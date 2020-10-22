點心放題一向很受歡迎，選擇非常多，《香港01》飲食頻道記者精選了4間$150內食到的超抵任食點心，包括輝哥私房菜、煌苑、利寶閣和神燈海鮮酒家，最平只需$78！ （文章內提及的優惠及食物款式、價格，以發稿日期為準。）

【1】煌苑 —— 任食花雕雞翼、蟹籽燒賣

位於尖沙咀的這間酒樓推出抵食點心放題，任食多款即製點心、粉麵和小食，包括蟹籽燒賣、翡翠蝦餃、花雕雞翼、黃金骰子豆腐、紅燒皇子鴿（半隻）、椒鹽魷魚鬚、天婦羅脆蝦、排骨蒸陳村粉等。

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煌苑 地址：尖沙咀彌敦道100號The One 5樓 503號舖 電話：2904 2188

【2】利寶閣 —— 8折送鮑魚酥、花膠灌湯餃

酒樓推出點心放題8折優惠，任食約40款點心，全部即叫即製，每位成人更會送一個原隻鮑魚酥及花膠灌湯餃。點心放題不計時段入座，入單起計任食兩小時，在午市時段內任何時間都可以去。

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利寶閣 【銅鑼灣分店】 地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場21樓 電話：2881 1682 【奧海城分店】 地址：西九龍海庭道18號奧海城二期商場UG01 電話：2577 0888 【尖沙咀分店】 地址：尖沙咀彌敦道100號The One 17樓 電話：2870 1488 【觀塘分店】 地址：觀塘開源道79號鱷魚恤中心9樓 電話：2799 9383

【3】輝哥私房菜 —— 送半隻乳鴿

這間私房菜推出超抵點心放題，任食超過50款點心，全部即叫即蒸，包括水晶蝦餃皇、上湯蟲草花鮮竹卷、豬潤燒賣、流心奶黃包、多款即拉腸粉，還有各款小菜如避風塘九肚魚、蒜香穀飼牛柳粒等。每位客人更會獲送脆皮紅燒皇子鴿半隻，另外亦可以任飲韓國汽水及果汁。

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輝哥私房菜 地址：佐敦長樂街18號18廣場2樓 電話：5984 7878

【4】神燈海鮮酒家 —— 養顏必食雞湯花膠米線

酒樓10月繼續推出點心放題，任食超過50款點心及小菜，除了基本點心外，還有很多特色菜式，包括雞湯花膠米線、紅燒乳鴿、手搖溏心皮蛋、鮮茄龍蝦湯泡飯等。

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神燈海鮮酒家 地址：佐敦長樂街14-20號，18廣場地下及一樓 電話：2866 6177

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