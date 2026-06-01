iHerb/屈臣氏/Dyson網店優惠2026｜6月折扣 HK01獨家優惠碼

網店優惠碼2026！iHerb/Adidas/百佳網購等各大網店推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！

1. iHerb 優惠碼

618早鳥優惠｜用戶輸入優惠碼可享 74 折優惠

優惠期：即日起 至 2026年6月4日00:00

優惠碼：618KMH26

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2. Dyson 優惠

Dyson 週年慶｜購買指定產品，低至62折，最高節省高達$2,300

優惠期：2026年6月1日 至 2026年6月30日

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3. Trip.com 優惠

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每位會員可使用優惠最多 5 次（已取消的訂單不計算在內）

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4. Agoda 優惠

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5. Watsons 屈臣氏網店優惠

限定感謝祭｜易賞錢會員購滿HK$1,099輸入優惠碼可享送屈仔限定版迷你相機

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優惠碼👉🏻CAMERA1099

6. Watsons Wine 屈臣氏酒窖優惠

威士忌淨額滿HK$1,000可享額外 95 折優惠，滿HK$5,000可享額外 9 折優惠

優惠期：2026年5月7日 至 2026年5月25日

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7. 百佳網店優惠

首單網購店取購滿$100，輸入優惠碼即減$20

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優惠碼👉🏻CNC26

百佳網店購滿$399即享免費送貨

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8. Adidas 優惠

指定 Adidas 折扣產品低至 5 折

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9. Nike 優惠

年中優惠｜買 3 件或以上指定產品：正價享 8 折；減價品額外 75 折

優惠期：2026年5月20日 至 6月20日

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618 限定禮遇｜買滿HK$1,288可獲贈NIKE 運動收納套裝一套

優惠期：2026年5月20日 至 6月20日

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10. Olive Young 優惠

T新會員限定｜首購 & Baby會員購物即享 30%折扣

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Summer Sale限定｜夏季大促低至 3 折

優惠期：2026年5月30日 至 6月6日

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11. Swarovski 優惠

SS26 Sale特別優惠｜精選款式可享低至 6 折優惠

優惠期：2026年5月30日 至 2026年7月8日

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12. Cros 優惠

618狂歡節｜任揀2對只需$598，特價低至4折

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13. Lanecrawford.com 連卡佛優惠

SS26限時優惠｜優惠至 5 折，購買指定特價商品，額外可享最高 8 折優惠

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14. Harvey Nichols 優惠

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美妝特別優惠｜美妝產品可享 85 折優惠

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夏季大減價特別優惠｜精選時尚商品可享低至 5 折優惠

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618年度最大激賞優惠｜指定涼鞋及拖鞋購買2對可享7折優惠，指定商品購買1對可享85折優惠

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16. ITeSHOP 優惠

SS26優惠｜購買指定SS26 產品，i.t 產品可享低至7折，I.T產品，可享低至6折

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新會員優惠｜尊享首購 8 折+迎新禮品 (價值 HK $560)

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18. Lookfantastic.com 優惠

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19. Columbia HK 優惠

6月獨家優惠 | 購買任何產品輸入優惠碼，可享額外 85 折

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618優惠｜超過1,400件貨品低至4折

滿$1,200再減$100，滿$1,800再減$200，滿$3,000再減$500

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20. Casetify 優惠

新會員優惠｜首次註冊會員並購物立享 9 折

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