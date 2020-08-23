位於港鐵康城站的全新商場「The LOHAS康城」於8月23日正式開幕，初期只有少量商店食肆進駐，所以2萬呎大的市「FRESH新鮮生活」（下稱「FRESH」）成為商場主角。《香港01》食玩買記者於開幕日到場了解，於人山人海之間，總結了一些優惠及美食資訊。

開幕首日顧客非常多，不少人是港鐵將軍澳綫沿綫居民。（香港01圖片）

FRESH開幕日於出入口設置了多部全身消毒裝置，也有大量職員為消費者解答疑問。「FRESH」佔地約2萬呎，集合鮮活市集及現代超市於一身，分26個主題專區，除了本地及環球海鮮、新鮮蔬果、本地新鮮豬肉、急凍食品等，更有除引入本地及環球海鮮、各式新鮮蔬果、本地新鮮豬肉、急凍食品外，更引進米坊、豆品專區、蛋專區、特色香料、藥膳及酒坊等。點擊下圖睇記者於開幕日注意到的優惠和美食推介👇👇👇

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The LOHAS康城FRESH新鮮生活有很多美食，記者於8月24日會再作詳細報道，敬請留意。至於去行商場前有乜要注意？記者整理了4個貼士，請按此觀看全文：The LOHAS康城商場開幕逼爆 必行大型超市FRESH 出發前4個貼士

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