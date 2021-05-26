撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-05-26 07:01

【風扇病 / 頭痛 / 傷風 / 風邪】夏天天氣炎熱，不少人都會吹風扇消暑，不單止在家裡或辦公室開大風扇，走在街上都時刻開著手提電風扇。但原來長期吹風扇容易導致「風扇病」，輕則頭痛鼻塞，嚴重會致關節炎、中風和面癱！

夏天不少人都會在走路時開著手提電風扇（資料圖片）

「風扇病」並不是一種真正意義上的疾病，而是指長時間吹風扇後會出現的身體不適，後果可以十分嚴重！風扇的降溫原理在於增加空氣流動，加速身體表面汗液的蒸發，從而達到降溫的效果。然而過度吹風扇，會使得身體的血管收縮、血液流動不暢，輕則頭痛感冒，嚴重會致心臟病、中風和面癱！👇👇即睇6大吹風扇禍害，及7個健康吹風扇貼士👇👇

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