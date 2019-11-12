搭船過海不止港鐵巴士　即check來往港九7條渡海小輪航線

「11月11日全港三罷」行動延至11月12日，全港各區交通繼續受到不同程度的影響，九巴和新巴也有不同路線宣布暫停服務或改道，大家去搵食都難度大增。營運港九航線的珊瑚海船務就在11日宣布加開營運班次，其實要來往港島和九龍，還有不少港內線渡輪選擇。

來往九龍和港島的渡海小輪共有7條航線，以下為運輸署提供的專營及持牌渡輪服務：

【1】北角—紅磡

登船地點：【北角】海港道北角（西）渡輪碼頭；【紅磡】華信街紅磡（北）渡輪碼頭

每程收費：$7.5

航行時間：約8分鐘【時間表】

營辦商：新世界第一渡輪服務有限公司

【2】北角—九龍城

登船地點：【北角】海港道北角（西）渡輪碼頭；【九龍城】新碼頭街九龍城渡輪碼頭

每程收費：$7.5

航行時間：約14分鐘【時間表】

營辦商：新世界第一渡輪服務有限公司

+ 4 + 3 + 2

【3】北角—觀塘—啟德

登船地點：【北角】海港道北角（東）渡輪碼頭；【啟德】承豐道啟德跑道公園碼頭；【觀塘】開源道觀塘渡輪碼頭

每程收費：$6.5

航行時間：北角—觀塘：12分鐘；北角—觀塘—啟德：24分鐘【時間表】

營辦商：富裕小輪有限公司

【4】中環—尖沙咀

登船地點：【中環】中環7號碼頭；【尖沙咀】梳士巴利道尖沙咀渡輪碼頭

每程收費：星期一至五（成人）上層 $2.7 / 下層 $2.2；星期六、日及公眾假期（成人）上層 $$3.7 / 下層 $3.1

航行時間：約9分鐘【時間表】

營辦商：天星小輪有限公司

【5】灣仔—尖沙咀

登船地點：【灣仔】會議道灣仔渡輪碼頭；【尖沙咀】梳士巴利道尖沙咀渡輪碼頭

每程收費：星期一至五（成人）$2.7；星期六、日及公眾假期（成人）$3.7

航行時間：約8分鐘【時間表】

營辦商：天星小輪有限公司

+ 2

【6】西灣河—三家村

登船地點：【西灣河】太康街西灣河渡輪碼頭；【三家村】崇信街三家村渡輪碼頭

每程收費：$9

航行時間：約10分鐘【時間表】

營辦商：珊瑚海船務有限公司

【7】西灣河—觀塘

登船地點：【西灣河】太康街西灣河渡輪碼頭；【觀塘】基業街觀塘公眾碼頭

每程收費：$9

航行時間：約15分鐘【時間表】

營辦商：珊瑚海船務有限公司