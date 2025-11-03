按摩SPA優惠10間｜W酒店+萬豪酒店必試！水療/泰式/排毒 $349起

香港按摩店SPA推薦優惠｜香港生活壓力大，放假想享受Me time，按摩便是最好不過的放鬆活動。「好食玩飛」頻道已為大家精選10間香港按摩中心，地點涵蓋銅鑼灣、尖沙咀、旺角、觀塘等，當中有不少超抵優惠，例如香港W酒店 Bliss®Spa的雙人水療，可一邊欣賞海景，一邊享受SPA；以及香港海洋公園萬豪酒店，亦有二人同行優惠，可享受足足90分鐘的泰式香薰推油按摩體驗或排毒按摩！按摩最平低至人均$349，詳情即睇下文！



香港按摩/SPA推介【1】香港W酒店 Bliss®Spa｜升級海景房＋全港最高室外無邊際泳池／獨家半價

香港W酒店水療中心設落地玻璃窗房，可一邊做Spa一邊欣賞維港景色，放鬆身心！酒店亦全新推出「雙人水療＋『微醺柑橘』下午茶配特色雞尾酒 」，有30分鐘舒壓按摩或純氧修護護膚療程，幫助修復長年積壓而受損的肌膚，按完摩還可享受W酒店「微醺柑橘」下午茶配特色雞尾酒，於海景池畔享受寫意時光，還可獲贈$1,000水療護理現金券，兼免費使用豪華熱療及水療設施，包括海景活力按摩池以及蒸氣桑拿體驗浴等。

酒店另有「浪漫雙人水療約會」套餐，可享受60分鐘日式火山熱皂石按摩與巴拿芬熱蠟足部護理，最適合經常頻頻撲撲的都市人，讓足部好好休息。套餐還可升級VIP水療套房，欣賞壯麗的海港美景，享受30分鐘深海排毒舒壓泡浴，兼有尊貴香檳套餐，以及浪漫鮮花花束，深度放鬆之餘，還可盡情打卡。套餐同樣贈送$1,000元水療護理現金券，非常划算！兩大套餐現有低至半價優惠！

香港W酒店 Bliss® Spa｜雙人水療 + 「微醺柑橘」下午茶配特色雞尾酒（30分鐘）

優惠價（2位）：$2,998｜人均$1,499｜原價$4,280

香港W酒店 Bliss® Spa｜浪漫雙人水療約會（90分鐘）

優惠價（2位）：$2,250｜人均$2,250｜原價$4,500

香港W酒店 Bliss® Spa

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓



香港按摩/SPA推介【2】香港海洋公園萬豪酒店｜$852歎五星級SPA／1.5小時泰式按摩／打卡able下午茶

香港海洋公園萬豪酒店推出「90分鐘泰式香薰推油按摩／排毒按摩」二人同行優惠，有足足90分鐘泰式香薰推油按摩體驗或排毒按摩，獨家再送滋潤手部的護理蜜蠟（總值$300）。值得一提，套餐還可享受養生花茶和水療小食！

另一款「60分鐘泰式香薰推油按摩＋下午茶SET」套餐，不但可深度放鬆身體，仲同樣贈送滋潤手部的護理蜜蠟，兼有靚靚打卡下午茶，按完摩再去High tea一流！現有獨家優惠，人均低至$852.5就可歎足1.5小時！👉🏻獨家$852.5歎足1.5小時

香港海洋公園萬豪酒店｜泰式香薰推油按摩／排毒按摩（90分鐘）

優惠價（2位）：$1,705｜人均$852.5｜原價$3,410

香港海洋公園萬豪酒店｜泰式香薰推油按摩＋下午茶套餐（60分鐘）

優惠價：$850｜原價$1,360

＊以上均配送養生花茶和小食

香港海洋公園萬豪酒店

地址：香港海洋公園香港仔黃竹坑道180號



香港按摩/SPA推介【3】Queen's Beauty & Spa｜獨家買一送一＋私人投影服務＋低至人均$444

Queen's Beauty & Spa按摩套餐推出135分鐘「冬日蘋果肉桂SPA」組合套餐，首先是30分鐘的「蘋果肉桂水療按摩浸浴」，融合蘋果清香與肉桂溫熱滋養成分，溫柔滲透每一吋肌膚，再配合溫熱水療，促進血液循環，緩解肌肉緊繃，同時舒緩壓力，安定心神；接著是45分鐘的「肉桂暖心熱油按摩按摩」，以肉桂熱油輕柔推按，疏通經絡，促進淋巴排毒，改善水腫，適合經常熬夜的女生們！

組合套餐還有60分鐘「沉浸式温感魚子面部護理」，採用頂級魚子精華滋潤肌膚，幫助恢復飽滿彈潤的年輕質感！值得一提，套餐除了有特色茶點外，中心在水療時還有私人投影服務，讓你可一邊浸浴一邊煲劇，Chill爆！組合療程現有獨家買一送一優惠，最啱約埋好朋友一共前往！

Queen's Beauty & Spa｜梨子花蜜療癒SPA（135分鐘）

優惠價（2位）：$888｜人均$444｜原價$1,776

＊水療浸浴時新增私人投影服務

Queen's Beauty & Spa

地址：尖沙咀加拿芬廣場1006室／銅鑼灣希慎道1號18樓1801室



香港按摩/SPA推介【4】TONY BLACK｜低至$349／素顏自帶水光感／保濕、修護、亮膚

TONY BLACK全新150分鐘「韓式『暖 · 蔘』滋養護理組合」，採用TONYMOLY蝸牛至尊修護24K純金人蔘系列產品，幫助提升肌膚光澤感，配合韓式提拉手法提升面部輪廓，幫助修細毛孔及回復皮膚光澤，同時達到保濕、修護、亮膚功效！套餐包含75分鐘韓式蝸牛純金人蔘舒壓面部護理、45分鐘蝸牛至尊修護24K純金人蔘滋養身體按摩，兼額外送30分鐘韓式古法櫸木棒去水腫按摩，或韓式古法磁力疏通按摩，以及韓國花茶及特色茶點。

中心另有90分鐘「蝸牛PDRN水光煥活亮澤護理」，以高純度提煉的法國蝸牛黏液，結合高純度脂質體三文魚PDRN的修復產品，幫助提升肌膚再生力及緊緻度，素顏也能自帶水光感！而另一套餐「韓式三重臻養護理」，可從5項按摩之中選3項，人均低至$349一位！

TONY BLACK｜韓式「暖 · 蔘」滋養護理組合（150分鐘）

優惠價（2位）：$698｜人均$349｜原價$3,941

TONY BLACK｜蝸牛PDRN水光煥活亮澤護理

優惠價：$588｜原價$4,700

TONY BLACK｜韓式三重臻養護理

優惠價：$698｜人均$349｜原價$1,396

TONY BLACK

地址：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室／銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心5樓503&505室



香港按摩/SPA推介【5】香港帝苑酒店｜低至49折、福布斯得獎

連獲《福布斯旅遊指南》2023及2024四星評級獎項的香港帝苑酒店Sky Club & SPA推出全新按摩優惠！75分鐘的「Breathe Calm按摩 」，幫助放鬆繃緊的神經，再配合理療師專業的手法，按足75分鐘，深度舒緩肌肉疼痛！約埋好知己一同享受最適合不過！

另一套餐「Sky Club護理療程-明月」，包90分鐘「暖意草球按摩」以及30分鐘「舒緩腳部按摩」，還可免費享用Crown Club單人下午茶套餐。值得一提，兩大套餐均可免費使用水療中心桑拿及健身室，兼歎埋Sky Club養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥，絕對是大滿足！現有優惠低至49折！

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA｜Breathe Calm按摩（75分鐘）

優惠價：$1,050｜原價$2,104

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA｜Sky Club護理療程 - 明月（120分鐘）

優惠價：$1,580｜原價$2,695

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店



香港按摩/SPA推介【6】香港康得思酒店「川」水療中心｜獨家73折

香港康得思酒店「川」水療中心榮獲知名雜誌Timeout香港《Time Out Hong Kong 2024推介》、《Travel + Leisure》2023亞太區奢華大獎香港十大最佳酒店水療，及SpaChina 2023年度養生服務大獎三甲之一，保證有舒適體驗！

水療中心現有「淋巴按摩1小時30分鐘套餐」，以排毒舒壓按摩油按摩身體，刺激淋巴系統，幫助身體排除多餘毒素與水分，改善水腫問題；「 養生頭療1小時15分鐘套餐」包括45分鐘頭肩頸按摩及30分鐘搭配EVA滋養髮膜的頭部按摩；以及「深層抗累護理1小時30分鐘套餐」，包括45分鐘背部按摩、15分鐘草藥球按摩和30分鐘KERSTIN FLORIAN潔淨臉部護理。此外，3個套餐均送贈$300療程禮券、水療中心一日通行證以及3小時免費停車，現有低至73折優惠！

香港康得思酒店｜淋巴按摩1小時30分鐘套餐（90分鐘）

優惠價：$1,240｜原價$1,705

香港康得思酒店｜養生頭療1小時15分鐘套餐（75分鐘）

優惠價：$1,062｜原價$1,298

香港康得思酒店｜深層抗累護理1小時30分鐘套餐（90分鐘）

優惠價：$1,200｜原價$1,650

香港康得思酒店

地址：九龍旺角上海街555號康得思酒店41樓



香港按摩/SPA推介【7】Melo Spa｜按摩套餐加送頭部按摩／香薰水療＋海景SPA

沙田凱悅酒店Melo Spa 水療中心推出「60分鐘港式深層肌肉按摩」，加送15分鐘頭部按摩優惠！其中水療護理房分別面向吐露港或附設私人露台，可一邊望海景一邊享受按摩，Chill爆！

沙田凱悅酒店Melo Spa｜港式深層肌肉按摩＋送頭部按摩（75分鐘）

優惠價：$980｜原價$1,750

沙田凱悅酒店Melo Spa｜舒壓香薰按摩＋滋養香薰水療（120分鐘）

優惠價：$1,480｜原價$2,475

沙田凱悅酒店Melo Spa

地址：馬料水澤祥街18號



香港按摩/SPA推介【8】Me Time Massage｜獨家8折、全身穴位按摩、淋巴排毒、熱石按摩

位於銅鑼灣的Me Time Massage，開業至今一直大受歡迎，現時更有獨家8折優惠！優惠套餐包括：90分鐘「全身穴位按摩」，提供45分鐘全身精油按摩服務，幫助舒緩壓力及身體痛楚；90分鐘「淋巴排毒按摩」幫助促進淋巴循環，讓身體排出廢物和多餘水分；以及90分鐘「熱石按摩」，幫助深層放鬆肌肉、促進血液循環、緩解肌肉緊張和疼痛！價錢低至$574！

Me Time Massage｜全身穴位按摩（90分鐘）

優惠價：$574.4｜原價$718

Me Time Massage｜淋巴排毒按摩（90分鐘）

優惠價：$654.4｜原價$818

Me Time Massage｜熱石按摩（90分鐘）

優惠價：$734.4｜原價$918

Me Time Massage

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道451號地舖



香港按摩/SPA推介【9】Modern Thai｜泰式按摩+低至57折優惠

Modern Thai主打融合現代元素的泰國傳統按摩，現有57折優惠！95分鐘「傳統古法泰式按摩」，包含60分鐘的傳統古法泰式按摩、20分鐘的頭肩頸重點放鬆，或15分鐘的女士肚部暖宮理療，還限量贈送15分鐘的手膜或腳膜。

按摩中心另有95分鐘的「純天然香薰精油按摩」，包含60分鐘的純天然香薰精油按摩、20分鐘頭肩頸重點放鬆，或15分鐘女士肚部暖宮理療，同樣限量贈送15分鐘的手膜或腳膜。兩大95分鐘的泰式按摩有低至57折優惠！

Modern Thai｜傳統古法泰式按摩（95分鐘）

優惠價：$488｜原價$854

Modern Thai｜純天然香薰精油按摩（95分鐘）

優惠價：$548｜原價$914

Modern Thai｜Stress Away／Better Me（120分鐘）

優惠價（2位）：$1,920｜人均$960｜原價$2,560

Modern Thai

地址：觀塘成業街6號泓富廣場20樓2008室／尖沙咀廣東道82-84號流尚坊10樓



香港按摩/SPA推介【10】Mira Hotel Spa｜連續三年獲香港最佳日間水療殊榮、低至5折

位於尖沙咀的人氣Spa水療中心Mira Hotel Spa曾榮獲香港最佳酒店水療及連續三年獲得香港最佳日間水療殊榮！Mira Hotel Spa現推出「港式茶敘 水療悠享」療程，可選擇90分鐘的「The Mira 按摩療程」，揉合東西方的現代體能療法，幫助排毒或以水為身心舒緩放鬆；或選擇「活肌舒緩按摩療程」，以溫熱按摩舒緩繃緊肌肉及促進血液循環。

而療程當日可無限任用健身中心及溫熱水療設施，包括桑拿、蒸汽浴室、按摩池及漂浮水床等，以及可享用1小時無邊際泳池，兼可於米芝蓮推薦食府國金軒内，品嘗精緻下午茶。

Spa水療中心另有60分鐘「深層煥活按摩療程」，以溫熱按摩，幫助舒緩繃緊肌肉及促進血液循環，適合繁忙的都市人！療程現有5折優惠！

Mira Hotel Spa｜港式茶敘 水療悠享（90分鐘）

優惠價：$3,300｜人均$1,650｜原價$4,508

Mira Hotel Spa｜深層煥活按摩療程（60分鐘）

優惠價：$770｜原價$1,640

Mira Hotel Spa

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 地庫B3



