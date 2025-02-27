酒店自助餐優惠低至$119／買1送2／龜記茗品$16杯 17大買1送1優惠

買1送1快閃優惠合集！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合9大快閃買1送1優惠，除了有酒店自助餐、下午茶等美食優惠外，台灣過江龍「龜記茗品」更低至$16一杯！即看內文了解詳情！



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買1送1優惠【1】龜記茗品——古早味阿源楊桃系列／平均只需$16

龜記茗品古早味阿源楊桃系列深受大眾喜愛，更是店內熱銷排行榜TOP 5！飲品採用古早味手工熬煮的楊桃蜜，甘甜中帶有微鹹口感，搭配檸檬汁、紅茶或綠茶都清爽解膩！古早味阿源楊桃系列原價$32，現有獨家買1送1優惠，平均只需$16／杯！👉🏻即搶獨家買1送1優惠

另一超人氣茶飲「三十三茶王珍珠奶茶」原價$34，現在獨家89折優惠，只需$30！同樣是熱銷榜TOP 5「蘋果紅萱」，以新鮮蘋果原汁為基底，加入龜記招牌金萱三韻紅萱，原價$36，現在只需$32！👉🏻數量有限 搶完即止

龜記茗品｜古早味阿源楊桃系列

優惠價：平均$16／杯（名額有限，搶完即止）

👉🏻限量搶｜獨家搶買1送1

龜記茗品｜三十三茶王珍珠奶茶

優惠價：$30／杯

龜記茗品｜蘋果紅萱

優惠價：$32／杯

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買1送1優惠【2】PLAYT 柏寧酒店—— 任食凍龍蝦、麵包蟹、魚子醬／買二送一 低至$259

PLAYT 柏寧酒店推出全新「鮑魚・生蠔・龍蝦海鮮自助餐」，自助海鮮吧除了有凍龍蝦、麵包蟹及翡翠螺和新鮮空運刺身外，還新增不同種類的魚子醬和魚子無限供應！此外，酒店亦有燒西冷扒、燒羊脾、籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮、經典鴨肝牛柳配黑松露、西班牙脆皮乳豬等精緻美食！當中籠仔荷葉蒸原隻鮑魚飄着荷葉的淡淡清香，令鮑魚味道更具層次，值得一試！

此外，餐廳還設有「鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒自助午餐」、「下午茶自助餐」及「魚子醬週末自助早午餐」，當中自助午餐不但可品嚐到鱈蟹腳、原隻鮑魚等美味海鮮，更可歎到大大份的西冷牛扒！自助餐現時有買二送一優惠，人均低至$259！👉🏻✨人均低至$259訂座

PLAYT 柏寧酒店｜鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒自助午餐

買二送一優惠價：人均$336

PLAYT 柏寧酒店｜鮑魚・生蠔・龍蝦海鮮自助晚餐

買二送一優惠價：人均$589

PLAYT 柏寧酒店｜下午茶自助餐

買二送一優惠價：人均$259

PLAYT 柏寧酒店｜魚子醬週末自助早午餐

買二送一優惠價：人均$466

👉🏻✨人均低至$259訂座

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

電話：2839 3311



買1送1優惠【3】港青酒店YMCA—波士頓龍蝦、印度奶油雞／快閃買一送二、買二送二

港青酒店推出「印度風情主題自助餐」，除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、即煮鮑魚、燒有骨牛肉西冷等美食外，最特別莫過於印度羊肉咖喱、印度奶油雞、印度丸子、印度米布甸等印度菜！當中首推印度奶油雞，雞肉以酸奶和多款香料醃製，極具印度菜注重香料的特色！自助晚餐現有快閃買一送二優惠，購買一位成人名額，送一位成人和一位小童名額；另外亦有買二送二優惠！🦪人均低至$325預訂

港青酒店｜印度風情自助晚餐

買一送二優惠價：人均$325起

買二送二優惠價：人均$401起

👉🏻🦪人均低至$325預訂

地址：尖沙咀梳士巴利道41號

電話：2268 7000



買1送1優惠【4】香港維港凱悅尚萃酒店——日式主題自助餐／燒蠔 人均低至$221

香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳再度推出「春祭り」日式主題自助餐，日式料理愛好者必試！菜式包括即切刺身及火炙壽司、焼鳥串、唐揚炸雞、天婦羅、燒日本蠔配柚子酸汁等。燒日本蠔以柚子酸汁提升風味，令肉質略帶酸味及柚香，相當有特色！

此外，期間還有季節限定菜式，如日式芝士蛋糕、抹茶提拉米蘇、草莓大福、日式草莓海綿蛋糕、限定雪糕口味等等。不得不提，酒店貼心地配備兒童遊樂區，方便帶小朋友前來的客人！現時自助餐有快閃優惠，人均低至$221！👉🏻買1送1優惠預訂

香港維港凱悅尚萃酒店｜自助午餐

買一送一優惠價：人均$221

香港維港凱悅尚萃酒店｜自助晚餐

買一送一優惠價：人均$415

👉🏻買1送1優惠預訂

地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓

電話：3896 9896



買1送1優惠【5】都會海逸酒店——避風塘龍蝦海鮮盤／火焰榴槤焦糖燉蛋 買2送1

都會海逸酒店提供「大笪地風情自助晚餐」，推介菜式包括避風塘龍蝦海鮮盤、冰鎮海鮮、刺身、波士頓龍蝦；另外在星期五至六更有北京烤鴨。當中避風塘龍蝦海鮮盤以蒜蓉及微辣配料烹調，惹味之餘還夾帶陣陣蒜香。甜品除了Movenpick 雪糕、即焗梳乎厘之外，另一焦點甜品火焰榴槤焦糖燉蛋也是不可錯過，以榴槤搭配傳統的焦糖糖衣，味道有驚喜。自助餐現有買2送1優惠！👉🏻買2送1優惠預訂

都會海逸酒店｜大笪地風情自助晚餐

買二送一優惠價：人均$588

都會海逸酒店｜國際美食自助午餐

買二送一優惠價：人均$448

👉🏻買2送1優惠預訂

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店G/F

電話：3160 6880



買1送1優惠【6】歷山酒店—即開新鮮生蠔、和牛牛舌、即焗梳乎厘／低至73折 買2送1

歷山酒店推出全新「和牛 · 海鮮爐端燒自助餐」，自助午餐有無限暢飲、即開新鮮生蠔、吞拿魚他他配黑魚子、蟹肉海膽蒸蛋白、頂級西冷牛扒、即焗梳乎厘、和牛牛肩胛肉、和牛牛舌等。喜歡吃和牛的，千萬別錯過口感軟腍的和牛牛肩胛肉。此外，自助晚餐更有大蝦串燒、照燒汁鴨肝飯糰等美食，每人更有額外一隻磯燒鮑魚及半隻清酒粕香焗龍蝦！現有買2送1！👉🏻買2送1優惠預訂

歷山酒店｜和牛 · 海鮮爐端燒自助午餐

買2送1優惠價：人均$257.6（2位成人送1位小童名額）

優惠價：成人 $375、長者 $311、小童 $191

歷山酒店｜和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐

買2送1優惠價：人均$379（2位成人送1位小童）

優惠價：成人 $551、長者 $455、小童 $279

👉🏻買2送1優惠預訂

地址：香港北角城市花園道32號

電話：3893 2868



買1送1優惠【7】8度海逸酒店——即開生蠔、煎鴨肝、原隻鮑魚／買2送1

8度海逸酒店的8度餐廳的「半自助午餐」及「假日半自助午餐」提供買2送1優惠！半自助午餐，可品嘗意式香草烤春雞、紅酒燴牛尾伴意大利寬麵條及日式雜錦剌身壽司拼盤等美食；假日自助午餐可任食冰鎮海鮮、生蠔、海蝦、海螺及青口、鱈場蟹腳等海鮮。現有買2送1優惠，人均$166就食到！👉🏻✨買2送1自助餐優惠

8度海逸酒店｜假日自助午餐

買2送1優惠價：人均$326

優惠價：成人 $342、長者 $468、小童 $286

8度海逸酒店｜半自助午餐

買2送1優惠價：人均$166

優惠價：成人 $174起

👉🏻✨買2送1自助餐優惠

地址：馬頭涌九龍城道199號

電話：2126 1988



買1送1優惠【8】荃灣悦品酒店 —— 榴槤＋生蠔下午茶／人均$119

荃灣悦品酒店「榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶套餐」提供多款榴槤和芒果製成的甜、鹹點，包括新鮮生蠔配海鮮醬、香芒蟹肉忌廉筒、榴槤慕絲蛋糕、烏龍茶蜜桃杯及榴槤芝士撻等，榴槤控絕不能錯過！下午茶自助餐連埋飲品及加一服務費人均都只是$119，價錢超值！👉🏻🦪人均$119優惠預訂

荃灣悦品酒店 — 榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶套餐

優惠價：人均 $119

👉🏻🦪人均$119優惠預訂

地址：香港葵涌青山公路葵涌段 443 號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F

電話：3891 1938



買1送1優惠【9】花圖——柚子醬香脆帶子／黑蒜蟹肉燒賣 人均$192

位於尖沙咀海港城的花圖推出下午茶優惠，餐廳主打結合傳統與創意的菜式，食物以非常打卡able的鳥籠盛載，別具心思！當中特別推介柚子醬香脆帶子，淡淡的柚子香甜味提升帶子鮮味，另外有別於傳統燒賣的黑蒜蟹肉燒賣，一絲絲的蟹肉和黑蒜微微的酸甜配搭下，味道更豐富。

飲品方面，可選花茶或雞尾酒，無論你是想優雅地歎茶，還是過一個微醺的下午任君選擇，而且餐廳環境高雅恬靜，還有無敵大海景，十分適合想放假chill一下的朋友。現有優惠，二人套餐人均只需$192！👉🏻✨人均$192預訂

花圖｜花圖下午茶二人套餐

優惠價：人均$192

👉🏻✨人均$192預訂

地址：尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心4樓401號舖



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