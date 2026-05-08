麥當勞優惠｜王者將軍漢堡新登場！減$5＋古天樂宣萱珍藏卡第2彈
撰文：張雨靜
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麥當勞優惠｜麥當勞玉子將軍漢堡系列又有新成員登場！5月10日（星期日）將會推出全新王者將軍漢堡帶來全新滋味，更推出期間限定日式烤雞味薯條！而第二輪4款「將軍玉子」珍藏卡亦同步登錄麥當勞APP，買指定餐廳就可以獲得1張！即睇今期最新優惠！
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麥當勞將軍漢堡系列｜全新王者將軍漢堡套餐減$3
麥當勞5月10日（星期日）將會推出「全新王者將軍漢堡」，以經典玉子將軍漢堡作靈感，利用豬柳、蒸蛋及切絲生菜，加入香濃牛肉醬及檸檬蛋黃醬，濃郁肉香與清新醬汁完美交織，帶來雙重肉質的王者級享受！再加推期間限定「日式烤雞味」Shake Shake薯條！
麥當勞將軍漢堡系列｜套餐優惠價$39／APP積分額外減$5
將軍漢堡超值套餐現已優惠價$39登場！今次更帶埋玉子將軍漢堡套餐（售價$44）、玉子雙層將軍漢堡套餐（售價$49.5），以及一眾新產品回歸麥當勞！當中包括：
全新日式甜咖喱雞翼（套餐加配價$13/2件）
全新抹茶麻糬三角批（售價：$11.5）
全新麻糬芝麻新地（售價：$12.5）
全新柚子椰果梳打茶＋Shake Shake 薯條大阪燒風味調味粉（套餐升級價$9.5）
王者將軍漢堡套餐優惠減$5
麥當勞APP更可以獲得王者將軍漢堡或玉子將軍漢堡套餐減$3優惠券，或以180分積分換購王者將軍漢堡套餐減$5優惠券！
麥當勞將軍漢堡系列｜「將軍玉子」珍藏卡換領攻略
古天樂、宣萱及林峯珍藏卡第二輪推4款
古天樂、宣萱及林峯的第二輪「將軍玉子」珍藏卡亦同步於5月10日推出，集齊第一輪及第二輪全套9張珍藏卡，背面更可以拼湊出一幅完整《無時空之戀》主題海報！透過麥當勞App選購指定四道菜或大大啖套餐，即可免費獲得！指定優惠套餐包括：
王者將軍漢堡或玉子將軍漢堡大大啖套餐減$3
王者將軍漢堡或玉子將軍漢堡配抹茶麻糬三角批套餐減$3
日式甜咖喱雞翼4件配抹茶麻糬三角批套餐減$3
選購指定大大啖套餐
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