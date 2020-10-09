美國Ruby Tuesday申請破產，將會永久關閉185家分店，幸好香港分店不受影響。其實除了Ruby Tuesday之外，有不少80、90後回憶中的餐廳，其實多次結業再翻生，《香港01》飲食記者為大家整理網民熱數5間越做越頹西餐廳。

新冠肺炎疫情之下，全球不少連鎖餐廳都陷入經營困難，美式餐廳Ruby Tuesday就宣佈申請破產，重整集團定位，旗下有185間分店將會永久關閉。不過香港分店就不受影響，會繼續經營。

都有售多款美式小食。（Ruby Tuesday Hong Kong Facebook專頁）

新聞一出，不少網民都發現自己好久沒有去過Ruby Tuesday了！以前Ruby Tuesday也是港人最愛之一，不時都需要排隊候位，不過近年就開始人氣大不如前。除了Ruby Tuesday，還有甚麽餐廳是越做越頹？

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除了以上5間餐廳，大家又知道原來香港還有仙跡岩嗎？大家還記得哪樣菜式最經典？

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熱數7間越做越頹餐廳 仙跡岩扒王之王仲未執 網民嘲板長變劣食 立即點擊睇全文 👉👉

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不少80、90後在中學時期都食過波仔的叮叮飯盒，明明是平民恩物，但近年在本港的分店只有繼續少，但越做越頹的連鎖店食物點止波仔叮叮飯，點擊圖片睇睇 👇👇