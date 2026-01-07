香港落雪？天文台料周四分區僅5度　HEATTECH唔暖？1招睇有冇過期

HEATTECH｜保暖衣｜寒冷天氣警告生效！天文台今早（7日）錄得最低氣溫10.9度，為入冬以來最低紀錄，在網上更有「香港會否下雪」的熱議。據天文台預料，受乾燥的冬季季候風持續影響，未來一兩日廣東普遍晴朗，早上寒冷。天文台九天天氣預報指，本港周四（8日）及周五（9日）最低氣溫分別低見11及12度，已達寒冷水平。分區預報更顯示，明日早上7時，1分區更跌至5度，不過沒有提及下雪的可能。



氣溫驟降，很多人都會馬上掏出家中保暖衣物禦寒。不過也有不少人抱怨HEATTECH已經不保暖，UNIQLO官方曾在社文媒體發文，列出保暖衣不保暖的原因，其中一點令大多數人都感到非常驚訝，原來HEATTECH會過期！今次就跟大家盤點8大保暖衣不保暖原因，還會教大家檢查你的HEATTECH有沒有過期！



天文台錄得入冬以來最低紀錄

天文台今早（7日）錄得最低氣溫10.9度，為入冬以來最低紀錄，在網上更有「香港會否下雪」的熱議。一名網民在討論區引用來自歐洲中期預報中心的電腦模型數據，指「一月中有超級寒潮」，香港「或會落雪」，引來網民熱議。不少網民留言「吹大咗」、「無可能」，均認為可能性不大；亦有網民回覆如果真的落雪，「一定很浪漫」。

該電腦模型數據預測顯示，一股強烈的東北季候風可能在1月中下旬影響華南地區，屆時香港鄰近地區可能逼近5至8度低溫；而北面更廣泛地區更呈現代表0度的深藍色。

一股強烈的東北季候風可能在1月中下旬影響華南地區，屆時香港鄰近地區的低溫可能逼近5至8度。（歐洲中期預報中心截圖）

雖然天文台並沒有回應香港落雪的可能性，不過就天文台九天天氣預報，周四及周五最低氣溫將分別低至11及12度，已達寒冷水平。

天文台｜周四及周五的天氣如何？

本港周四及周五最低氣溫分別低見11及12度，已達寒冷水平。（天文台截圖）

天文台預料，受乾燥的冬季季候風持續影響，未來一兩日廣東普遍晴朗，早上寒冷。據天文台九天天氣預報，本港周四及周五最低氣溫分別低見11及12度，已達寒冷水平。天文台分區預報更顯示，明日早上7時，流浮山、上水、沙田、將軍澳及石崗氣溫均低見單位數，其中打鼓嶺更跌至5度。

天文台亦預測，隨著季候風在周末稍為緩和，華南氣溫略為回升，早上仍然清涼。預料一股偏東氣流會在下周初影響華南沿岸，該區風勢頗大。而乾燥的東北季候風會在下周中期為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。

天文台分區預報更顯示，明日早上7時，流浮山、上水、沙田、將軍澳及石崗氣溫均低見單位數，其中打鼓嶺更跌至5度。（天文台截圖）

天氣轉涼，家中HEATTECH又是時候出動。不過，不說不知道，HEATTECH原來會過期，以下整理了HEATTECH不保暖的可能原因，大家穿著時記得留意：

HEATTECH為何穿了不暖？

HEATTECH不保暖原因【1】HEATTECH過期

HEATTECH保暖原理是藉著纖維鎖緊皮膚散發出來的汗水、蒸氣，並將其轉化為熱能，帶來保暖的效果。由於衣服纖維經過長期洗滌後，保暖程度會大大降低，因此UNIQLO官方建議每3年就換新以保持最佳的保暖功效。至於怎樣知道HEATTECH有沒有過期呢？原來可以從衣服標籤看出製作日期。

衣物洗水標籤虛線----下第二排末端會有（○○ – ○○）4碼數字，第一組第1個數字是0-9，代表西元年尾號，例如8就代表是2018年生產；第一組第2個數字，代表季節春夏秋冬，如果是4就代表冬天生產。如果標籤顯示（84 – ○○），結合起來是就是2018年冬季生產。如果超過3年就建議更換。

HEATTECH不保暖原因【2】起毛球或破損

雖然官方建議穿著年份是3年，但香港現在寒冷的日子越來越少，一年可能都穿不了多少次，同樣的方法可能應用不了，所以官方也提出另一種方法判斷是否需要更換新保暖衣，就是發現它已經開始起毛球或有破損，代表已經頻繁地使用，衣物纖維有機會已老化，如果發現保暖衣不再保暖，就是時候更換！

如發現HEATTECH已經開始起毛球或有破損，即代表衣物纖維有機會已老化。（Facebook@Uniqlo Taiwan）

HEATTECH不保暖原因【3】保暖衣下再穿衣服

保暖衣的原理是吸收人體排出的水蒸汽再發熱，如果保暖衣沒有緊貼著皮膚，就無法發揮以上的效能。有些人喜歡在穿著HEATTECH底下再穿其他禦寒衣物，但這樣反而會削弱保暖衣的保暖功能。

HEATTECH不保暖原因【4】買大保暖衣尺寸

購買保暖衣時，很多人會因為怕保暖衣縮水、太緊身，所以把尺寸買大一號。但由於保暖衣無法緊貼皮膚，就無法有效吸收人體排出的水蒸汽，導致保暖效果欠佳。

日本節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》早前請負責研發HEATTECH保暖內衣的中野正海部長，了解保暖內衣的原理。（節目截圖）

HEATTECH不保暖原因【5】運動時穿保暖衣

保暖衣雖然是吸收人體排出的水蒸汽再發熱，但當運動大量流汗的時候，則避免穿上保暖衣。由於保暖衣無法排出過多的水分，結果衣服纖維吸收大量水分，猶如一塊濕毛巾搭在身上，反而會讓體溫流失導致更寒冷。

HEATTECH不保暖原因【6】熱水洗保暖衣

高溫會導致保暖衣的保暖纖維加速老化，所以洗保暖衣前應留意洗水標籤顯示的建議溫度，一般不宜超過40度。

洗水標籤一般會列明衣服能不能熱水洗。（資料圖片）

HEATTECH不保暖原因【7】乾衣機高溫烘乾

保暖內衣最好自然晾乾，乾衣機一般以高溫烘乾衣服，由於高溫會導致保暖衣的保暖纖維加速老化，影響保暖功能，所以不宜放進乾衣機。而且還有機會導致保暖衣縮水。

保暖衣應自然風乾。（unsplash）

HEATTECH不保暖原因【8】洗滌加入柔順劑

衣物柔順劑會在保暖衣表面形成薄膜，影響吸濕性及透氣性，導致保暖衣無法吸收皮膚蒸汽，沒法發揮應有的保暖功能。

洗保暖衣應避免使用柔順劑。（unsplash）

