戴耳塞睡覺3大風險隨時失聰！專家3招房間降噪＋正確佩載耳塞方法

戴耳塞睡覺隨時失聰？不少人因怕受噪音滋擾，習慣佩戴耳塞入睡，但若使用不當，分分鐘會導致失聰。有網民分享，使用泥膠耳塞時，耳塞碎片意外斷裂並陷入耳道，求醫多月才成功取出。有專家提醒，長期依賴耳塞入睡，可能會導致外耳道發炎，甚至令耳鳴惡化。到底怎樣戴耳塞才安全？被噪音滋擾又有什麼解決方法？



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戴耳塞睡覺｜耳塞碎片陷入耳道兩個半月險失聰

有網民在Facebook發文，指長期受樓上噪音滋擾，所以習慣戴泥膠狀耳塞入睡。某天，她驚覺耳塞斷裂，碎片殘留耳道深處無法取出，隨即求醫。經檢查後，發現碎片已黏附在耳膜上，醫生嘗試鉗取但不果。醫生更一度警告，若藥物輔助仍無效，便需動手術。幸而在長達兩個半月的煎熬下，經醫生多次嘗試後終成功取出碎片。事件後她心有餘悸，生怕以後都「聽唔到嘢」。

網民因使用泥膠耳塞不當，導致耳塞碎片阻塞耳道。（AI生成圖片）

除了有機會被耳塞阻塞耳道之外，長期佩戴耳塞還有什麼風險？

戴耳塞睡覺3大風險

戴耳塞睡覺風險【1】外耳道發炎與細菌感染

南京仁品耳鼻喉專科醫院耳科副主任姚國志曾在受訪時指出，長期佩戴耳塞，容易出現耳鳴、耳痛、發炎等症狀。由於耳塞由化工纖維材料製成，而且材質相對較硬，長時間使用容易損害外耳道，引起外耳道炎症、外耳損傷、細菌感染等疾病。

戴耳塞睡覺風險【2】耳垢栓塞

根據美國華盛頓聽力保健機構Link Audiology資訊，經常將耳塞塞入耳道會產生「推土機效應」，容易把耳垢不斷往耳道深處推擠。長久以來，耳垢便會硬化並堵塞耳道，導致「耳垢栓塞」，令聽力短暫下降。如果耳垢壓迫到耳膜，更會引發頭暈、噁心和疼痛。

戴耳塞睡覺風險【3】誘發或加重耳鳴與聽覺過敏

雖然耳塞有助保護聽覺，但美國Neuromed Care的神經醫學專家指南資訊亦提醒，當耳朵長時間處於被耳塞封閉的「絕對安靜」狀態時，大腦會自動調高其內部的聽覺敏感度，導致耳鳴聲變得更明顯、更嚴重。此情況還有可能演變成「聽覺過敏」，當患者摘下耳塞後，對日常正常的聲音感到異常刺耳。

長期佩戴耳塞，容易出現耳鳴、耳痛、發炎等症狀。（AI生成圖片）

戴耳塞睡覺｜正確佩戴耳塞3步驟

如果必須要戴耳塞才能入睡，怎麼辦？台灣職業衛生護理師侯怡琴曾在其Facebook專頁，教授正確又不傷耳的戴耳塞3步驟，大家亦可參考：

1. 佩戴前準備：佩戴前確保雙手和耳朵清潔乾淨。

2. 耳塞插入技巧：輕輕捏緊耳塞，使其變窄並更容易插入耳朵。使用另一隻手將耳塞插入耳道，直至完全填滿耳朵並且外部耳道完全被耳塞覆蓋。

3. 檢查密封性：插入後，輕輕按壓耳塞，確保它們完全密封耳道。



此外，侯怡琴亦提醒，當不再需要使用耳塞時，應使用乾淨的手輕輕取下耳塞。另外亦要定期清潔耳塞，以確保其乾淨和有效，避免積累污垢或細菌。

如果睡覺環境有突發的噪音，又不想戴耳塞，還有什麼方法？

戴耳塞睡覺｜房間降噪3大方法

【1】製造白噪音

美國聽力學學家D'Anne Rudden博士建議可使白噪音來製造「聽覺屏蔽」。由於白噪音能影響人類對聲音的感知度，因此使用白噪音來創造一致的背景聲音可掩蓋突發或間歇性的噪音，以幫助人們維持睡眠或專注。

白噪音：海浪聲、風扇運轉聲、雨聲等強度恆定的單調聲音



白噪音能影響人類對聲音的感知度，因此使用白噪音來創造一致的背景聲音可掩蓋突發或間歇性的噪音。（AI生成圖片）

【2】睡眠頭帶與平貼式睡眠耳機

知名睡眠科學與評測網站No Sleepless Nights建議，坊間有不少專為睡眠而設的頭帶式耳機，可以作為入耳式耳塞代替品。這類耳機內建極薄的平貼式揚聲器，完全不需塞入耳道，即使習慣側睡的人也能使用。

不過要注意的是，戴耳機入睡亦要懂得保護聽覺。建議大家遵守「60原則」：

1. 使用耳機時，音量不要超過最大音量的60%；

2. 使用耳機時間不要超過60分鐘；

3. 外界聲音最好維持在60分貝以下。



【3】強化房間密封性

如果解決不了周圍的噪音問題，大家亦可增加房間的密封性，以提升隔音效果。台灣床品牌子耳酷點子建議，換上高密度遮光窗簾、貼上窗戶密封條、鋪設地毯及增加布織品等，都能有效吸收「固體音」（即樓上鄰居的腳步聲、拖動傢俱等聲音）。

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