渣打馬拉松2026懶人包｜1.18開跑！路線／選手包／封路／交通安排

渣打馬拉松2026懶人包｜渣打馬拉松2026將於周日（18日）舉行，港九新界多區會在周六（17日）晚上11時半起分階段封路。而選手可由明日（14日）起預約領取選手包。《香港01》頻道「好食玩飛」已為大家整合封路安排、選手包、天氣預測等馬拉松詳情，想知就要留意下文！



渣打馬拉松將於本周日舉行，今年總參賽名額約7.4萬位，與往年相若，當中有25%為海外參加者，來自約110個國家及地區，近40位為精英跑手，包括達金標或精英標跑手。

渣打馬拉松2026｜選手包何時可以領取？

選手包安排方面，由周三至周六，參賽者可到啟德體藝館預約領取選手包，事前須下載大會應用程式「SCHKM2026 Official App」預約時段。場地屆時並將舉辦「渣打香港馬拉松博覽會」，推廣活動及售賣跑步商品。選手如未能在馬拉松博覽會期間親身領取選手包，可於App內填妥代領授權書，由親友代領。

預約教學：

1. 啟動SCHKM2026 Official App帳戶；

2. 填妥健康狀況表格；

3. 預約領取跑手包日期同時段；

4. 看到成功預約畫面即可。



渣打馬拉松2026｜預測當日天氣如何？

田徑總會行政總裁伍于豪表示，比賽當日溫度介乎17至22度，濕度介乎55%至80%，大致天晴，日間乾燥，呼籲選手因應天氣及身體狀況量力而為。

渣打馬拉松2026｜有什麼封路安排？

渣打馬拉松2026｜全馬及半馬馬拉松賽事封路安排

今年全程及半程馬拉松賽事均以尖沙咀彌敦道為起點，維多利亞公園為終點。封路安排方面，與往年相若。警方將於周六晚上11時30分起，在全港多處分階段實施臨時封路，並預計於周日下午2時陸續重開。因應賽道安排，油尖旺區將實施廣泛封路，並視乎賽事進度約上午10時30分或之前分階段重開。主要包括：

1. 介乎梳士巴利道與加士居道一段彌敦道全線（南北行方向）；

2. 介乎加士居道與亞皆老街的一段彌敦道北行行車線；

3. 介乎彌敦道與塘尾道的亞皆老街西行行車線；

4. 經連翔道南行進入中九龍繞道（油麻地段）的支路。



西區海底隧道往港島方向管道將由周日凌晨0時45分起臨時封閉，並預計在下午約1時15分重開，至於銅鑼灣賽段怡和街東行將臨時封閉作賽道。

渣打馬拉松2026｜10公里賽事封路安排

此外，為配合10公里賽事安排，介乎維園道與筲箕灣之間的東區走廊，以及中環及灣仔繞道隧道來回方向，將由周日凌晨1時15分起分階段封閉；隨後視乎比賽進度，將會分階段局部開放。

渣打馬拉松2026賽事路線圖：

渣打馬拉松2026｜公共交通有什麼安排？

為配合封路，由周六晚上11時起，共220條日間巴士路線及34條日間專線小巴路線，將分階段暫停、縮短或改道；另有49條通宵巴士路線及6條通宵專線小巴路線需調整服務。當中包括：

港島區：行經東區走廊、中環及灣仔繞道隧道、中西區、灣仔及銅鑼灣的巴士路線；

九龍區：行經彌敦道、亞皆老街、上海街、佐敦道及油尖旺區的巴士路線；

新界區：行經汀九橋、長青公路、長青隧道及南灣隧道的巴士路線。



港島及九龍區以下的巴士總站及公共運輸交匯處會暫停使用：

港島區：天后站公共運輸交匯處、博覽道東巴士總站、中環碼頭巴士總站及威非路道巴士總站；

九龍區：中國客運碼頭公共運輸交匯處及天星碼頭巴士總站。



渣打馬拉松2026｜港鐵有頭班車嗎？

為方便比賽人士，比賽當日，港鐵將有八條鐵路線的頭班車於周日適時提早開出，其中屯馬線及東鐵線（上水往金鐘）的頭班車最早於凌晨3時25分開出。此外，28條特別巴士路線將會於周日提供服務，方便參賽人士前往尖沙咀或銅鑼灣。

港鐵頭班車時間一覽：

港島線｜由柴灣往堅尼地城：凌晨3時56分

港島線｜由堅尼地城往柴灣：凌晨4時08分

荃灣線｜由荃灣往中環：凌晨3時55分

荃灣線｜由中環往荃灣：凌晨4時22分

觀塘線｜由調景嶺往黃埔：凌晨3時46分

觀塘線｜由黃埔往調景嶺：凌晨4時08分

將軍澳線｜由康城往北角：凌晨3時57分

將軍澳線｜由寶琳往北角：凌晨4時

南港島線｜由海怡半島往金鐘：凌晨4時02分

東涌線｜由東涌往香港：凌晨3時40分

東鐵線｜由上水往金鐘：凌晨3時25分

屯馬線｜由屯門往烏溪沙：凌晨3時25分

屯馬線｜由烏溪沙往屯門：凌晨3時25分



