太陽馬戲團KOOZA直擊！1600磅死亡之輪/9米高蹺18大亮點/門票優惠

太陽馬戲團《KOOZA》香港站2025！世界級馬戲團太陽馬戲團《KOOZA》將於2025年5月21日起強勢登陸中環海濱！太陽馬戲團《KOOZA》將以香港作為亞洲巡演首站，更首度加入全新節目！《香港01》「好食玩飛」記者為大家率先直擊並整合18大亮點，還有一定要留意的「小彩蛋」！現在買飛更有優惠低至$350，即看內文！



太陽馬戲團《KOOZA》5.21回歸中環海濱！記者率先直擊

太陽馬戲團是來自加拿大的劇團，與傳統馬戲團表演不同，太陽馬戲團不使用動物，而是用雜技表演、小丑藝術配合特技和音效呈現一個又一個完整的故事。太陽馬戲團曾獲得包括艾美獎、斑比等在內的國際演藝界各項最高榮譽，更被譽為是「一生至少要看一場」的世界級演出。

即將在香港上演的《KOOZA》是太陽馬戲團旗下的經典作品，演出以「盒子裡的馬戲團」為概念，解構善與惡的⼆元世界，雖然內容沉重且嚴肅，但馬戲團卻以輕鬆幽默的演出把故事呈現，引起共鳴及反思的同時帶來歡樂，絕對是太陽馬戲團其中一個厲害的地方！

瑞銀呈獻太陽馬戲團《KOOZA》香港站｜詳情

日期：2025年5月21日至2025年6月22日

地點：中環龍和道9號中環海濱活動空間大帳幕

演出時長：125分鐘（包括25分鐘中場休息）

太陽馬戲團《KOOZA》香港站｜演出時間表

星期三至五：19:30

星期六：13:30｜16:00｜20:30

星期日：13:30｜16:00



* 用01積分低至半價換購

18大亮點率先睇

太陽馬戲團《KOOZA》亮點【1】54位頂尖藝術家 125分鐘視覺盛宴

太陽馬戲團《KOOZA》香港站匯聚了54位來自世界各地的頂尖表演者，為大家帶來125分鐘的視覺盛宴。團隊中更有兩位來自亞洲的表演者，包括來自台灣的扯鈴表演者林韋良、以及來自日本的空中絲帶舞表演者品川瑞木，兩位都為香港觀眾帶來全新表演項目。

太陽馬戲團《KOOZA》亮點【2】歡樂雜耍 表演者拋到上篷頂！

歡樂雜耍盛會是整個馬戲團中第一場演出，也是最多人參與的表演項目，包括人體金字塔、空中飛舞等，更巧妙融合消防員使用的著陸墊表演「因紐特人」的傳統遊戲「拋毯子」，將表演者拋到幾乎碰到帳篷頂端！

太陽馬戲團《KOOZA》亮點【3】驚心動魄1,600磅死亡之輪

1,600磅重的死亡之輪由兩位表演者驅動，並以高速旋轉，在旋轉的過程中，兩位表演者更緊接進行跳躍及反向旋轉等動作，過程驚心動魄！值得一提的是，死亡之輪的整個裝置非常龐大，從舞台左側延伸至右側，打破傳統的對稱布局，與我們距離超近，就算只是坐在觀眾席看都絕對會心跳加速！

太陽馬戲團《KOOZA》死亡之輪將從舞台左側延伸至右側（官方圖片）

太陽馬戲團《KOOZA》亮點【4】7.6米⾼空穿梭⾛鋼絲

⾼空⾛鋼絲由四位表演者合力完成，在兩條懸於約4.6米及7.6米的高空繩索上穿梭，每一步前行和平衡調整都讓觀眾屏息以待，緊張又刺激，在他們表演的過程中，現場只剩下音樂聲音，在結束表演後隨即迎來觀眾的一片歡呼及掌聲！

高空走鋼絲表演令人看到心跳加速！（官方圖片）

太陽馬戲團《KOOZA》亮點【5】伊卡洛斯遊戲二人組 首次亮相！

「伊卡洛斯遊戲二人組」是首次於《KOOZA》中亮相的全新表演節目，除了會表演人腳雜耍外，其中一位表演者更將另一位表演者拋向空中，並以肉眼看不清楚的極高速翻轉和翻筋斗，場面非常刺激！

伊卡洛斯遊戲將首次於《KOOZA》中亮相！（官方圖片）

太陽馬戲團《KOOZA》亮點【6】翻轉板彈射半空 9米高踩高蹺

翻轉板將表演者彈射至空中，在高空完成一系列高難度的翻騰動作！緊接著更有雜技演員在距離舞台9米高的地方，雙腿綁著金屬高蹺，做出同樣的高難度動作！

翻轉板（官方圖片）

太陽馬戲團《KOOZA》亮點【7】柔⾝術3人組 大膽創新人體雕塑

太陽馬戲團《KOOZA》柔身術與別不同，3位表演者在動作編排和位置上的大膽創新，以驚人的速度與無縫的團隊合作，營造出一幕幕宛如雕塑般動人心魄的畫面。

太陽馬戲團《KOOZA》柔身術與別不同（官方圖片）

太陽馬戲團《KOOZA》亮點【8】全新表演空中綢吊 輕盈優美

來自日本、只有28歲的品川瑞木在《KOOZA》香港站首度表演空中綢吊！品川瑞木曾獲得法國「明日馬戲團藝術節」首枚空中表演藝術家的銅牌，其實力不容小覷。她在空中自由自在地翱翔、擺盪，看起來輕盈又輕鬆，一邊展優美示著驚人的身體柔軟度，一邊跟觀眾揮手互動，姿態非常！

太陽馬戲團｜空中綢吊表演將首次在港演出（官方圖片）

太陽馬戲團《KOOZA》亮點【9】7米高板凳平衡 動魄驚心！

表演者只憑8張椅子和1個基座搭建起一座高約7米的高塔，並在塔頂施展出精湛的平衡技巧，更以單手撐起自己整個身體，過程動魄驚心！

太陽馬戲團｜板凳平衡表演過程動魄驚心！（官方圖片）

太陽馬戲團《KOOZA》亮點【10】金獎得主高難度扯鈴新登場

團隊中唯一一位來自台灣的表演者林韋良在太陽馬戲團《KOOZA》香港站帶來全新表演扯鈴項目！林韋良自10歲開始接觸扯鈴，曾贏得無數獎項，包括法國「明日馬戲團藝術節」的總統金獎！

他除了可以同時操控著三個空⽵之餘，更可以一邊進⾏旋轉、投擲等⾼難度動作，一邊帶動現場氣氛，引得全場歡呼叫好！

太陽馬戲團《KOOZA》亮點【11】旋轉拋接變幻呼拉圈

太陽馬戲團《KOOZA》的呼拉圈表演罕有地結合柔身術，表演者更會展現驚人的平衡力及靈活的身手，同時旋轉、拋接、舞動一個、兩個、三個甚至數不清都多少個呼拉圈！

呼拉圈表演將結合柔身術（官方圖片）

太陽馬戲團《KOOZA》亮點【12】獨輪⾞雙人舞

《KOOZA》將經典獨輪車表演的全新演繹，加入了故事元素。其中一位表演者將扮演乘客，在互相交流的過程中呈獻令人目不轉睛且浪漫無比的雙人舞！

太陽馬戲團《KOOZA》的獨輪車表演加入了故事元素（官方圖片）

太陽馬戲團《KOOZA》亮點【13】5大主要⻆⾊串連《KOOZA》完整故事

太陽馬戲團《KOOZA》呈現的是一個完整的故事，以5大主要角色串連，包括魔幻師、天真者、小丑、國王及調皮狗。角色會在各個表演項目之間登場，出場時會因為角色而有不同氛圍，並會透過肢體動作、與表演者及觀眾互動來說故事，大家到時要細心聆聽！

太陽馬戲團《KOOZA》亮點【14】3大隱藏服裝彩蛋 95隻老鼠斗篷

太陽馬戲團《KOOZA》的服裝設計師在設計服裝時創造出屬於自己的「服裝魔術」。首先是在「骷髏之舞」中一眾「骷髏」 的服裝，在服裝中加入了碳纖維製成的打擊樂器，細心聆聽的話可以聽見表演者互相碰撞時會發出骨頭撞擊的聲音！其次就是「調皮狗」的服飾，仔細留意的話，可以看到狗的耳朵和尾巴都會搖動，而且還會流口水呢！

最特別的「老鼠斗篷」亦是最震撼的服裝彩蛋，「老鼠斗篷」由95隻人造毛皮老鼠製成，部分底部裝有輪子、眼睛部分配以紅色水晶增加寫實感。老鼠更會在最後從表演者身上跑下來，最後消失於陷 阱中，非常生動又令人真實到打冷顫！

太陽馬戲團《KOOZA》亮點【15】全程現場演奏獻唱 震撼力倍增！

太陽馬戲團《KOOZA》的每一場演出，均會由6位《KOOZA》的音樂表演家及2名歌手的於現場演奏及獻唱，歌曲結合⻄⽅流⾏⾳樂與印度傳統⾳樂，音樂的風格根據不同表演會有所不同，而且因為運用了⼩號、⿎、薩克斯⾵、電吉他及打擊樂器等多種聲音較大的樂器，令整個演出更有臨場感和震撼力！

太陽馬戲團《KOOZA》亮點【16】260度無遮擋舞台

太陽馬戲團《KOOZA》香港站的舞台採用了260度的無遮擋視野設計，無論坐在哪裡都可以完全欣賞到精彩的表演！此外，《KOOZA》的舞台設計以簡約、透明為主，觀眾可以完全看到所有雜技設備，將焦點全集中在表演者的舞台魅力與雜技表演上。

太陽馬戲團《KOOZA》亮點【17】官方紀念品

觀眾除了可以觀賞精湛的馬戲表演，更可以選購官方獨家紀念品！紀念品包括襟章、馬克杯、大水樽、T恤、鎖匙扣、雨遮等，全部都精緻又實用！

太陽馬戲團《KOOZA》亮點【18】VIP Lounge 貴族級享受

購買VIP區的觀眾除了可以享有VIP通道、VIP區座席、紀念品及專屬洗手間外，在演出前及中場休息時間可以盡情且免費享用VIP Lounge內的茶點、特色調酒、咖啡等，更可以與「魔幻師」、「天真者」等表演者進行合照！

太陽馬戲團KOOZA香港｜門票預訂$350起

太陽馬戲團《KOOZA》香港站門票分為VIP區、特選區、白金區、金區、銀區、銅區及標準區。經《01空間》享低至半價換購門票優惠。寬敞圓形舞台更提供了260度的無遮擋視野，可以全方位欣賞精彩表演！

成人票價（以下價錢已包括5%手續費）

標準區：$236.25 *｜原價：$472.5

銅區：$315 *｜原價：$630

銀區：$398 *｜原價：$795.9

金區：$524 *｜原價：$1,047.9

白金區：$681.5 *｜原價：$1,362.9

VIP區：$2,097.9 *｜原價：$1,048.95



* 用01積分低至半價換購

小童票價（2至12歲持身份證明可減$100；以下價錢已包括5%手續費）

標準區：$184 *｜原價：$367.5

銅區：$262.5 *｜原價：$525

銀區：$346 *｜原價：$690.9

金區：$472 *｜原價：$942.9



太陽馬戲團KOOZA香港站｜座位表及場次

瑞銀呈獻太陽馬戲團《KOOZA》香港站｜詳情

日期：2025年5月21日至2025年6月22日

地點：中環龍和道9號中環海濱活動空間大帳幕

演出時長：125分鐘（包括25分鐘中場休息）

太陽馬戲團《KOOZA》香港站｜演出時間表

星期三至五：19:30

星期六：13:30｜16:00｜20:30

星期日：13:30｜16:00



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