2020年受疫情影響，香港人外遊次數大減，不少人都轉向本地酒店Staycation度假！各大酒店、航空公司爲了吸引客人，紛紛推出不同類型的Staycation或者Flycation Package出奇制勝，《香港01》記者爲大家精選回顧最特別的套票！

【1】銅鑼灣Holiday Inn——送你打小人

在11月的時候，銅鑼灣智選假日酒店（Holiday Inn Express Causeway Bay Hong Kong）推出「食+住+玩」套票，可以供三人入住一晚，更送價值100元的鵝頸橋「打小人打走病毒2份」，不少網民都覺得超神奇！

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【2】the MIRA——美人魚套票

位於尖沙咀的美麗華酒店，10月時就曾推出特別的Staycation，除了住宿，更可以化身美人魚，有專業導師教你水底翩翩起舞，更有專業化妝、髮型及攝影師幫你留下美照！不過這種風格就不是人人喜愛啦。

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【3】帝都酒店——男士之夜叫鴨套票

8月的時候，酒店推出「男士之夜」住宿計劃成爲網上熱話！套票可以讓四位入住，酒店會安排套房，不過根據網頁上的圖片，套房只有一張大床！於入住期間，套票包房內享用片皮鴨套餐，以及會送一枝威士忌，讓大家可以派對一番！一枝酒、一張床、一隻鴨、四個男人，超神奇的組合！

不過當時網民對這個套票就有不少疑惑：女性是不是就不能預訂這個套票？四個男人如何可以睡在一張大床上？如果四條麻甩佬想打機，又有無LAN綫、相關設備可以借？

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【4】香港維港凱悅尚萃酒店——和服體驗

香港維港凱悅尚萃酒店Hyatt Centric9月曾經推出「We Miss Japan」套票，包含包The Farmhouse雙人自助早餐、日本手信盒子、北角匯商場500元現金券及兩位成人三小時浴衣體驗！更可穿著浴衣到期間限定北角匯紫藤隧道拍照！不過要特意換衫，並行到旁邊商場拍照，加上天氣熱，其實都幾辛苦！

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+ 6 + 6 + 6

【5】長榮航空——空中Speed Dating套票

「一人上機二人落機」無難度！長榮航空就推出「飛吧！愛在天空遨翔時」空中Speed Dating活動，於聖誕節、除夕及元旦舉行戀愛航班，主打「免稅品7折，愛情幸福不打折！」而且更有機上餐飲！

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【6】泰國航空——拜神誦經航班

泰國航空同樣推出「Flycation」，乘客會乘坐飛機，三小時航程，會在空中飛越全國99個佛教聖地，可以遠距離於高空祈禱祈福，機上更會有當地預言家帶領乘客誦經。

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【7】文華東方酒店——私人飛機上空歎米芝蓮級中菜

文華東方酒店9月推出的超豪Staycation引起熱話！住一晚之餘，還可以坐私人飛機，自選目的地並在飛機上享用米芝蓮廚師主理的晚餐！價錢方面當然不菲，以時數計算價錢，每位住客最少需要12萬港元左右，仲貴過真係去旅行啊！

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【8】帝苑酒店——送夢妮妲大師占卜

酒店套票包餐飲、Spa已經是基本配置了，要來一點更特別的才可以吸引客人！帝苑酒店竟然請來著名占卜大師夢妮妲，Staycation住客可以有15分鐘塔羅咨詢、占卜體驗！1200元的價錢，更包J’s Bar Bistro四道菜二人晚餐。

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【9】香港快運Flycaion——飛機上玩BINGO

香港快運是香港首間推出Flycation的航空公司，推出共三班香港飛香港的航班，到底在香港盤旋有咩可以做？係無食物的，快運就安排大家玩Bingo遊戲，大家可以在飛機上玩Bingo贏取獎品，不過網民就唔明，到底香港上機香港落機，到底有甚麽旅行感？我喜歡的是去旅行而不是搭飛機啊！

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@monsoon.bagel——人氣Bagel店多款新奇口味

只要是Bagel愛好者，應該都有聽過monsoon的大名！並不是想買就能買，要集合天時地利人和，碰巧遇上不定期開團才可以買，還要和其他買家鬥手速！記者就有朋友表示，試過搶三四次都沒有成功過，可見有多受歡迎！這間店的口味十分特別，有芝麻手撕雞口味、泰式九層塔打抛豬味、辣蕃茄鹹乳酪培根等等。

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