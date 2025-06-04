大圍美食30間推介｜日賣300碗湯麵/開心果麻糬/手撕雞/爆餡吐司

大圍美食推介！大圍向來出名多價廉物美的親民食店，由街頭小食、茶餐廳以至Cafe也愈開愈多，美食控也不難找到心水飯堂！《香港01》好食玩飛記者精選了30間必食餐廳，藝人王祖藍更曾親自到大圍，介紹3間他喜愛的食肆，其中一間更是米芝蓮麵店！即看下文啦！



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大圍美食推介【1】台北倆伴——精緻台式便當／下午茶超抵食！

位於大圍圍方的「台北倆伴」提供各式台灣地道小吃及精緻台式便當，招牌推介有彰化花雕雞卷便當、慢煮豬軟骨便當、紅燒牛肉麵配古早滷肉飯、士林夜市蟹蓋、士林鹽酥雞等，餐點選擇豐富，每日都大排長龍！不少網民更表示餐廳的下午茶非常抵食，套餐$46起更包一杯台式飲品，平民價錢都可以歎到正宗台灣風味！

台北倆伴

地址：大圍車公廟路18號圍方5樓528號舖

電話：2682 1999



大圍美食推介【2】野田珈琲生豆專門店 + 焙煎——日系風格創意甜品！

位於大圍圍方的「野田珈琲生豆專門店 + 焙煎」是一家咖啡專門店，餐廳佔地4,000呎，分為三個部分，提供頭髮輕造型區域；專設可觀看咖啡生豆、焙煎同沖煮過程的新鮮焙煎房，還可以Cupping Laboratory杯測房體驗咖啡沖煮活動；以及洋食甜品部就供應一系列日系風格創意甜品，必食推介有野田日式厚鬆餅、吉列豬扒芝士三文治及提拉米蘇。

野田珈琲生豆專門店 + 焙煎

地址：大圍車公廟路18號圍方3樓325號舖

電話：2146 1268



大圍美食推介【3】小甜頭——大圍街坊力推！自家製麻糬、焦糖布丁

位於大圍積存街的「小甜頭」是由1位90後創立的小店，主打自家製甜品，當中最人氣的煙韌麻糬亦是老闆每日自己新鮮製作，將麻糬放涼後灑上黃豆粉再搭配配料，例如開心果碎、榛子碎、阿華田脆脆、Oreo碎等，再蘸上海鹽奶蓋，口感豐富有層次感！此外，餐廳的焦糖芝士布丁亦非常出色，布丁味道加上芝士蛋糕的質地非常特別！

小甜頭

地址：大圍積存街12-20號地下D號舖

電話：9634 9939



大圍美食推介【4】好湯好麵——熬足17小時湯底 日賣300碗

大圍只賣12款麵的湯麵店「好湯好麵」，被王祖藍重點介紹。店舖憑每日熬足17小時的湯底留住食客的心，日賣近300碗湯麵，更從2021年起連續5年獲米芝蓮必比登推介。也常見人排隊等進店。

王祖藍於影片中提到，該店是他光顧過的麵店之中，最足料的一間。他特別推薦2款湯麵，分別是賦有蝦油及濃郁雞味的「海龍皇湯」以及「膠膠麵」。

「海龍皇湯」配料豐富，有大蝦、魷魚、蟹肉、蠔、帆立貝等；「膠膠麵」則有厚而大片的花膠、魚肚以及黑豚肉、雲腿絲等。其中，王祖藍更大讚「膠膠麵」充滿膠質，相當美味。

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好湯好麵

地址：大圍積存街20號地舖

電話：2813 5077



大圍美食推介【5】鹿苑粉麵餐廳——魚蛋、魚片一律手打！魚味十足

除了「好湯好麵」，王祖藍推薦另一家粉麵餐廳——鹿苑。餐廳主打港式粉麵，魚蛋、魚片一律手打製作，非用機器製造。王祖藍在片段中讚魚蛋真材實料，甚至吃得到碎魚骨。他亦透露自己最喜歡一邊吃魚蛋粉，一邊喝餐廳供應的豆漿。

鹿苑粉麵餐廳

地址：大圍大圍道55-65號金禧商場地下7號舖

電話：2695 1040



大圍美食推介【6】大圍小食——港式小食雲集！體積大、味道足

除了餐廳，王祖藍亦推薦了小食店——「大圍小食」。王祖藍表示，該店小食種類十分多，有體積大如手的炸雞腿、烤鵪鶉蛋、車仔麵、煎釀三寶、狗仔粉、雞蛋仔、蛤仔餅等，款式非常多元。王祖藍特別介紹了咖哩魚蛋、銀針粉與豬大腸。當中，他大讚魚蛋具腥味，味道十足；而豬大腸則新鮮熱辣，甚至熱得燙口，亦非常香脆，讓他停不了口。

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大圍小食

地址：大圍富嘉花園22號地舖



大圍美食推介【7】大圍小館——懷舊中菜厚切叉燒、眼淚流沙包

大圍街坊中菜館「大圍小館」，以招牌明爐厚切叉燒聞名，更有多款懷舊點心及小菜如蘿蔔糕炒蟹、腐乳蝦球炒西蘭花等，多年來登米芝蓮必比登推介。

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大圍小館

地址：大圍積福街92號地舖

電話：2339 0189 / 2339 1319



大圍美食推介【8】添寶手撕雞——多口味手撕雞

「添寶」運用傳統秘方，每天新鮮製作手撕雞，手撕雞皮爽肉滑，雞味濃郁，口味眾多，例如香辣、麻辣、豉油王、芥末、胡麻醬、芝士、咖喱汁、黑松露等，配搭非常新穎！如果覺得手撕雞不夠飽，「添寶」還提供飯類、撈麵、腸粉、尖椒皮蛋、滷水雞翼尖、麻辣豬耳等。

添寶手撕雞

地址：大圍車公廟路69號顯徑商場地下顯徑街市M33號舖

電話：3168 1636



大圍美食推介【9】The Grove——招牌牛肉麵

位於大圍田心村的台灣餐廳The Grove，除了提供鹽酥雞、 酥炸豆腐、滷水拼盤等台式小食之外，還有自家製肉燥飯及招牌阿Roy牛肉麵，麵湯底好香牛肉味，而且牛肉口感爽口。此外，餐廳鄰近港鐵站，步行過去相當方便，是喜歡吃台灣菜的朋友不錯的選擇。

The Grove

地址：大圍田心村269號地下

電話：6500 3933



大圍美食推介【10】風車——大大份煙肉牛肉漢堡

大圍也能吃到西班牙菜！位於大圍積存街的風車，餐廳有多盞水晶吊燈裝飾，黑色和橙色的主調令氣氛更加浪漫，情侶約會最適合不過！而餐廳主打各式各樣的漢堡包，當中推介煙肉牛肉漢堡，牛肉大份而且肉味濃郁，配合煙肉、蕃茄等配料令味道更有層次。另外還有喇沙帆立貝炒意粉，帆立貝也毫不吝嗇，份量相當多，而且意粉吸收了帆立貝的香味，每一口都有鮮甜的海鮮味，非常出色。

風車

地址：大圍積存街50號葵偉樓地舖

電話：3709 6460



大圍美食推介【11】華輝小食——人龍店 必食手撕雞腸粉、手工粢飯

大圍街坊小店「華輝小食」出名手撕雞腸粉及手工粢飯，每次來到，門外都現長長人龍！

手撕雞腸粉有不同辣度，由原味至地獄級辣，一共有7級辣度可供選擇，由於辣度強勁，所以不太能吃辣的人建議選BB辣，而手撕雞帶皮，加入辣汁更爽口入味；腸粉則薄身彈牙，整體都不錯！至於手工粢飯，可自選餡料配搭，不過絕大部分人也會揀手撕雞腸粉加粢飯，內裡有肉鬆和酸菜，非常足料！

華輝小食

地址：大圍積福街64號地舖



大圍美食推介【12】坤記腸粉——大圍街坊老店 $13/4條腸粉

「坤記腸粉」是大圍一間正宗港式腸粉店，小店雖然不起眼，卻帶有濃厚的人情味，每天都吸引著大批街坊前來品嘗。坤記腸粉的招牌腸粉出名薄如紙，彈牙，配以醬汁，更能提升其風味。值得一提是，腸粉不過$13/4條，價錢十分親民，不失為一個價廉物美的地區美食選擇。

坤記腸粉（圖片來源：IG@坤記腸粉官方）

坤記腸粉

地址：大圍積富街石屋(近積德里)

電話：2682 0093



大圍美食推介【13】禦犇麵館——大圍必吃牛三寶粉麵

愛牛的朋友，必要去大圍的禦犇麵館嘗馳名的牛三寶粉麵，一碗麵有齊牛腩、崩沙腩及手打牛丸，加上自選麵／河粉／米線，不過也是五十元上下，好親民抵食！這兒的牛腩獲網民大讚煮得恰到好處，清淡但有味道，肥瘦適宜，手打牛丸也勁道十足，且份量頗多！

禦犇麵館（村南道）

地址：大圍村南道53號地舖

電話：2389 6368



禦犇麪館（金禧花園）

地址：大圍大圍道55-65號金禧花園地下5號舖

電話：2389 6268



大圍美食推介【14】鬼金棒——日本過江龍辣麻味噌拉麵店

日本過江龍辣麻味噌拉麪店「鬼金棒」登陸大圍圍方！「鬼金棒」在香港有5間分店，大圍店是新界區首間分店，更是全港首間擁有「辣麻味噌拉麪」及「牛骨拉麪」的招牌湯底分店！「鬼金棒」的2款招牌湯底均為新鮮熬製，辣麻味噌湯底以混合豬骨、雞殼、魚鮮及蔬菜熬製超過8小時，牛骨湯底則用上超過40公斤的牛腿骨熬煮而成，濃度達10度！鬼金棒的獨門秘製味噌也是必食推介，設有五種麻度及五種辣度，可以自選辣度麻度進行調配，喜歡吃辣的朋友絕對要去試試看！

鬼金棒

地址：大圍車公廟路18號圍方2樓221B號舖

電話 ：2618 1331



大圍美食推介【15】肆年八月米線——濃郁湯底不加味精

「肆年八月米線」是大圍區內的人氣米線店，米線的配料均為新鮮即製，而且湯底堅持不加味精！米線湯底有不同選擇，包括蛋花番茄湯、重口味麻辣燙、濃香沙爹湯等，而招牌金銀蛋芫茜湯更是用上大量芫茜和金銀蛋，並以粟米、蘿蔔、豬筒骨等熬煮而成，味道超濃郁！米線配料同樣出色，推薦招牌滷鴨片、麻辣手撕雞、麥芽滷大腸、秘製豬頸肉等。招牌手拉奶茶亦非常受歡迎，奶茶控必試！

肆年八月米線

地址：大圍上徑口村148號地舖

電話：9872 7223



大圍美食推介【16】金城茶餐廳——足料惹味碟頭飯

「金城茶餐廳」被譽為是「大圍名物」，以椒鹽豬扒飯及生煎肉餅飯聞名。碟頭飯除了超足料外，招牌的生煎肉餅更是自家醃製，肥瘦均勻且有焦香、肉餅外脆內軟，配上豉油調味超送飯！椒鹽豬扒飯同樣分量十足，豬扒炸的超鬆脆，能夠鎖住肉汁，搭配蔥油、椒鹽及獨家製作的菜甫，肉爽又惹味，值得一試！

金城茶餐廳

地址：大圍積福街84號地下

電話：2602 6351 / 2694 1323



大圍美食推介【17】山本屋——百年歷史手工烏冬店

「山本屋」是在名古屋擁有百年歷史的手工烏冬店，首間海外分店選址在香港圍方商場。山本屋香港店由第五代傳人青木晃佑坐鎮，絕對能夠吃到最正宗的地道風味！山本屋主打每天新鮮製造的手工烏冬，並加入獨特的味噌湯底及獨創砂鍋燉煮方法烹調而成，湯底味道濃郁、烏冬超彈牙！熱門之選有美國安格斯牛肉煮烏冬、 吉列豬扒煮烏冬及親子煮烏冬，雞皮餃子、燒地雞手羽及日式炸豆腐等小吃也同樣出色！

山本屋

地址：大圍車公廟路18號圍方5樓527號舖

電話：2297 2070



大圍美食推介【18】Curry Boy——全港首間熟成牛油咖哩專門店

Curry Boy是全港首間熟成牛油咖哩專門店！未踏入店內已經聞到陣陣咖哩香味，全因店內的牛油咖哩以多達27款香料及蔬菜混合而成，更會每晚將香料炒好後靜置12小時候才使用，令咖哩香味能夠完全揮發出來，口感豐富、味道濃郁。搭配咖哩的主食有黑啤牛肋肉、黑毛豬肉餅、鼠尾草烤雞及味噌燒茄子4款選擇，如果不想吃飯也可以選擇搭配薄餅，絕對吃不膩！Curry Boy的怪物炸蠔同樣值得一試，炸蠔咬一口立刻爆汁，而且味道不腥、外皮很脆，熟度也剛剛好。

Curry Boy

地址：大圍積運街2-8號海福花園商場地下22號

電話：7075 1555



大圍美食推介【19】河內越式料理——必食牛肉湯河

在大圍也可吃到抵食的越南菜！位於大圍村南道的河內越式料理，從地鐵站步行2分鐘便可直達，是不少街坊熟知的越南餐廳。餐廳的招牌菜牛肉湯河，湯底以牛骨熬煮，端上桌已散發濃郁的牛香味，而且湯底清甜不油膩，河粉也十分順滑，建議加點辣椒碎和青柑仔，令味道再上一個層次。另外一系列越式煎炸物也是熱門菜色，例如香茅雞翼、炸蝦餅、豬頸肉等。

河內越式料理

地址：大圍村南道55號地舖

電話：2331 3688



大圍美食推介【20】木子居酒屋——日系風情榻榻米居酒屋

木子居酒屋裝修充滿日式風情，而且還提供榻榻米座位，在店內用餐會有種置身於日本居酒屋的錯覺。而餐廳的食物擺盤亦十分精緻，非常適合打卡！當中推介博多牛肉烏冬、火炙雜錦海鮮丼及豚肉韮菜卷。豚肉韮菜卷外層的豚肉十分多肉汁，韮菜亦相當多料！

木子居酒屋

地址：大圍積富街33號積康樓地下E-G號舖

電話：2622 2881



大圍美食推介【21】Cozy Coffee——文青打卡Cafe、必試蟹肉明太子忌廉意粉

Cozy Coffee在香港僅有2間分店，其中一間座落於大圍。店舖樓高2層，白色及木色的主色調十分簡潔，加上地下半開放式的設計，令空間感充足，讓人很容易放鬆身心。美食方面，重點推介蟹籽蟹肉明太子忌廉意粉、油封鴨腿配薯蓉、龍蝦包配薯條、鮮果窩夫。其中蟹籽蟹肉明太子忌廉意粉，表面放滿蟹籽，賣相相當吸引，而且忌廉份量適中，值得一試！

Cozy Coffee

地址：大圍積福街64-66號地下C號舖

電話：6511 8708



大圍美食推介【22】By the O Studio 2.0——工業風打卡Cafe

By the O Studio由元朗開到大圍，人氣爆登！大圍店於2023年開業，貫徹了元朗分店的工業風裝修，亦加入了木系元素，店內除了裝修打卡able外，餐點亦同樣有水平！By the O Studio主打西式餐點，必食推介有A Big Breakfast、蟹籽蟹肉明太子忌廉意粉、Egg Benedict及Tiramisu Croffle等，全部都大大份，價效比極高！

By the O Studio 2.0

地址：大圍積富街31號益富閣地下3號舖

電話：9852 8780



大圍美食推介【23】The Shack Cafe——有汪星人坐鎮的度假風Cafe

大圍的度假風Cafe——「The Shack Cafe」設計怡人，店內有兩層高的木系裝潢配上特色吊燈，相當有到了東南亞國家遊覽的感覺！店內更有可愛狗店主坐鎮，特別適合喜愛小動物的朋友！餐廳主打輕食、牛角包窩夫、各式飲品和特調咖啡，當中包括必試煙三文魚牛油果卷、開心果夾心牛角酥、朱古力窩夫等，好適合假期去一趟！

▼▼▼更多The Shack Cafe的特色美點、地址、開放時間：

大圍美食推介【24】老去茶事——活化茶文化 先苦後甜鍋煮奶茶

大圍咖啡店「老去茶事」，Cafe的佈局，但以喝茶為主，招牌是鍋煮燕麥奶茶。記者點了「先苦後甜鍋煮奶茶」，茶底是人參烏龍、碳焙鐵觀音，加薑糖水及Tea Master 燕麥奶熬煮。先喝一口奶茶後，加適量蜜糖調和，點出「先苦後甜」的主題。店主分享到帶麥香的燕麥奶比其他奶類更能與茶匹配。鍋煮奶茶所用的是Tea Master 燕麥奶，質地較濃稠；而一般茶Latte會用普通燕麥奶，令茶香及茶味更明顯。

▼▼▼更多老去茶事的特色美點、地址、開放時間：

大圍美食推介【25】E for Egg——爆餡盒子吐司 勁多人排隊

主打盒子吐司的E for Egg，有多款賣相精緻足料的盒子吐司，包括金沙軟殼蟹三文魚籽海鮮沙律、焦糖雞蛋布丁及雙重三文魚芝士滑蛋等口味！仲可以試埋荷包蛋造型的招牌奶蓋咖啡。

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▼▼▼更多E For Egg的特色美點、地址、開放時間：

大圍美食推介【26】屋子咖啡——日系打卡Cafe 水泡窩夫鬆餅

大圍有的文青Cafe屋子已屹立大圍多年，簡約的日系風格，店內主打多款日式家庭料理為主茶泡飯、日式小食、甜品，甜品出色，多款水泡窩夫鬆餅加雪糕球最吸引又可口！

屋子咖啡

地址：大圍積信街49號安信樓地下P號舖

電話：2677 3218



大圍美食推介【27】菓之店——街坊熟知的糖水宵夜店

主打台式飲品和中西色甜品的菓之店，是不少大圍街坊的宵夜首選。喜歡吃榴槤的，可試試榴槤皇子，榴槤果肉非常大份，配搭椰皇甜度適中，還有小丸子增加煙韌的口感。另外還有芒果雪山、芒果奶凍小丸子、芝麻糊等，都是比較多人叫的甜品。

菓之店

地址：大圍田心街20號雲疊花園2號

電話：3580 1126



大圍美食推介【28】TERA——大圍店限定提拉米蘇布朗尼疏乎厘班戟

人氣班戟店TERA進駐大圍圍方！TERA主打由法國藍帶廚師主理的日式梳乎厘班戟，班戟新鮮即制，空氣感重、口感鬆軟、蛋味香濃。日式梳乎厘班戟有超多口味選擇，推薦金箔Nutella、開心果疏乎厘班戟，以及榛子焙茶疏乎厘。疏乎厘質感鬆軟輕盈、空氣感十足，而且有濃厚的蛋味！如果不想吃甜品，店內亦有不少美味的西式主食及小食，例如：明太子蟹肉意粉、布法羅雞翼、原條蒲燒鰻魚日式滑蛋、飯帶子檸檬意大利飯等亦同樣值得一試！

TERA

地址：大圍車公廟路18號圍方3樓320號舖

電話：2886 0063



大圍美食推介【29】Dear Coffee & Bakery——手製麵包及Bagel

主打自家製手工麵包及Bagel的小店，每月都會推出新款麵包，包括水果夾心Bagel、創新口味鬆餅如Lotu醬咖啡鬆餅、XO醬臘腸鬆餅，更有融入特式小食如泰式生菜包、手撕雞等的特色麵包。

▼▼▼更多Dear Coffee & Bakery的特色美點、地址、開放時間：

大圍美食推介【30】傅師傅——歷史悠久的甜品舖炸雪糕、芒果梳乎厘

大圍地膽會推介在區內好耐歷史的甜品舖--傅師傅，西式甜品包括炸雪糕、凍芒果梳乎厘、紫薯鮮奶蛋等，平民價錢吃酒店級師傅水準的甜品。

（圖片來源：IG@傅師傅甜品小食官方)

傅師傅甜品小食

地址：大圍大圍村第六街1號地下

電話：2687 0668



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