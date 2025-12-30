除夕倒數好去處2026｜11大推介！AIA雜技團/音樂派對　免費搭天星

除夕倒數好去處2026｜12月31日除夕夜當然要和親朋好友一起跨年倒數！《香港01》「好食玩飛」整合香港除夕倒數11大好去處推介，有AIA嘉年華、今年回歸的AIA雜技團、酒店及餐廳的派對活動等，即看內文！



大型活動篇

除夕倒數好去處【1】AIA友邦嘉年華——攤位遊戲贏公仔！

AIA友邦嘉年華重返中環海濱，可以盡情體驗刺激的機動遊戲、暢玩合家歡的攤位遊戲、品嚐美味小食、觀賞世界級雜技團表演，還有無數的打卡裝置！除了既定遊戲及活動外，在除夕當晚更會有樂隊及音樂表演、遊戲跨年倒數活動等你參加！

AIA友邦嘉年華

日期：2025年12月22日到2026年3月1日

地點：中環龍和道9號中環海濱活動空間



除夕倒數好去處【2】AIA嘉年華冬日世界雜技團——60分鐘「零冷場」／國際級表演者／挑戰人體極限

世界巡迴超過40年的雜技團Gandeys將以全新陣容及冬日主題回歸AIA嘉年華！雜技團網羅多項驚險刺激的雜技表演和技驚四座的表演者，全長60分鐘完全「零冷場」！

來自世界各地的雜技表演者將演出多項挑戰人體極限、震撼視聽的雜技，例如蒙古團隊呈獻的「魔力彈跳板」，將做出多個空中翻騰和驚險的跳躍；葡萄牙團隊帶來的反地心吸力表演「空中行者」以及哥倫比亞團隊充滿速度感的「環球飛車」等，一張門價便可一次過觀賞多場世界級演出，作為慶祝聖誕、除夕的活動最適合不過！

日期：2025年12月22日至2026年3月1日

地址：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間



除夕倒數好去處【3】香港迪士尼樂園——米奇與好友跨年倒數派對

香港迪士尼樂園濃厚的節日氣氛加上20周年慶典的派對感，迎來一場最雪亮的奇妙派對！夜間的無人機匯演及聖誕樹亮燈禮，有無人機在空中拼湊出聖誕高飛、Olaf、小熊維尼等角色，搭配聖誕樹的光影效果，場面十分浪漫！

隨著2025年進入最後時刻，迪士尼城堡前將會舉行「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」周年限定夜間匯演，米奇與一眾迪士尼朋友將驚喜現身，帶領倒數時刻，配合煙火、全新投影和無人機表演，點亮夜空，為新一年揭開序幕！

香港迪士尼樂園

日期：2025年12月31日

地點：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



除夕倒數好去處【4】STAY BAR

天星小輪船上酒吧「STAY」將會停泊在尖沙咀碼頭，成為復古船酒吧，現場還會有駐場歌手表演，等你聽住歌過一個微醺的音樂夜！在聖誕節前後及除夕跨年期間，STAY BAR更會舉行聖誕廣東歌派對及天星小輪倒數派對，有知名DJ強勢助陣，帶你嗨爆廣東歌經典！

酒吧還有多款特色雞尾酒，當中以香港茶餐廳凍檸茶為靈感製作的「Stay Home」最具本土特色，期間還有不少季節限定的雞尾酒，端起酒杯與迷人夜景打卡最適合不過！

👉🏻 獨家75折跨年倒數狂歡派對 包2杯酒 仲送多杯shot！

STAY BAR

日期：2025年12月24至26、31日

時間：20:30 - 01:00（24至26日）；22:30 - 01:30（31日）

地點：尖沙咀天星碼頭1號



除夕倒數好去處【5】Cassio Social Club x SuNkeN——電子音樂倒數派對！

Cassio Social Club與SuNkeN將於AIA Vitality Park，攜手打造香港最盛大的跨年慶祝活動，為維港海濱帶來國際級震撼演出！除了有Mo-Shi、Wilkinho 及 Jamie Maddock等本地音樂人同場演出，還有壓軸嘉賓法國音樂製作人兼 DJ Nico de Andrea帶來享譽全球的神曲，迎接午夜倒數時刻！

Cassio Social Club x SuNkeN——電子音樂倒數派對！（官方圖片）

Cassio Social Club x SuNkeN

日期：2025年12月31日至2026年1月1日

時間：19:00 - 00:30

地點：中環民光街33號 香港摩天輪及AIA Vitality公園



餐廳活動篇

除夕倒數好去處【6】半島酒店——露天陽台除夕倒數晚會

半島酒店今年特別於7樓露天陽台舉行除夕倒數晚會，可以在開放式露天陽台，可以在毫無遮擋的環境下俯瞰維多利亞港夜色，現場更特設DJ音樂表演，可以盡情狂歡！

半島酒店——奢華除夕倒數晚會（官方圖片）

🎫 購票連結 👉🏻 半島酒店除夕倒數晚會🎇

半島酒店 露天陽台

日期：2025年12月31日至2026年1月1日

時間：21:30 - 01:00

地點：尖沙咀梳士巴利道22號 半島酒店7樓



除夕倒數好去處【7】麗思卡爾頓酒店——OZONE 除夕倒數派對

位於香港麗思卡爾頓酒店的OZONE是全球最高的空中酒吧！今年OZONE將舉行除夕倒數派對，以70年代的Disco璀璨魅力之夜為主題，將有三位DJ輪番登場帶來不同經典歌曲，以及震撼舞蹈表演迎接2026！

🎫 購票連結 👉🏻 麗思卡爾頓酒店OZONE除夕倒數派對🍹

香港麗思卡爾頓酒店 OZONE

日期：2025年12月31日至2026年1月1日

時間：22:00 - 02:00

地點：柯士甸道西1號環球貿易廣場 香港麗思卡爾頓酒店118樓



除夕倒數好去處【8】香港W酒店——WOOBAR 池畔除夕倒數派對

位於香港W酒店76樓的WOOBAR將舉行池畔「狂歡WOW倒數派對」！倒數派對將由半自助晚餐開始，其後再轉移到6樓戶外池畔，在幾位DJ的狂熱節拍下狂歡，保證難忘！

🎫 購票連結 👉🏻 香港W酒店 WOOBAR 池畔除夕倒數派對🎊

香港W酒店 WOOBAR

日期：2025年12月31日至2026年1月1日

時間：19:00 - 00:30

地點：九龍柯士甸道西1號 香港W酒店6樓



除夕倒數好去處【9】啟德帝盛酒店——Jin Bo Law 高空跨年倒數派對

位於香港啟德帝盛酒店內的空中酒吧Jin Bo Law將於12月31日晚上9時至凌晨1時舉行除夕派對，除了可以欣賞到夜景，派對更邀請了DJ Hyphen進行打碟演出，帶來R&B、Cantopop及K-pop等流行音樂帶動派對氣氛，配搭4小時無限暢飲的氣泡酒及啤酒迎接2026年！

香港啟德帝盛酒店 Jin Bo Law

日期：2025年12月31日至2026年1月1日

時間：21:00 - 01:00

地點：香港啟德帝盛酒店15樓



除夕倒數好去處【10】維港凱悅尚萃酒店——Cruise-chella：熱爆金曲倒數派對

香港維港凱悅尚萃酒店頂層的Cruise 空中餐廳及酒吧將於除夕當晚舉行「 Cruise-chella：熱爆金曲倒數派對」，在維港的璀璨景色下，帶領大家回到千禧年！駐場DJ重溫2000、2010及2020年代的巔峰金曲，可以邊聽音樂邊暢飲香檳，更可以獲得即影即有紀念相片等禮遇！

香港維港凱悅尚萃酒店 Cruise 空中餐廳及酒吧

日期：2025年12月31日

時間：22:30 - 營業時間結束

地址：北角北角邨里1號 香港維港凱悅尚萃酒店23樓（西座）



除夕倒數好去處【11】逸東酒店——Terrible Baby「回到未來」除夕夜派對

位於香港逸東酒店的旗艦酒吧及表演場地Terrible Baby將與Eaton HK攜手打造「回到未來」跨年之夜，於12月31日晚上9時起至翌日凌晨2時，將場地打造成打卡able的沉浸式時光隧道，讓你可以穿越過去及現在，重溫、回顧與回味2025年！當晚更會邀請DJ及歌手進行音樂表演，可以盡情狂歡！

逸東酒店 Terrible Baby

日期：2025年12月31日至2026年1月1日

時間：21:00 - 02:00

地點：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店4樓



除夕保誠請市民搭天星小輪迎新年

保誠保險會於除夕當日指定時間，請全港市民免費乘搭天星小輪。

為方便市民外出來往港島九龍區，保誠保險會於除夕當日由上午6時30分至晚上11時30分請全港市民免費乘搭天星小輪（來往中環至尖沙咀路線）。

（全文完）