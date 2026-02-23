天文台料一連8日濕度95% 回南天浴室易發霉 專家：關門開抽氣超錯

潮濕防發霉方法｜明日的天氣｜本港已連續多天潮濕，天文台指，偏東氣流會在未來兩三日為華南沿岸帶來較為潮濕的天氣，天文台料本港未來一連8的相對濕度達95%水平，預料一道低壓槽會在本週後期至下週初影響華南，間中有驟雨，局部地區有雷暴。



天氣潮濕，浴室容易遇上發霉的問題，不論是浴缸膠邊、磁磚空隙等都出現一點點的黑色霉菌，影響家居外觀。有甚麼方法可以預防這些情況發生？日本KSB電視台節目曾請來家務達人佐藤亮介，分享2招預防霉菌的方法，更發現原來關緊門抽濕並非最佳方法？



天氣潮濕，浴室容易遇上發霉問題，日本電視台曾請來家務達人教2招預防霉菌。（KSB瀬戸内海放送@YouTube）

天文台料周六局部地區可能有雷暴

天文台指，偏東氣流會在未來兩三日為華南沿岸帶來較為潮濕的天氣，同時一道低壓槽會在本週後期至下周初影響華南，導致驟雨，局部地區有雷暴。隨後受一股東北季候風影響，下週初至中期華南仍有幾陣雨。

天文台預料，本港未來一連8日相對濕度達95％，另預料本港周六（28日）間中有驟雨，局部地區可能有雷暴。

天文台料一連9日有雨，濕度有機會達95％。（天文台截圖）

潮濕防霉方法｜浴室天花板防霉靠2樣法寶 開門抽濕保持空氣流動

又暖又濕的天氣容易更起浴室發霉問題，究竟應該怎樣處理？

平時用完浴室之後，家務達人佐藤亮介建議可先用攝氏50度的熱水沖刷浴室牆壁，洗淨入浴後殘留的人體皮脂、番梘等污垢，有效防止霉菌繁殖。除此之外，原來浴室天花板的清潔都不容忽視！

他建議，如果想預防浴室的天花板滋生霉菌，只需要兩樣工具就可以有效解決！不想令家居變成霉菌天堂，浴缸膠邊、磁磚隙縫的發霉「黑點」又有甚麼方法可以輕鬆消滅？👇

👇按下圖看日本家務達人教2招浴室去「霉」法👇👇

