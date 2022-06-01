茶飲優惠｜7間茶飲店外賣優惠！免費試飲試食/天仁第2杯半價

【茶飲優惠】香港最新7大茶飲店推出限時優惠！包括天仁茗茶、不要對我尖叫、一芳、珍煮丹等，分別有買一送一、第二杯半價等優惠，其中一間更有免費試飲試食，即睇茶飲店減價優惠推介！

🍹茶飲店限時優惠【1】The Cityview——買一送一

The Cityview 城景國際由即日起至6月30日，凡穿著綠色衣物或配飾，並惠顧指定15款夏日特飲，即可享有買一送一優惠。款式包括：芒果皇、荔枝玫瑰青檸茶、蝶豆花果茶、蘆薈香茅沙冰、雪糕紅豆冰等，折後最平每杯$24起。

（圖片來源：The Cityview）

茶飲店限時優惠【1】The Cityview 城景國際

推廣地點：香港九龍窩打老道23號

推廣日期：即日起至6月30日

電話：2783 3888



🍹茶飲店限時優惠【2】天仁茗茶——送現金券🥛

天仁茗茶由即日起至6月7日，推出香醇奶茶系列第二杯半價優惠，顧客須選相同茶飲、須選相同容量、相同甜度及口味，但僅適用於指定11間一田限定分店；此外， 由即日起至6月5日，於太古分店推出優惠。只要出示Facebook指定帖文截圖，即可享有第2杯同款茶飲半價優惠。（2杯茶飲口味、冰度及甜度須一致。）

茶飲店限時優惠【2】天仁茗茶

天仁茗茶 【太古分店優惠-第2杯同款茶飲半價】

推廣地點：太古城太古城道18號太古城中心144室L110C舖

推廣日期：即日起至6月5日

電話：3419 1153



天仁茗茶 【香醇奶茶優惠-第2杯半價（限定分店）】

推廣日期：即日起至6月7日

指定分店：

觀塘APM LG樓一田百貨KT-004號舖

新蒲崗太子道東638號MIKIKI 一田超市MKK-3-002專櫃

旺角太子道西193號新世紀廣場5樓一田超市511-521專櫃

將軍澳東港城2樓一田百貨TKO-10-005B舖

沙田新城市廣場3期一田超市ST-01-003專櫃

沙田源康街1號帝逸酒店地下ALV-14-001舖

荃灣大壩街4號荃灣廣場4樓一田百貨TW-4-007專櫃

元朗形點一期1樓一田超市YOHO-11-105專櫃

屯門鄉氏會路83號 Vcity G1-8一田超市TM4-005專櫃

西環干諾道西188號香港商業中心地下一田超市SW-9-002專櫃

北角渣華道123號北角匯2期B1一田超市NP-13-003專櫃



🍹茶飲店限時優惠【3】珍煮丹——買一送一🥛

珍煮丹推出全新優惠，由即日起，逢星期一於全線珍煮丹分店惠顧任何款式正價茶飲，即可享有買一送一優惠，即送同款茶飲1杯！

茶飲店限時優惠【3】珍煮丹

推廣地點：

上水店丨上水廣場5樓503B鋪

葵芳店丨葵芳葵涌廣場3樓302B鋪

荃灣店丨荃灣荃興徑10-18號富榮大廈地下

銅鑼灣店丨銅鑼灣利園山道15號地舖

推廣日期：即日起至另行通知

電話：

葵芳店丨2895 1136

荃灣店丨2895 2922

銅鑼灣店丨2895 1600



🍹茶飲店限時優惠【4】不要對我尖叫——免費升級大杯/全單8折🥛

不要對我尖叫將在觀塘開設第6間分店，並在觀塘分店推出2重優惠。由即日起至5月25日，於觀塘分店惠顧任何茶飲或小食產品，即可享有全單8折優惠。而在5月26日至6月5日，於觀塘分店惠顧茶飲，即可享有免費升級至大杯優惠。

茶飲店限時優惠【4】不要對我尖叫

推廣地點：觀塘道398號Eastcore 地下2號舖

推廣日期：（全單8折）即日起至5月25日（免費升級大杯）5月26日至6月5日

電話：37047326



🍹茶飲店限時優惠【5】茶里史——88折現金券🥛

茶里史推出88折現金券優惠，於KLook購買$50現金券，即可以88折優惠價$44購入，可於茶里史尖沙咀及葵芳分店使用。

茶飲店限時優惠【5】茶里史

推廣地點：

尖沙咀厚福街9號豪華閣地下B鋪

葵芳葵富路7號葵涌廣場2樓2007號舖

使用日期：購買日後起計180日內

訂購網站：Klook

https://www.klook.com/zh-HK/food-and-dining/package/22035-charles-tea-bar-kwai-fong-hong-kong-55763



🍹茶飲店限時優惠【6】KiKi茶——買四送一🥛

台灣品牌KiKi麵旗下茶飲品牌KiKi茶，推出買四送一優惠，可以優惠價$112買到5張價值$38的兌換劵，可於全線KiKi茶門市兌換$38或以下茶飲。

茶飲店限時優惠【6】KiKi茶

推廣地點：全線KiKi茶分店

使用日期：購買日後起計90日內

訂購網站：Klook

https://www.klook.com/zh-HK/food-and-dining/package/40508-kiki-noodles-hong-kong-124465



🍹茶飲店限時優惠【7】金鑽松露——2杯75折🥛

金鑽松露推出2杯75折優惠，可以優惠價$90買到2杯精品松露素飲系列茶飲，可於尖沙咀門市兌換使用。（適用於精品松露素飲系列共10款茶飲）

（圖片來源：金鑽松露 ）

茶飲店限時優惠【7】金鑽松露

推廣地點：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B2樓B201-34號舖

使用日期：即日起至6月30日

訂購網站：Klook

https://www.klook.com/zh-HK/activity/54316-golden-diamond-hong-kong/

