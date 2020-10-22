一講下午茶就想起英式鬆餅、三層架？其實現在有很多特色下午茶，例如寬巷子的火鍋下午茶、麥生記冰室的港女下午茶等，如果最近已經開始對Scone厭倦，大家不妨一試這些特色下午茶！

【1】CURATOR——梵高主題送兩杯印畫咖啡

位於尖沙咀K11的CURATOR，推出梵高主題下午茶，各款鹹甜點放在裝有名作《阿爾勒的卧室》畫框之上，有迷你安格斯牛漢堡、焦糖金奇異果撻、士多啤梨玫瑰撻、經典雜錦馬卡龍、英式鬆餅等多款下午茶美點。最特別是Artsy印花咖啡，除了梵高名作，都可以挑選自己想要的圖案！印上自己的嘜頭都可以！

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CURATOR by LEX Café 地址: 尖沙咀梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside K11 MUSEA B113C 號舖 電話: 2117 1066

【2】Hanmade Teahouse Cakes Flowers——打卡日系Cafe

Cafe裝潢走日式小清新路線，和風簡約木系，更有不少植物、花卉點綴，成爲不少人打卡必去之選！店内主要供應各款花茶、果茶，最特別是用上虹吸咖啡技術製作花茶、果茶，茶味更清醇，另外都會有蛋糕及Afternoon Tea Set，產品都是低糖和Gluten-free（無麩質）的製品，適合各類人士！

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HanMade Teahouse Cakes Flowers 地址：愉景灣湖畔路82號愉景北廣場地下G10號舖 營業時間：10:00 - 18:00 電話：2322 8558

【3】Morokok——期間限定摩洛哥風格下午茶

近日大熱的Morokok推出期間限定下午茶，兩層架上放上各款鹹甜點，有伯爵茶味Scone、巴斯克芝士蛋糕、柚子戚風蛋糕等。最特別是環境佈置的超級美，在露天的地放鋪有多款裝飾，真的有置身摩洛哥的感覺！

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Morokok 地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖 電話：2363 1882

【4】La Rambla——魚子醬主題下午茶

下午茶都可以豪食魚子醬！除了加入魚子醬的鹹點及西班牙風情甜品，下午茶套餐亦包括30克由Kaviari出品的頂級Baeri Caviar魚子醬！如果覺得魚子醬太貴，另有三文魚子醬主題下午茶，大家都可以試試看！

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La Rambla 地址：中環港景街1號國際金融中心3樓3071-3073號舖 電話：2661 1161

【5】寬巷子——打邊爐都有三層架

你無睇錯！打邊爐都有下午茶！台北。寬巷子香港分店即將推出打邊爐火鍋下午茶！最特別是肉類會切成薄片並捲成玫瑰花形狀，打卡必備！

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台北。寬巷子 地址: 尖沙咀海港城海運大廈地下 OT G57舖 電話: 3188 2840

【6】麥生記冰室——三層港女下午茶

因爲一個插畫家獨菇的發文，在網絡上掀起熱潮的港式港女下午茶，底層是公司三文治、中層是薯條、咖喱角、炸蝦餅和春卷，最上層則是特色甜品如牛奶布丁、啫喱等。

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麥生記冰室 地址：大嶼山梅窩涌口街38F號地舖 電話：2984 8365 營業時間：逢星期三休息，星期一、二、四至日 06:30-16:00

【7】點茶公館——中式甜點、點心下午茶

荃灣南豐紗廠最新進駐的點茶公館，推出199元兩位用的點心、甜點下午茶，更有多款飲品可選！當中黑天鵝芋角、幾近絕跡的菲林卷芝麻糕都是必吃！

點茶公館 地址：荃灣The Mills南豐紗廠1樓109-110號舖 電話：3169 6688

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The Murray美利酒店一向是打卡熱點，建築裝潢都是各位女性打卡必到之處，當然少不得下午茶！這裏的下午茶安排在酒店花園樓層Garden Lounge進食，最近推廣Botanical夏目繁花主題，鹹甜點都以清新為重點，很適合夏天！

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