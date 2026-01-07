寒冷天氣｜暖包暖貼使用3貼士更暖更持久　反覆搓反而唔暖！

寒冷天氣｜近日氣溫急降，即使多穿幾件衣服仍覺得雙手冰冷，許多人都會拿起暖包取暖，並反覆搓揉暖包，使它更快變熱！不過，這樣做很可能會弄巧反拙，縮短暖包的壽命，即看讓暖包最有效發揮功用的3大方法！



買暖包必知！3大方法更有效使用暖包/暖貼 不斷搓反而唔暖

近日氣溫驟降，出門或會帶上暖包或暖貼保暖，許多人都以為只要用雙手拿著暖包、輕輕搓暖就得，但這樣做反而令到暖包發熱時間縮短，更快耗盡能量！而且用手拿著暖包亦只是治標不治本，想讓身體變暖的話應該把暖包或暖貼放在身體其他部位！

3大方法令暖包發揮更大功效【1】輕輕搖晃暖包

暖包是透過鐵粉接觸空氣發熱，搓揉暖包雖然會令鐵粉磨擦並加快氧化發熱，但同時亦會令熱量更快消耗，亦有可能出現受熱不均，容易變得不暖的情況！最有效使用方法是輕輕搖一搖暖包，大約3至5下，就會開始發熱，熱力能維持更久！

3大方法令暖包發揮更大功效【2】把暖包／暖貼放在腰側、頸部後方

許多人在冬天手腳都會變得冰冷，以為手持暖包就能改善情況，其實最有效的方法是把暖包或暖貼放在腰間、肚臍下方或頸部後方，加快身體血液循環，令血液加快流至手腳從而變暖。不過緊記千萬不要把暖貼直接貼在皮膚上，以免燙傷！

圖片來源：PhotoAC

3大方法令暖包發揮更大功效【3】用密實袋封好即可重複使用

不少暖包使用時間都長達10多小時，甚至整整一天！短暫外出時用過暖包卻又不想浪費，可以先放在密實袋內，之後再重用！由於暖包是透過鐵粉氧化發熱，要用的時候只要讓暖包再次接觸空氣、重新發熱就得！