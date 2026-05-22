枕頭套發黃｜1周不洗髒過馬桶恐濕疹難面！專家教正確清洗4步除漬

枕頭套清洗｜枕頭套一周不洗，細菌量激增300萬，隨時睡到「爛面」！睡覺時流口水、出汗是人之常情，但如果沒有定期清洗枕頭的習慣，細菌與髒污每晚接觸臉部，很可能會導致皮膚過敏、生暗瘡、酒糟肌惡化，甚至引發頭皮毛囊炎或臉部濕疹等問題。專家建議，枕頭套最好每周清洗一次。除了勤洗枕頭套，不同材質的枕芯亦有專屬的清潔大法！不想枕頭變黃、發霉兼滋生細菌，以下不同枕頭的清洗指南及除黃漬4步必看！



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枕頭一周不洗 細菌激增300萬個

枕頭使用過後，殘留口水、油脂、汗水、頭皮屑和化妝品等東西幾乎在所難免，但台灣彰濱秀傳醫院皮膚科主任黃星瑋提醒，如果枕頭不作定期清洗，這些細菌與污垢直接接觸臉部，很容易導致皮膚過敏、長暗瘡、酒糟肌惡化，甚至引發頭皮毛囊炎或臉部濕疹等皮膚疾病。

美國寢具品牌Amerisleep曾進行過一項關於枕頭細菌含量的測試，結果發現，未清洗過的枕頭套在一周內的表面含菌量增加了300萬個，比一般馬桶座墊高出約1.7萬倍，隨後在第二周、第三周及第四周，更是幾何級數上升！

枕頭套1周不洗：產生300萬個細菌

枕頭套2周不洗：產生598萬個細菌

枕頭套3周不洗：產生851萬個細菌

枕頭套4周不洗：產生1,000萬個細菌



枕頭不作定期清洗，這些細菌與污垢直接接觸臉部，很容易導致皮膚疾病。（《鬼怪》劇照）

換言之，我們每晚都睡在「細菌溫床」上面！如果不想每天與過百萬細菌同眠，枕頭套應該幾耐洗一次？

枕頭套多久換一次？應該怎麼洗？

專門分享衛生常識的台灣醫師黃軒醫師建議，枕頭套應該每周清洗一次；枕芯則每3個月清潔或更換。而清洗枕頭套的方法包括機洗和手洗。使用洗衣機清洗枕頭套時，應使用熱水及強效洗滌劑；手洗的話，則建議使用溫水及番皂，輕輕搓洗並沖洗乾淨。

未清洗過的枕頭套在一周內的表面含菌量增加300萬個。（AI生成圖片）

不過，枕頭套比枕芯易洗得多，枕芯的材質各異，有些可以機洗，有些則不可以。若然亂洗，隨時會破壞枕頭結構，到底應該怎洗才對？

不同枕頭正確清潔方法

枕頭的枕芯可以水洗嗎？可以烘乾嗎？這些問題經常困擾不少人。而根據台灣睡眠家居品牌晚安奈特及Lunio官網資訊，不同類型的枕頭，清洗方法亦不一樣：

【1】乳膠枕、記憶枕清洗方法 濕洗乾洗都不宜

乳膠枕和記憶枕具有氣孔，水分容易滲透並積聚於深處，使內部難以變回乾燥，因此不適合水洗及機洗，而乳膠曝曬後亦容易脆化，故亦不可烘乾。正確的清洗方式，應該是定期用吸塵器或除塵蟎機清潔表面，然後開啟除濕機讓枕頭保持乾燥。

【2】羽絨枕清洗方法 切忌烘乾

羽絨枕部分可水洗，部分需乾洗，清洗前最好先留意清洗標籤，但要注意不可烘乾。可水洗的羽絨枕，晚安奈特建議使用機洗或手洗，然後放於陽光下晾曬。如有需要，亦可直接送到洗衣店洗滌。

羽絨枕部分可水洗部分及乾洗，清洗前最好先留意清洗標籤。（小紅書@簡單）

【3】化纖枕（聚酯纖維枕）清洗方法 可直接機洗

化纖枕（聚酯纖維枕）不易發霉，因此清洗方式也較簡單。台灣睡眠家居品牌Lunio建議，可直接用洗衣機的柔洗模式，配搭中性洗衣精清洗即可。洗完後可直接日曬或低溫烘乾。

【4】棉花枕清洗方法 宜手洗不要機洗

棉花枕是以天然棉花填充的傳統枕頭，透氣性及吸濕性較強，晚安奈特建議用手洗，避免棉花結塊，洗完後以日曬的方式曬乾。但注意不要用機洗，以免破壞天然棉花的結構。

棉花枕千萬不要用機洗！（小紅書@晴晴晴）

枕頭套發黃怎麼辦？

除了正確地清洗枕頭，另一個最令大家頭痛的常見問題，是枕頭用久了容易留下口水漬和發黃，又應如何處理？台灣知名洗衣專家沈富育在著作《除汙去漬！正確洗衣》中指出，可以使用酵素洗衣粉加熱水簡單去污。

輕鬆除漬4步驟

步驟1：準備一個注滿熱水的水盆，加入1匙酵素洗衣粉並攪拌均勻。（用量可依包裝指示調整）。

步驟2：將發黃的枕頭套放入盆中浸泡約10分鐘。接著使用洗衣刷，一邊敲、一邊洗刷。

步驟3：若布面上仍有殘留的黃斑，可在黃斑處灑上主要成分為「過碳酸鈉」漂白粉。

步驟4：在撒了含氧漂白粉的位置，由外緣往中心慢慢注入熱水，進而除去黃斑。待黃斑消失後，放入洗衣機清洗即可。



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