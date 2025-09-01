冰皮月餅2025｜聖安娜醬香酒釀桂花/香宮榴槤/開心果巴斯克/$90起

冰皮月餅推介｜中秋月餅｜今年中秋節在10月6日，雖然炎夏已過，但冰涼的甜點什麼時候都大受歡迎，冰皮月餅自是賞月時的最佳選擇！《香港01》「好食玩飛」為大家推薦6款必買的中秋冰皮月餅，除了有榴槤冰皮月餅、椰子冰皮月餅等傳統口味外，聖安娜餅屋更推出超創新口味醬香酒釀桂花冰皮月餅及薄荷朱古力軟心冰皮月餅！即看內文！



冰皮月餅推介【1】聖安娜餅屋｜新登場！醬香酒釀桂花冰皮月餅／薄荷朱古力軟心冰皮月餅

聖安娜餅屋今年除了推出傳統月餅和奶黃月餅外，更推出多款外皮經黃金比例調配，口感軟糯，內餡豐富的人氣冰皮月餅！新登場「醬香酒釀桂花冰皮月餅」，將53%Vol頂級貴州茅台酒加入豆蓉及軟心，配上清香桂花豆蓉巧妙融合，酒香顯著，醇和協調，絶對真材實料，打造出非一般的矜貴獻禮!

另一創新口味「薄荷朱古力軟心冰皮月餅」軟糯外皮，包裹着香滑薄荷味豆蓉，注入濃郁比利時朱古力軟心，搭配朱古力脆珠，口感豐富且冰涼不甜膩，非常特別! 人氣之選「至脆驚喜冰皮月餅」軟糯外皮包裹幼滑豆蓉，中間夾着法國海鹽焦糖脆脆，內有至脆京都抹茶紅豆、至脆芝麻松子、至脆雞蛋布丁、至脆粒粒紫薯、至脆粒粒杏仁、至脆香滑奶黃、至脆比利時朱古力、至脆朱古力咖啡，共8款口味，多重口感驚喜不斷！

此外，還有聖安娜連續兩年獨家銷售代理，馬來西亞直送的「DBF貓山王│黑刺榴槤冰皮月餅」，100%採用當地樹上熟貓山王和黑刺等優質品種榴槤製成，味道濃香細膩，榴槤控必買！

由即日起至9月17日，購買月餅禮盒即可享有低至58折優惠，聖安娜Cake Easy 會員及MasterCard 信用卡客戶尊享優惠更低至57折！

聖安娜餅屋｜醬香酒釀桂花冰皮月餅（原價$368）

尊享優惠：$318

Cake Easy 會員／Ｍastercard尊享價：$285

聖安娜餅屋｜薄荷朱古力軟心冰皮月餅（原價$155）

尊享優惠：$95

Cake Easy 會員／Ｍastercard尊享價：$90

聖安娜餅屋｜DBF 貓山王│黑刺榴槤冰皮月餅（原價$368）

尊享優惠：$318

Cake Easy 會員／Ｍastercard尊享價：$285

聖安娜餅屋｜至脆驚喜冰皮月餅（原價$282）

尊享優惠：$165

Cake Easy 會員／Ｍastercard尊享價：$160

冰皮月餅推介【2】香港嘉里酒店｜法式焦糖冰皮椰子月餅／馬來西亞直送黑刺榴槤冰皮月餅

香港嘉里酒店推出創新的月餅口味及包裝，主打法式焦糖冰皮椰子月餅DIY套裝，讓大家可在家中親手炙燒焦糖面層，體驗外脆內滑的雙重口感！而另一款黑刺榴槤冰皮月餅，由馬來西亞直送，啱晒榴槤愛好者！此外，酒店亦有多款豪華禮籃，其中紅糖新月禮物籃附有嘉里酒店便攜式音樂箱可播放音樂，增添節日氣氛！

香港嘉里酒店｜中秋月餅禮盒

早鳥優惠：$112.5起（原價$150起）

冰皮月餅推介【3】九龍香格里拉｜馬來西亞直送榴槤冰皮月餅／椰子斑蘭冰皮月餅

九龍香格里拉今年共推出23款中秋禮盒，當中包括兩款香宮馬來西亞直送冰皮月餅「香宮榴槤冰皮月餅二重奏」及「香宮椰子斑蘭冰皮月餅」。「香宮榴槤冰皮月餅二重奏」以貓山皇及黑刺榴槤果肉製成，滿滿餡料大滿足！「香宮椰子斑蘭冰皮月餅」則以斑蘭外皮包裹椰子蓉內餡，味道清新細膩！

九龍香格里拉｜香宮馬來西亞直送冰皮月餅

早鳥優惠：$430.4（原價$538）

冰皮月餅推介【4】鴻福堂｜聯乘微熱山丘！健康高纖+抗氧化貓山王榴槤冰皮月餅！

鴻福堂聯乘微熱山丘旗下全新品牌「FORBIDDEN馥餅殿」，推出「貓山王榴槤冰皮月餅」，100%採用來自馬來西亞彭亨州的貓山王榴槤製作內餡，﻿紫色冰皮則選用健康高纖及含抗氧化物的超級食物Super Food「巴西莓」製成，味道天然又健康！除了冰皮月餅，鴻福堂另有迷你流心奶黃月餅、迷你抹茶月餅及迷你陳皮豆沙月餅禮盒及微熱山丘鳳梨奶黃月餅可供選擇。

鴻福堂｜聯乘微熱山丘！健康高纖+抗氧化貓山王榴槤冰皮月餅！（官方圖片）

鴻福堂｜FORBIDDEN@貓山王榴槤冰皮月餅

早鳥優惠：$489（原價$659）

冰皮月餅推介【5】來發記｜榴槤控必買！黑刺／貓山王榴槤冰皮月餅禮盒

馬來西亞品牌來發記將聯乘健康農場推出「黑刺&貓山王榴槤冰皮月餅禮盒」！來發記嚴選馬來西亞頂級榴槤，馬來西亞黑刺榴槤採用樹上自然成熟的果肉，貓山王榴槤冰皮月餅則以彭亨州高海拔20年以上老樹自然成熟果實製成，過程更堅持無添加香料、色素或防腐劑，並以獨立鋁罐包裝，健康又可以保留榴槤鮮香原味，榴槤控必買！

來發記｜黑刺&貓山王榴槤冰皮月餅禮盒

早鳥優惠：$218（原價$268）

冰皮月餅推介【6】Soulgood Bakery｜全港首創巴斯克冰皮月餅！必食杜拜開心果味

本地人氣巴斯克芝士蛋糕專門店 Soulgood Bakery首創「巴斯克冰皮月餅系列」！月餅以巴斯克芝士蛋糕為靈感，以巴斯克蛋糕中間的軟柔部份製作內餡，並以糯米粉冰皮包裹，推出原味、士多啤梨乳酪、經典奶黃、流心鹹蛋黃、杜拜開心果、貓山皇榴槤及黑刺榴槤巴斯克冰皮月餅，全部均不含任何添加香料、無添加防腐劑、香港製造、全人手製作，誠意十足！

Soulgood Bakery｜巴斯克冰皮月餅系列

早鳥優惠：$288起（原價$368）

