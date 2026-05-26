健康博覽免費入場！獨家保健品低過1折！樂悠咭專區+講座+送禮物

健康博覽2026｜第19屆《健康博覽》將於6月12日至14日在香港會議展覽中心Hall 3FG免費開放予公眾參觀。展覽除了有多個本地知名健康品牌參與外，今年繼續設有「銀髮專區」，集結一系列專為長者而設的養生產品、樂齡科技等。現時《01空間》更推出獨家優惠，有多達4,600份精選貨品將以優惠價預售，當中大量貨品更低至$30。詳情留意下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

健康博覽2026｜展覽免費開放 過百參展商80場講座

第19屆《健康博覽》將於6月12日至14日在香港會議展覽中心 Hall 3FG舉行，並免費開放予公眾參觀。是次博覽將有過百個展商參與，涵蓋醫藥、科技、保健、服務等健康產品，當中更有多個知名的本地健康品牌，例如大棧、維特健靈、eefit依飛、PicoLabb、世霸潛能等。

此外，展覽將設有3個舞台節目時段，舉辦超過80場健康講座，其中本地專業醫生及業界專家亦將在「香港健康研討會」中分享重要的健康資訊。而去年展覽更提供免費身體檢查，相信今年亦會有不少貼心的福利安排！

👉🏻 即搶限量$30起產品

即睇歷屆健康博覽現場情況：

第19屆《健康博覽》詳情

日期：2026年6月12-14日（星期五至日）

時間：11:00am – 8:00pm

地點：香港會議展覽中心展覽廳3FG

門票：免費入場



健康博覽2026｜獨家優惠$30起 保健品低過1折

健康博覽將售出多種健康產品，由口服保健品，再到護脊坐墊、空氣清新機等用品應有盡有。當中最值得留意的，必定是以「震撼價」發售的商品。

現時《01空間》正推出獨家優惠，可以$30及$50的「震撼價」分三階段於網上預購總值140萬的精選貨品，其中德國寶物理環保除濕器（原價$299）、ocean king海中之王鈣骨寶100粒（原價$499）只需$50；瑞一寶關節4D羊奶粉800g（原價$359）、天寶虎靈芝300g（原價$300）、ASANA360補肝素解毒強肝配方110粒（原價$370）只需$30。大家只要憑電子票到指定攤位便可換領，省卻排隊時間，非常方便。

👉🏻 即搶限量$30起產品

第一階段：5月26日11:00至5月31日23:59

第二階段：6月1日11:00至6月7日23:59

第三階段：6月8日11:00至6月11日23:59



精選貨品名單：

健康博覽2026｜優質產品標誌「閃閃銀光大獎」 提升購物保障

除了多款特惠商品之外，健康博覽亦積極籌劃「閃閃銀光活力派」活動，內容涵蓋多元健康講座與購物優惠，更會頒發獎項予優質的銀髮相關產品。各位老友記只要認準場內有展示「閃閃銀光大獎」標誌的產品，購物時便更加有保障！另外，老友記參加「閃閃銀光活力派」講座，更有機會獲得精美禮品。

👉🏻 即搶限量$30起產品

健康博覽2026｜特設銀髮專區 出示樂悠咭即享優惠

值得一提，健康博覽今年繼續設有「銀髮專區」，讓各位老友記以優惠格價購買各類健康產品。長者只要在攤位P05-P07出示樂悠咭，即可以$28或$48購買指定健康產品。

👉🏻 即搶限量$30起產品

即睇歷屆健康博覽現場情況：

健康博覽2026｜影視名人分享健康心得 贈送豐富禮物

與往年一樣，健康博覽繼續請來多位來自影視界的健康大使，包括謝雪心、杜大偉及張美妮到場分享健康心得，與觀眾互動及參與趣味遊戲。除此之外，入場人士只要在場內電子消費滿指定金額，更可獲贈豐富的禮物，其中包括925純銀1卡仿鑽吊墜一粒。

👉🏻 即搶限量$30起產品

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略