2020年整年本港受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，政府推出防疫措施限及聚令，令港人外出吃飯意欲減低。隨著疫情個案起落不斷，飲食業生意大受影響，不少食店餐廳紛紛結業，令人惋惜。《香港01》飲食記者盤點2020年17間疫情下結業食店，包括多間老字號名店，如蓮香居、九龍城公和荳品廠、蛇王二、珍寶海鮮舫、雄記粉麵，即睇下文睇清今年結業食店名單。

新冠肺炎疫情下，今年不少食店結業，例如百年老字號九龍城公和荳品廠。

2020年濃罩在新冠肺炎陰霾下，飲食業面對前所未見的飲食寒冬，港人大多選擇留在家中抗疫，令外出用餐機會減少，飲食業生意大減。面對惡劣的經營環境，不少食店選擇結業，部分更是老字號食店，例如獲米芝蓮推介蛇羹專門店「蛇王二」、荃灣路德圍的雄記粉麵等，令人唏噓不已。點下圖即睇17間結業名店名單😢👇👇

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😎😎同場加映：椰林閣、仙跡岩未執？10間讀書一定吃過劣食 網民：腸胃好先敢食😎😎

你還記得椰林閣、仙跡岩嗎？這些80、90後的青春回憶餐廳原來還未消失！有網民討論讀書時一定吃過的餐廳，包括平價雞煲、任食邊爐、燒肉等，但工作後就不會再去這些食店，因為實在太難吃。除非你腸胃特別好，否則不要輕易嘗試。點下圖即睇10間學生時期一定吃過劣食😂👇👇

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