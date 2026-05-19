餃子20間｜拳頭size羊肉餃＋生魚豬骨湯底　網民讚:超有家的味道

餃子推介｜香港餃子｜不少港人都喜歡吃餃子，價格親民又飽肚，加上香港各區都有高質抵食得餃子店好推介！《香港01》「好食玩飛」記者精選全港20間高質餃子，不少是Facebook群組「香港餃子關注組」成員推介，全部都精緻美味，又或抵食性價比高！即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

餃子推介【1】滾餃——餃子關注組推薦！每日新鮮手作＋自家老火湯

滾餃位於觀塘，是Facebook專頁「香港餃子關注群組」上獲得超高評價的人氣手作餃子專門店！滾餃主打每日新鮮手工包製的餃子，餃子皮薄餡靚，口感紮實，湯餃搭配每日新鮮熬製的老火湯非常美味，煎餃則帶有金黃焦香，非常香口！餐廳的必食口味包括黑松露芝士豬肉餃、京蔥豬肉餃、孜然牛肉餃、香菇粟米豬肉餃及蒜芯鮮蝦豬肉餃。

滾餃

地址：

觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三座9樓K室



餃子推介【2】餃子冰室——Fusion餃子+港式糖水沙冰

餃子冰室是坐落於長洲海旁的特色小店，主打創意餃子及消暑沙冰，例如鹹蛋黃黃金餃、黑白土匪雞肉餃、家鄉肉餅餃、印第安餃、蜆肉芫茜餃等少見的特色口味，搭配腐竹蛋花洋薏米沙冰、竹蔗茅根甘筍沙冰、美顏冰糖紅棗桃膠沙冰等融入傳統港式糖水的創新沙冰，別具特色！

餃子冰室

地址：

長洲大新海傍路86號地舖



餃子推介【3】餃串Party——1.5倍大手工餃子！必食脆皮芝士豬肉餃

餃串Party位於長沙灣，主打餃子及串燒。餐廳的手工餃子以「大隻、飽滿」著稱，比普通餃子大1.5倍，餡料十足、口感紮實！餐廳的湯餃湯底均為自家熬製的時令老火湯，保證無味精！此外，餐廳的煎餃及串燒也是即叫即燒，上檯仍然熱辣辣非常惹味！必食的招牌口味包括椰菜冬菇雲耳豬肉餃、脆皮芝士豬肉餃、燒雞軟骨和燒雞皮等。

餃串Party

地址：

長沙灣青山道368號喜韻商場地下2號舖



餃子推介【4】住家餃子專門店——原隻小鮑魚餃子！

住家餃子專門店位於中環，店內只有少量座位，以外賣為主。住家餃子專門店提供一系列港式餃子，餃子大隻飽滿，真材實料，飽肚感強。必食推介有鮑魚鮮菇豬肉餃、蝦仁雞肉韭王餃及紫菜櫻花蝦豬肉餃。其中鮑魚鮮菇豬肉餃更會包入原隻小鮑魚！

住家餃子專門店

地址：

中環利源東街25號地舖



餃子推介【5】餃里——無味精足料手工餃子

餃里Gaolay被Facebook專頁「香港餃子關注組」封為「四大餃店」，以足料大隻的餃子闖出名堂！餃里除常見的韭菜餃、椰菜鮮肉餃、白菜鮮肉、芝士粟米及芫荽餃外，還有少見的泡菜餃、紫菜餃、和風椰菜咖喱餃及素餃，口味繁多，款款大大粒又足料，吃一口都十分滿足！此外，湯餃的無味精湯底都是餃里特色，可自選椰子豬骨雞湯、養顏無花果栗子腰果素湯或住家蕃茄薯仔肉碎湯，清甜又好味，飲清光都不會對身體帶來負擔。

+ 1

餃里Gaolay

地址：

紅磡蕪湖街111號蕪湖居地下C2號舖

深水埗西邨路19號南昌薈地下S1號舖

北角炮台山宏安道2-12號宏輝大廈地下6號舖

筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣地下14號舖

屯門良運街3號建生商場地下122號舖

屯門湖翠路168-236號海趣坊1樓S53-54號舖

元朗鳳翔路2-6號加點地下C032號舖



餃子推介【6】餃掂——手工松茸餃配狀元湯

一聽個名咁有霸氣就知好食！餃掂手工餃子主打各款特色口味餃子，招牌松茸豬肉餃，有白松露餃、黑松露餃兩款口味，黑松露比白松露更香氣濃郁，配上由粉葛、鯪魚、赤小豆等材料熬製的狀元九鼎湯，還可以強身健體。

餃掂手工餃子雲吞專門店

地址：

中環威靈頓街55號地舖

太子荔枝角道1號嘉業大廈地下E號舖

將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期2樓2037號舖

灣仔莊士敦道44號地舖

西環堅尼地城士美菲路12號文光閣地下C號舖

銅鑼灣景隆街19號地舖

上環蘇杭街100號地舖

西環堅尼地城士吉席街55-57號美新大廈地下A及B號舖



餃子推介【7】饃饃餃子——爆汁雞肉餃／尼泊爾小食Pani Puri

位於堅尼地城的饃饃餃子，由香港人妻及尼泊爾丈夫主理，主打特色尼泊爾餃子及小食。尼泊爾餃子會在雞肉或豬肉餡料中加入了洋蔥和混合香料，令餃子的香味和味道較為濃郁！店家供應的餃子分為煎餃和蒸餃，當中必食招牌爆汁雞肉餃（$38／5隻），吃上口惹味又爆汁，點上秘製辣醬汁，非常獨特！此外，店家還可嘗經典的尼泊爾小食Pani Puri（$45／8個），在薯仔波波中有香料及洋蔥薯蓉，客人可自行添加酸辣凍湯進波波中，成粒放入口食，外脆內軟，口感清新又好玩！

饃饃餃子

地址：西環堅尼地城西康里6號地舖



餃子推介【8】美味餃子店——老字號人龍店巨型餃子

這一間是太子老字號，仲係人龍餃子店！美味餃子店的餃子出名大大隻、夠足料，招牌韮菜肉餃外皮厚身、餡料超飽滿，比起外面的餃子幾乎大成倍。煎餃表面金黃色、帶點焦香，湯餃就配野葛菜煲生魚豬骨湯，味道清甜，唔係一般的味精湯咁簡單！

美味餃子店

地址：太子大南街74號地舖



餃子推介【9】木金餃子製作所——創新南瓜湯底用茶壺奉上

觀塘上班族必試木金餃子製作所！這間餃子店提供多款口味餃子，例如經典的翡翠白菜豚肉餃、臭臭香茜豚肉餃、椰菜玉米豚肉餃，特別口味有黑松露芝士豚肉餃、韓式泡菜豚肉餃。不過這間餃子店最特別是湯底，可選豬骨湯、蕃茄薯仔湯和南瓜湯、並用茶壺奉上。客人食用時親自用茶壺將熱湯倒入餃子，充滿儀式感！店家在IG稱，經常有客人覺得南瓜湯和餃子不搭，但南瓜湯其實是很受歡迎的湯底！

木金餃子製作所

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈三座4樓T室



餃子推介【10】豐信餃子店——創意口味手工餃子

這間餃子店都是人龍小店！人手包的餃子口味多達14款，除了常見的韭菜餃、白菜餃，仲有咖喱餃、麻辣餃、梅菜餃、南瓜餃、芝士餃，最啱鍾意嘗試新事物的人！芝士粟米餃就最有人氣，湯餃配自家熬製椰子海帶豬骨湯，仲可以轉煎餃。

豐信餃子店

地址：太子汝州街15, 17號地下A號舖



餃子推介【11】阿純山東餃子——米芝蓮推介餃子

這間餃子店由2013年開始，連續多年上榜米芝蓮推介，非常厲害！餃子的選擇貴精不貴多，除了常見的韭菜、白菜，仲有北方口味的茴香餃、牛肉餃、京蔥羊肉餃，全部都大大隻。

+ 1

阿純山東餃子

地址：太子荔枝角道60號地舖



餃子推介【12】餃子屋——拳頭Size巨餃 京葱羊肉煎餃備受好評

提到荃灣人氣餃子店，位於荃昌商場「餃子屋」必榜上有名。店子無論任何時候來都人龍不絕，出名食猶如拳頭般大的巨型餃子，當中以京葱羊肉煎餃最受歡迎！這兒的京蔥羊肉餡，外層脆薄，肉餡多汁鮮嫩，加點香辣菜脯，讓人回味無窮！此外，湯餃的湯底用料也不馬虎，主打魚膠淮山煲豬骨湯，喝時還有滿滿的粟米和紅蘿蔔湯料，誠意十足！

餃子屋

地址：

荃灣西樓角路202-216荃昌商場1樓58號舖



餃子推介【13】家後——長龍水餃店 必食手工餃子

深水埗有不少地道美食，不少更主打手工製作、真材實料！這間人氣水餃店經常大排長龍，主打皮薄餡靚的手工餃子及特色飯團，包括洋蔥豬肉餃、芫荽豬肉餃、香菇粟米雞肉餃等；同時，小店的巴士克芝士蛋糕更紅得街知巷聞，皆因日籍老闆娘定時定候自家炮製，蛋糕入口軟綿，更設有不同口味，非常驚喜，讓不少街坊食過返尋味！

家後

地址：

深水埗基隆街211號地舖

深水埗汝州街131號地舖



餃子推介【14】三一餃子——中環親民餃子店 獨特黑松露芝士雞玫瑰口味

中環餃子店「三一餃子」在打工仔中極具人氣，皆因價錢親民，湯餃和水餃的價錢為$48十隻。至於餃子套餐可自由揀餃子口味、湯或炸做法、主食和小碟等，自由度很高！此外，這兒主打7款餃子，如招牌餃子貳號、黑白松露豬肉餃、韭菜蝦皮豬肉、芫茜豬肉等，口味較一般餃子舖少見，若想一次試到不同口味，更可以選擇雙拼口味！

除了餃子，店內亦有各式小食，當中以餃子大阪燒人氣最高，外脆內軟，再搭配木魚絲和沙律醬，風味獨特！此外，店內亦供應餃子麵、冰花抄手、醉炸雞翼、三一炸雞、關東煮等菜品，喜歡吃餃子的朋友不妨一試！

三一餃子

地址：

中環利源西街7號地舖

旺角通菜街71號地舖



餃子推介【15】甜記餃子——大隻夾抵食餃子 必食南瓜忌廉雞肉餃

長沙灣人氣餃子店「甜記餃子」提供13款口味餃子，包括多款蔬菜及肉類配搭，皮薄又足料！各款口味有椰菜冬菇雲耳豬肉餃、香芹芫荽豬肉餃、栗米芝士雞肉餃、韭菜豬肉餃、洋蔥牛肉餃、京蔥羊肉餃、南瓜忌廉雞肉餃、檸檬葉杏鮑菇雞肉餃等。當中最受歡迎的包括南瓜忌廉雞肉餃，以南瓜蓉及雞肉作為餡料，南瓜味非常濃郁！

每份餃子有8至12隻，客人可以自選1款或2款合拼口味的煎餃或湯餃。湯餃就可以選擇雞湯或番茄薯仔湯底！不少網民都大讚番茄薯仔湯底茄味夠香又清甜，甚至可以把整碗湯喝完！建議配搭辣菜脯進食令更整體味道更豐富！

甜記餃子

地址：

長沙灣福華街593-595號麗新商業中心1樓108A號舖

旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下2號舖

太子砵蘭街450-454號HQ大廈地下C-D號舖

荃灣蕙荃路22-66號綠楊坊2樓S25-26號舖



餃子推介【16】麗姐餃子——超薄皮急凍餃 外帶回家啱做早餐宵夜

這間位於旺角花園街街市的麗姐餃子並非堂食餃子店，而是賣手工急凍餃，最啱外帶回家當早餐、宵夜！6款味道任君選擇：芝士粟米豬肉餃、韭菜鮮蝦豬肉餃、韭菜帶子豬肉餃（以上3款每打$45）、韭菜豬肉餃、香菇椰菜豬肉餃、芹菜沙葛豬肉餃（以上3款每打$35），睇圖已見到皮薄餡靚，行開旺角記得去花園街街市買返打！

+ 2

麗姐餃子

地址：旺角花園街123A號花園街市政大廈1樓27號舖



餃子推介【17】餃拌——網民大讚：個湯同餃子真心好味

最近在「香港餃子關注群組」中，有不少網民推介位於牛頭角的「餃拌」，他們稱「個湯同餃子真心好味」、「超有家的味道餃子店」、「個湯底有驚喜喎， 好好味」。店家提供湯餃、煎餃、撈餃套餐、滷水便當、拌麵套餐、小食等，煎餃有4款口味，包括韭菜豬肉、粟米豬肉、香菇洋蔥雞肉以及孜然牛肉煎餃；而湯餃口味比煎餃多2款口味，包括白菜豬肉餃和芹菜豬肉。可選8隻或10隻，價錢為$38至$52。

餃拌

地址：牛頭角定富街4-24號七喜大廈地下10號舖



餃子推介【18】圓方餃子粥麵——親民價格手工餃

深水埗有很多平價美食，談到餃子店，相信不少街坊都會大力推介圓方餃子粥麵，只因其用料新鮮份量十足，加上價格親民。招牌是魚湯韭菜餃，粒粒爆餡，魚湯是自家煮製，入口鮮美清甜，餃子皮透薄滑溜，韭菜餡料亦足料飽滿！

圓方餃子粥麵

地址：深水埗福華街104號地舖



餃子推介【19】有得餃——芝士比蕯炸餃／野味韭菜豬肉餃

說到元朗餃子店，有得餃一定上榜！無論是湯餃或是煎餃，都好岀色！先講湯餃，雖然加湯要加$4，但湯底清徹且口味淡淡的，有住家湯味道，是個健康之選！野味韭菜豬肉餃更是網民推薦！至於煎餃，芝士比蕯炸餃，炸餃加上秘制醬汁，鬆脆又惹味！

有得餃

地址：元朗建業街47號地舖



餃子推介【20】阿霞餛飩——$28煎餃／餛飩嫩滑鮮甜

位於大埔墟的「阿霞餛飩」是大埔友力推的餃子店！店舖不算大，不過食物質素就獲大量好評！煎餃有9款，可選4／8／10粒，價錢為$28至$85，外脆內軟的質感，又沒有很燶的感覺！除了煎餃，網民都非常推薦餛飩，價錢為$35至$44，餛飩皮好滑、餡料又新鮮，每碗有15隻！

阿霞餛飩

地址：

大埔南盛街21號南盛閣地下4號舖

大角咀埃華街100號地舖

深水埗福華街114號地舖



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略