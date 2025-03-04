恐龍化石展免費入場　近距離睇！1億年前港產恐龍化石｜附詳情

親子好去處｜文物探知館｜恐龍會客室｜小朋友一向對恐龍充滿好奇，那就要帶他來香港文物探知館的恐龍會客室，免費睇唯一在香港發現的港產恐龍化石。現場還設有清修區，可近距離觀看專家處理恐龍化石！出發前睇埋下文，了解恐龍會客室參觀詳情！



恐龍化石展啱晒充滿好奇心的小朋友！（政府新聞網圖片）

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恐龍會客室【1】赤洲出土港產恐龍化石

2024年10月23日香港首次發現恐龍化石，地點是位於香港地質公園新界東北水域的赤洲。初步鑑定，該化石屬於白堊紀時期（約1.45億至6600萬年前）的大型年長恐龍。至今發掘了約30塊含恐龍骨骼化石的岩石，最大的長約70公分。有關化石已經移師到文物探知館的恐龍會客室，讓大家一睹港產恐龍化石！

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恐龍會客室【2】睇港產恐龍化石+古生物化石

在恐龍會客室不單可以一探赤洲恐龍化石的面貌，還可以認識香港的古生物化石，例如水生動物介形蟲和菊石，以及同屬恐龍時期的植物化石。恐龍會客室開幕短短兩個月，已成功吸引超過4.2萬人次參觀！

恐龍會客室【3】近距離睇專家處理化石

恐龍會客室亦設置清修區，讓市民能夠近距離觀看中國科學院古脊椎所專家和工作人員處理恐龍化石。處理恐龍化石的專家和工作人員的午膳時間為下午12時30分至1時30分，小休時間為下午3時30分至3時45分，其間將暫停處理工作展示，但恐龍會客室內電視屏幕會播放較早時間錄影的處理工作片段。

恐龍會客室【4】免費公眾導賞服務 無需預約

想更深入了解恐龍，大家可於逢星期六、日及公眾假期（農曆年初一及初二除外），參加公眾導賞團。費用全免，無需預約，名額先到先得，額滿即止（每團20人）。集合地點為九龍尖沙咀海防道九龍公園香港文物探知館，通往「恐龍會客室」的有蓋行人通道。

每日6團公眾導賞服務時間：

第一團: 11:00 - 11:25

第二團: 11:30 - 11:55

第三團: 12:00 - 12:25

第四團: 15:00 - 15:25

第五團: 15:30 - 15:55

第六團: 16:00 - 16:25



恐龍會客室位於香港文物探知館庭院。（DEVBGOVHK YouTube截圖）

恐龍會客室

地點︰九龍尖沙咀海防道九龍公園香港文物探知館庭院

開放時間︰

星期一至三、五：上午10時至下午6時

星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上7時

聖誕前夕及農曆新年除夕：上午10時至下午5時

逢星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

查詢：2208 4406 / 2208 4407



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