$1優惠合集｜1蚊隻燒鵝！任食蒜蓉包/花膠/老虎斑/咖啡＋持續更新

$1優惠合集｜大家樂／麥當勞／惠康／意粉屋／美心MX／茶樓／酒樓｜$1可以做到什麼？《香港01》好食玩飛記者為大家集合了坊間不同的抗通脹$1超抵優惠，只需$1就可以任食蒜蓉包／花膠／燒鵝／蝦餃燒賣／咖啡等等！立即看看有什麼超抵優惠！



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$1優惠推介【1】大家樂 —— $1低糖綠茶／汽水

大家樂繼上星期升級APP推出$1奶茶後，今星期加推任何惠顧$1低糖綠茶或汽水，在大家樂APP領券後，於上午11時後惠顧任何產品即可以優惠價$1加配低糖綠茶或汽水一杯，有效期只限2026年3月23日！

大家樂 —— $1低糖綠茶／汽水

$1優惠推介【2】麥當勞 —— $1大可樂

麥當勞$1大可樂回歸！只要打開麥當勞APP就會自動收到$1大可樂的優惠券！憑券可以在今個星期一至星期五（3月23日至3月27日）上午11時至晚上11時59分，於麥當勞換購$1大杯裝可口可樂（可選可口可樂、無糖可口可樂、雪碧、芬達汽水）。優惠不適用於金鐘海富中心、山頂廣場、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場內之所有麥當勞餐廳。

麥當勞 —— $1大可樂

$1優惠推介【3】惠康 —— 直播搶$1筍貨

惠康一連三日（3月24日至26日晚上8時至9時30分）將在Facebook和Instagram開直播，邀請Brian、Uncle K、東方昇到場跟觀眾互動，期間會推出超值$1限量貨品，想知道有什麼抵買，就要留意惠康Facebook及Instagram！

惠康 —— FB/IG直播搶$1筍貨

點撃即到惠康Facebook｜點撃即到惠康Instagram

$1優惠推介【4】意粉屋 —— 午市套餐+$1任食蒜蓉包

意粉屋（The Spaghetti House）最近破天荒出了一個激筍優惠！即日起至2026年3月31日，客人只需在星期一至五惠顧午市主餐，再加$1，就可以任食蒜蓉包！不過要留意，全枱客人都需要加配，即兩位加$2、4位便要加$4。不過$1任食蒜蓉包超划算，朋友、同事應該不會介意加購！

意粉屋 —— 午市套餐+$1任食蒜蓉包（意粉屋圖片）

$1優惠推介【5】美心MX —— $1凍厚椰拿鐵

椰香咖啡近年大受咖啡迷追捧，美心MX最近推出超抵優惠$1凍厚椰拿鐵，即日起至3月29日，Eatizen（美心薈）會員於APP領取電子優惠券，並於付美心MX付款時掃瞄電子優惠券，即可以$1優惠價換購「凍厚椰拿鐵」一杯！優惠適用於全線美心MX分店（大會堂及西九高鐵站分店除外）。

美心MX —— $1凍厚椰拿鐵（官方圖片）

$1優惠推介【6】香港國際試食節 —— $1魚旦／$1有機亞麻籽油／$1果乾

香港國際試食節暨優質食品博覽2026將於2026年4月3日至7日於灣仔會展開展！有多個攤檔已經率先公布$1限量商品，當中包括$1台式蜜餞水果乾、$1有機亞麻籽、$1有機冷榨亞麻籽油、$1順德魚蛋，全部數量有限先到先得！

$1優惠推介【7】半島漁港 —— 晚市$1隻燒鵝／燒味3選1

晚市燒味3選1優惠，星期一至五晚市期間，只需$1就可以品嚐到經典燒味！所有燒味每日新鮮燒製，當中包括至尊燒鵝、海南文昌雞、極品BB豬，而且$1燒味優惠更可與晚飯優惠套餐同時使用！

優惠詳情如下：

至尊燒鵝：2-4位限購1/4隻、5-7位限購半隻、8位或以上限購一隻

極品 BB豬：2-4位限購1/4隻、5-7位限購半隻、8位或以上限購一隻

海南文昌雞：2-3位限購半隻、4-7位限購一隻、8位或以上限購兩隻



・半島漁港・（元朗店）

訂座電話 : 2668 5577

地址：元朗鳳琴街22號金龍樓地舖及1樓



・半島漁港・（秀茂坪店）

訂座電話 : 2668 8896

地址：觀塘秀茂坪邨秀茂坪商場2樓203號舖



・半島漁港・（油塘店）

訂座電話 : 2698 3833

地址：油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場2樓208B舖



・半島漁港・（將軍澳店）

訂座電話：2368 3588

地址：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓104號舖



半島漁港・（南昌店）

訂座電話：2368 1918

地址：九龍南昌站西邨路19號南昌薈 1樓F102號舖



・半島漁港・（荃灣店）

訂座電話：2666 6822

地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯1期6樓



・半島漁港・（天水圍店）

訂座電話：2836 9988

地址 : 天水圍天華路33號T Town North(頌富商場) 1樓N105-109號舖



・半島漁港・（灣仔店）

訂座電話 : 2666 0998

地址：灣仔軒尼詩道71-85號熙華大廈地下及一樓



・半島漁港・（馬鞍山店）

訂座電話 : 2668 9022

地址：馬鞍山烏溪沙路8號迎海薈地下2A號舖



$1優惠推介【8】多彩皇宮酒樓 —— 晚市$1歎鮑汁冬菇扣花膠／老虎斑

石硤尾多彩皇宮酒樓近日在晚市推出多款「1蚊經典菜式」！晚市時段（下午5:30起），5位或以上客人同行，即可以全枱$1優惠價，換購每人一客鮑汁冬菇扣花膠！除了超抵食的花膠外，多彩皇宮酒樓還有其他$1經典菜式可供選擇，包括$1至尊燒鵝皇、$1脆皮燒雞、$1清蒸金邊老虎斑！

優惠詳情如下：

鮑汁冬菇扣花膠：$1（5位或以上，全枱$1，每位一客；限每人一客）；$28（2至4位，全枱$28，每位一客；限每人一客）

至尊燒鵝皇：$1/半隻（6-9位以上），$1/全隻（10位或以上）；$28/例（2至5位）

脆皮燒雞：$1/全隻（5位或以上）；$28/半隻（2至4位）

清蒸金邊老虎斑：$1/2斤（6位或以上）；$28/1斤（2至5位）



石硤尾多彩皇宮酒樓有$1鮑汁冬菇扣花膠、$1至尊燒鵝皇、$1脆皮燒雞、$1清蒸金邊老虎斑（多彩皇宮酒樓圖片）

地址：石硤尾南昌街美彩樓地下

電話號碼：27780278



$1優惠推介【9】大埔京都大酒樓 —— 早茶精美點心$1件／蟹籽燒賣皇／蝦餃皇

大埔京都大酒樓近日推出早茶精美點心$1件，星期一至六早茶時間（上午6:30至11:30止），可享用$1件精美點心，當中包括蟹籽燒賣皇、鮮蝦菜苗餃、潮州蒸粉果、鮮蝦炸雲吞、水晶蝦餃皇，每位限叫一件。

星期一至六早茶時段可享$1件點心（香港酒樓關注組圖片）

地址：新界大埔安慈路昌運中心1樓

電話號碼： 25150308



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