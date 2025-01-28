茶飲店優惠7推介　迷客夏買1送1＋林香檸獨家87折　這間最平$13！

茶飲店優惠推介2025！不少人行街或是lunch time 的指定動作，就是叫手搖飲品邊行邊飲，然而一杯手搖飲品都唔平！《香港01》頻道「好食玩飛」就為大家推介7大提供手搖飲品優惠的茶飲店，包括迷客夏限時買1送1、林香檸獨家87折，其中一間內地過江龍茶飲店更只需$13／杯！即看內文搶優惠！



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茶飲店優惠推介【1】Milksha 迷客夏 — 香緹紅茶拿鐵限時買1送1

Milksha 迷客夏推出期限鑑定新品香緹紅茶拿鐵，帶有果香的香緹紅茶和Greenfields鮮奶結合得非常恰當，口感鮮甜順滑，非常滋味！香緹紅茶拿鐵原價$32，現在經《01空間》購買即可享有獨家限時優惠買1送1，平均只需$16就飲到，價錢超值！

Milksha 迷客夏 — 香緹紅茶拿鐵限時買1送1（圖片來源：Milksha 迷客夏）

除了期間限定新品外，Milksha 迷客夏的4款超人氣爆款飲品同樣有優惠，米麻糬芋泥仙草杯、芋頭鮮奶、抹茶鮮奶及草莓鮮奶原價$37，現在經《01空間》購買即享獨家減$5，只需$32杯！

Milksha 迷客夏

香緹紅茶拿鐵

優惠價：$32／2杯｜原價：$64／2杯｜平均：$16／杯

優惠期限：2025年2月3日至2025年2月16日

兌換日期：2025年2月3日至2025年2月22日

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超人氣爆款（4選1）

優惠價：$32／杯｜原價：$37／杯

推廣日期：2025年2月3日至2026年2月3日

兌換日期：2025年2月3日至2026年2月3日

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茶飲店優惠推介【2】龜記茗品 — 三十三茶王珍珠奶茶、蘋果紅萱獨家89折

龜記茗品的超人氣茶飲「三十三茶王珍珠奶茶」採用量身訂製的獨家烘焙法，即三天烘焙，三十天熟成，喝下去有濃厚、回甘的烏龍茶香，帶有淡淡花果香，層次豐富！三十三茶王珍珠奶茶原價$34，現在獨家89折優惠，只需$30！

另一款「蘋果紅萱」在短短幾個月便成為銷售排行榜前五名，以新鮮蘋果原汁為基底，加入龜記招牌金萱三韻紅萱，融合果香茶香，喝起來非常清爽！蘋果紅萱原價$36，現在獨家89折優惠，只需$32！

龜記茗品

三十三茶王珍珠奶茶

優惠價：$30／杯｜原價：$33／杯

蘋果紅萱

優惠價：$32／杯｜原價：$36／杯

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茶飲店優惠推介【3】林香檸 — 招牌手打檸檬茶+鴨屎香手打檸檬茶獨家87折

林香檸以手打檸檬茶為招牌，招牌手打檸檬茶將檸檬和冰打碎融合，再加入紅茶，味道甘甜清新。另一款超人氣的特色鴨屎香檸檬茶則用上鴨屎香，茶底醇厚，檸檬香氣十足，清新帶微酸，味道超驚豔！林香檸現在推出超人氣Top 2組合獨家87折優惠， 招牌手打檸檬茶加鴨屎香手打檸檬茶組合價只需$52，平均一杯只需$26，優惠更可即買即用！

林香檸 — 招牌手打檸檬茶+鴨屎香手打檸檬茶獨家87折（圖片來源：林香檸）

林香檸

超人氣TOP2組合

優惠價：$52／2杯｜原價：$60／2杯｜平均：$26／杯

兌換日期：即日起至2025年2月28日

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茶飲店優惠推介【4】一點點 — 新開幕內地過江龍／免費加配料最平$13杯

內地連鎖茶飲品牌「一點點」近日在香港尖沙咀金馬倫道開設的首間分店正式開幕，有果茶、牛乳、純茶、奶茶、零茶等多款飲品可供選擇。小紅書力推的「一點點」人氣必喝有經典波霸奶茶、檸檬多多、四季春珍波椰及冰淇淋紅茶！

「一點點」的手搖飲品最平$13一杯，最貴亦不過$32，而且更可以免費添加波霸、珍珠、紅茶、椰果及茶凍！至於冰淇淋、椰奶凍、奶霜及燕麥則需額外加$2至$6不等。

茶飲店優惠推介【5】小黑糖 — 老夫子60周年限定小黑糖特飲$39

因應《老夫子》踏入60周年，小黑糖近日連乘紹香園及南本草，推出老夫子特飲「小黑糖玫瑰紅棗枸杞烤奶」。限定小黑糖特飲結合健康食材及台灣黑糖汁，一杯售價$39，凡於店前購買更可獲得紀念杯套及利是封乙個！此外，小黑糖亦推出特惠激賞優惠，周一至周日均有不同指定飲品優惠低至$20／杯，加錢超值！

茶飲店優惠推介【6】廢茶 — 廢青優惠$15杯／新年限定85折優惠

香港尖沙咀可愛樹懶主題手搖店「廢茶」有奶茶、水果茶、氣泡茶、咖啡系列等多款特色茶飲，茶底更有多達5種選擇！「廢茶」亦推出了專為學生而設的「廢青優惠」，凡穿著校服或付款前出示有效學生證，即可以$15買到每周不同大熱飲品加一款配料！

此外，由即日起至2月12日，主動向店員展示身上指定顏色的衣物（1月20至31日的指定顏色為紅色，2月1至12日的指定顏色為粉紅色），惠顧滿50即可享八五折優惠！

茶飲店優惠推介【7】茶救星球 — 新年限定福利送杯塞／利是封

茶救星球是首創苦瓜檸檬茶及蔬果茶的茶飲店，除了招牌的苦瓜檸檬茶必喝外，牛油果甘露、斑斕薄荷檸檬茶、白桃洛神冰檸及馬蹄甘蔗奶茶也是人氣之選！茶救星球亦有推出全新學生和長者優惠，前往茶救星球各區分店可以享有不同飲品優惠。

茶救星球近期更推出「蛇來運轉 洗『蔬蔬』包好運」新年福利，由即日起至2025年2月4日，購買任何飲品（霸王桶除外）即送超得意蔬果農場杯塞1粒；購任意兩杯飲品送添財利是封6個；全場任意消費+HKD5 送蔬果派對洗碗棉1個！全部周邊都超可愛！

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