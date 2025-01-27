東岸板道懶人包｜8大打卡點　維港景步行徑　邊做Gym邊手機充電

北角好去處｜北角新景點｜北角有新景點啦！北角東區走廊下的東岸板道（西段）在已開放給公眾，全長2.2公里，沿途設有階梯式座位可以欣賞到維港景色、釣魚、野餐，《香港01》好食玩飛記者為大家整理了8個必去打卡位，即看下文啦！



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北角東區走廊下的東岸板道（西段）已於1月26日開放給公眾，西段全長1.1公里，當中700米是連接東岸公園主題區至北角海濱花園的板道，400米是經優化的北角海濱花園。

至於東岸板道（東段），將由北角海濱花園接駁至鰂魚涌海裕街，預計下半年陸續完成。東岸板道全面開放後，整條長約13公里、連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱。

西段一大特色，是在和富中心對出設置全港首個轉盤橋，以及維港第一條開合橋。兩條橋一般都會開放予市民來往，如有船隻需要來往附近海岸，才會收起安排船隻通過。

除了轉盤橋，東岸板道內也有8個必去打卡蒲點，以下會逐一階段：

北角東岸板道｜【1】「汐·日光之階」—— 散步、緩跑徑

東岸板道設有大量空間給市民步行、緩跑、騎單車等，而且更有可觀賞日落、維港景色的階梯式座位，就是「汐·日光之階」！從東岸主題公園（近屈臣道）入口進入，沿著海濱步行5分鐘左右，即可到達。

「汐·日光之階」有大量空間給市民進行步行、緩跑、騎單車等活動。（夏家朗攝／資料圖片）

北角東岸板道｜【2】「淘·童夢之園」—— 充電單車、攀爬

在顯理中學至和富中心路段海旁的「淘．童夢之園」，設有多個玩樂設施，包括充電動感單車，運動過程單車會發電，而且使用者可連接手機至USB充電，邊做運動邊叉電，一舉兩得！另外，也設有攀爬設施，以及座位給家長及市民休息，桌櫈上更設無線充電板供手機充電。經和富花園進入，通過轉盤橋，就可以到達「淘．童夢之園」。

「淘．童夢之園」設有多個玩樂設施，包括單車機、攀爬設施等。（夏家朗攝／資料圖片）

北角東岸板道｜【3】「漁·釣魚平台」—— 釣魚愛好者必去

位於北角渡輪碼頭附近，設釣魚平台、階梯式座位及戶外躺椅。這個釣魚平台非常貼近海平面，或許會成為一群釣魚愛好者的聚腳點。從北角匯一期旁邊，向糖水道碼頭前行，就可以到達。

位於北角渡輪碼頭附近，設釣魚平台。（FB@東岸板道社區聯絡中心）

北角東岸板道｜【4】「滙．共融空間」—— 休憩空間

提供廣闊休憩空間（廣場和草坪）給行人、騎單車人士使用的「滙．共融空間」，位於整條板道的中間，由4.5米闊的行人通道增建至6米闊，非常適合情侶在這裡渡過愉快週末！

北角東岸板道｜【5】「渡．寵物花園」（未開放）—— 寵物欄杆、鐵圈

「渡．寵物花園」附近設有小賣亭以及一系列寵物友善設施，例如高度適合寵物跳過的欄杆和鐵圈，小賣亭亦設有高腳椅給主人休息。

北角東岸板道｜【6】「漮．水空之鏡」（未開放）—— 玻璃地面

位於北角汽車渡輪碼頭旁邊的「漮．水空之鏡」，賣點是其中一段採用了玻璃地面設計，站在玻璃面上好像直接站在海面上一樣。在日光照射下或夜幕下觀賞、站著，會有不一樣的感覺！

北角東岸板道｜【7】「演．藝創長廊」（未開放）—— 藝術裝置、表演空間

位於東區走廊橋底，設於板道東段，連接海裕街，當中的「演．藝創長廊」為一眾藝術家帶來嶄新的展覽場地，放置藝術裝置之外，更提供表演空間。長廊會以具藝術風格的圖樣作為裝飾，為大家帶來滿滿的文藝氣息。

北角東岸板道｜【8】「瀚．閒聚樞紐」（未開放）

「瀚．閒聚樞紐」位於板道東面入口，鄰近海裕街，將設有洗手間和管理處等設施，為市民提供服務。

北角東岸板道

地址：北角東岸板道

交通：北角站A1出口步行約3分鐘（經糖水道）／經和富花園及轉盤橋／炮台山站A出口步行約15分鐘（經東岸公園主題區的屈臣道入口及行人通道）

開放時間：06:00 - 23:00（轉盤橋）／24小時（東岸板道（西段））



行完東岸板道，北角有不少大排長龍的大熱餐廳，更有米芝蓮級數的福元湯圓，啱晒大家新年同屋企人食湯圓團聚，即按北角美食推薦！

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