間推介｜$119起！生蠔／鮑魚／和牛／酒店買1送1

下午茶自助餐2024｜想歎盡小巧點心，又怕吃太多會肥，那麼下午茶自助餐就適合你了！《香港01》「好食玩飛」記者為大家推薦10間高性價比的下午茶，除了有人氣打卡Cafe The Tiffany Blue Box Cafe外，還有酒店下午茶自助餐正在做買一送一優惠，可任食生蠔，人均只是$119！



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下午茶自助餐優惠【1】歷山酒店 — 開心果下午茶／送精選酒品 人均$199

鄰近炮台山地鐵站的歷山酒店推出「開心果樂園」下午茶二人套餐，和朋友一同前往就最適合不過！自助餐除了可無限暢飲Tea WG茗茶或咖啡之外，還可以吃到多款開心果配襯的美食，如挪威煙三文魚開心果忌廉芝士卷、炸意大利飯波釀芝士開心果、黑魚子醬鴨肝慕絲泡芙等，每份下午茶仲奉送兩杯指定精選紅酒、白酒、氣泡酒或香桃梳打！現有優惠，人均都只是$199！✨人均$199歎開心果下午茶✨

歷山酒店｜「開果心樂園」下午茶二人套餐

星期一至五

優惠價（2位）：$398｜人均$199｜原價$468

星期六、日及公眾假期

優惠價（2位）：$422｜人均$211｜原價$468

優惠期：即日起至2024年12月31日

✨人均$199歎開心果下午茶✨

地址：北角城市花園道32號

電話：3893 2888



下午茶自助餐優惠【2】The Tiffany Blue Box Cafe — 紐約都市的浪漫情懷早午餐 換購價低至$171

👉🏻✨人均$171享受紐約風情下午茶✨

在香港都能感受紐約都市的浪漫情懷！人氣打卡咖啡廳The Tiffany Blue Box Cafe推出「早午餐 Breakfast at Tiffany's」，帶你走進60年代的經典電影《Breakfast at Tiffany's》中的浪漫世界！早午餐提供打卡必備的兩層層架，放有魚子醬、鵝肝、櫻花蝦蒸蛋、紐約經典三文治煙燻牛肉吐司、自家製穀麥片及水果等精選鹹、甜點，再以奢華的銀器盛載，配搭充滿貴氣的「Tiffany Blue」白、綠配色環境，及Tiffany著名的彩色玻璃窗，非常夢幻！現時更可以積分低至7折換購，人均$171！

除早午餐外，Cafe亦提供「五道菜晚餐」，有松葉蟹鉗配魚子醬、香煎鵝肝黑松露羊肚菌意大利燉飯、慢煮開心果脆皮羊里脊及法國春雞伴松露慕斯等矜貴食材製作的菜色，絕對是慶祝特別節日的好選擇，現時亦可以積分低至半價換購！此外，首50位購買套餐訂座的客人更可以$408額外加購chocolate bonbons 禮盒。

👉🏻✨人均$171享受紐約風情下午茶✨

The Tiffany Blue Box Cafe｜早午餐 Breakfast at Tiffany's

星期五至星期日及公眾假期

換購價（1位）：$171｜原價$258

換購價（2位）：$341｜人均$171｜原價$488

＊額外加$280可無限暢飲香檳

The Tiffany Blue Box Cafe｜五道菜晚餐

換購價（1位）：$369｜原價$738

晚餐加購TIFFANY 藍天空刨冰：$58（小杯）／$88（大杯）

套餐加購chocolate bonbons 禮盒：$408

優惠期：即日起至2024年12月1日

👉🏻✨人均$171享受紐約風情下午茶✨

地址：尖沙咀北京道1號大堂207-208號舖

電話：2362 9828



下午茶自助餐優惠【3】香港九龍東皇冠假日酒店 — 開心果誘惑下午茶／人均$168

👉🏻✨人均$168歎下午茶✨

香港九龍東皇冠假日酒店的星幕推出「開心果誘惑下午茶」！餐廳環境舒適，設有採光感十足的落地玻璃窗，在陽光充足的地方品嚐下午茶就最舒服！而下午茶提供鹹、甜點，當中推介香煎帶子伴開心果、香煎吞拿魚伴開心果脆皮配三文魚子秋葵沙律醬、迷你開心果巴斯克芝士蛋糕，現有優惠人均都只是$168！

香港九龍東皇冠假日酒店｜開心果誘惑下午茶

優惠價（2位）：$336｜人均$168｜原價$370

優惠期：即日至2024年12月15日

👉🏻✨人均$168歎下午茶✨

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓星幕

電話：3983 0638



下午茶自助餐優惠【4】六國酒店 — 12月節日下午茶／鮑魚、和牛 獨家85折

👉🏻獨家85折歎盡鮑魚、和牛😍

六國酒店的Le Menu餐廳12月將推出「鮑魚．和牛．鵝肝醬」節日下午茶，充滿冬日氣氛的鹹甜美點放置在三層架上，配搭餐廳的維多利亞風格裝修，非常有氣氛，打卡一流！此外，下午茶提供紅燒鮑魚酥皮盒、特選和牛三文治、鵝肝醬配特濃紅酒啫喱等昂貴食材入饌美食，現有獨家85折優惠！

六國酒店｜「鮑魚．和牛．鵝肝醬」節日下午茶套餐

優惠價（2位）：$540｜人均$270｜原價$625

優惠期：2024年12月1日至2025年1月1日

👉🏻獨家85折歎盡鮑魚、和牛😍

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓星幕

電話：3983 0638



下午茶自助餐優惠【5】花圖 — 柚子醬香脆帶子／黑蒜蟹肉燒賣 人均$192

👉🏻✨優惠價預訂花圖下午茶

位於尖沙咀海港城的花圖推出下午茶優惠，餐廳主打結合傳統與創意的菜式，推介柚子醬香脆帶子，淡淡的柚子香甜味提升了帶子的鮮味，另外有別於傳統燒賣的黑蒜蟹肉燒賣，一絲絲的蟹肉和黑蒜微微的酸甜配搭下，味道更豐富。

飲品可選花茶或雞尾酒，想優雅地歎茶，還是過一個微醺的下午任君選擇，而且餐廳環境高雅恬靜，十分適合想放假chill一下的朋友。現二人套餐人均只需$192！

花圖｜花圖下午茶二人套餐

成人（2位）：$383｜人均$191.5｜原價$702

＊優惠每日限定2份

優惠期：即日起至2024年11月30日

👉🏻✨優惠價預訂花圖下午茶

地址：尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心4樓401號舖

電話：2688 2408



下午茶自助餐優惠【6】荃灣悦品酒店 ── 榴槤芒果主題2人下午茶／買一送一 人均$119

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荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis推出「 榴槤芒返 • 蠔情下午茶」，提供多款榴槤和芒果製成的甜、鹹點，款款造型精緻，而榴槤和芒果這個水果之中的最佳配搭，不但賣相吸引，且果味香濃，當中必試榴槤慕絲蛋糕、香芒蟹肉忌廉筒，以及新鮮生蠔！另外，餐廳環境寧靜舒適，非常適合二人聚餐，一邊享受小巧的美食，一邊打卡！現有買一送一優惠，連埋加一都只是人均$119！

荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis｜榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶

成人（2位）：$238.8｜人均$119｜原價$477.6

優惠期：即日起至2025年1月31日

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地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



下午茶自助餐優惠【7】六國酒店 ── 任食4小時果漾花語下午茶 低至72折

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六國酒店 Le Menu 西餐廳推出秋冬版「果漾花語下午茶自餐」，有山羊芝士焦糖洋蔥撻、迷你火腿牛角包、西班牙蒜片蝦、野菌酥皮盒、蒜蓉芝士焗青口等熱盤；壽司卷、鮮果巴馬火腿、芝麻醬凍豆腐、煙三文魚小泡芙、忌廉芝士小餅乾等凍盤；以及椰汁西米糕、蘋果金寶、冰花燉雪梨糖水、葡式蛋撻等甜品，可任食任飲4小時！低至72折！

六國酒店 Le Menu 西餐廳｜果漾花語下午茶自助餐（秋冬版）

成人（1位）：$262｜原價$361

小童（1位）：$174｜原價$240

優惠有效期：即日起至2024年11月30日

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地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



下午茶自助餐優惠【8】六國酒店 ── 熔岩朱古力星球／紅燒鮑魚酥皮盒／鵝肝醬配香檳啫喱 85折

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六國酒店的Le Menu餐廳，環境採用了現代與古典元素交織的維多利亞風格設計，可在這裡享受一個雅緻且令人愜意的下午茶。餐廳現有「鮑魚．鱈場蟹．熔岩朱古力星球」主題下午茶，除了有紅燒鮑魚酥皮盒、鱈場蟹肉莎莎煙三文魚卷、鵝肝醬配香檳啫喱及扒芝士黑椒牛肉三文治等鹹點外，還有熔岩朱古力星球、白朱古力櫻桃慕絲、檸檬柚子蛋糕等甜點，現有85折優惠！

六國酒店｜鮑魚．鱈場蟹．熔岩朱古力星球下午茶套餐

成人（2位）：$492｜人均$246｜原價$518

優惠期：即日至2024年11月30日

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地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



下午茶自助餐優惠【9】香港金域假日酒店 ── 刺身、海鮮、逾20款甜品 91折起

👉🏻優惠預訂91折起😍

香港金域假日酒店推出自助下午茶，除了提供熟蝦、藍青口、泰式燒牛肉沙律、多款刺身及壽司外，還有超過20款甜品可選擇，如士多啤梨青檸芝士餅、海鹽焦糖布朗尼蛋糕、杜絲朱古力焗忌廉撻、藍草莓芝士蛋糕等，以下午茶價錢就能歎盡刺身、海鮮及甜品，性價比極高！現有優惠91折起！

香港金域假日酒店｜自助下午茶

成人（1位）：$275｜$295

兒童（1位）：$187｜$206

長者（1位）：$220｜$235

優惠期：即日至2024年11月30日

👉🏻優惠預訂91折起😍

地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓

電話：2315 1118



下午茶自助餐優惠【10】香港迪士尼樂園酒店 ── M6和牛條、蟹肉沙律 97折

👉🏻✨即搶迪士尼華特餐廳優惠

香港迪士尼樂園酒店的Walt's Cafe華特餐廳有下午茶優惠！餐廳主打採用高級食材的下午茶，如M6和牛條配壽喜燒汁、蟹肉沙律醃紅洋蔥三文治和青蘋果沙律配紅菜頭醃三文魚，重點當然是印有米奇圖樣的即烘米奇鬆餅，以及印有不同的卡通人物圖案的飲品及糕點，一拼放在層架上非常有儀式感！現有97折優惠！

香港迪士尼樂園酒店Walt's Cafe華特餐廳｜下午茶

成人（2位）：$658｜人均$329｜原價$679

＊已包括加一服務費

優惠有效期：即日至2024年12月20日

👉🏻✨即搶迪士尼華特餐廳優惠

地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園酒店3樓

電話：35106000



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