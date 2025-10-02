iHerb/屈臣氏/百佳網店優惠2025｜10月折扣 HK01獨家優惠碼

網店優惠碼2025！iHerb/百佳網購等各大網店推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！

1. iHerb 優惠碼

限時優惠｜女性健康營養品 8 折優惠
優惠期：即日起至2025年10月9日1AM
>> 立即選購 <<

限時優惠｜抗氧化優品 8 折優惠
優惠期：即日起至2025年10月9日1AM
>> 立即選購 <<

iHerb 品牌產品首次自動續購7折優惠碼
優惠期：即日起至另外通知
優惠碼：《立即選購》

消費滿 60 美元享額外 10% 折扣
優惠期：即日起至另外通知
優惠碼：GOLD60

限時優惠指定貨品｜低至４折
優惠期：即日起至另外通知
《立即選購》

魚油推薦｜10大iHerb回購率高魚油！最平$70入手+附獨家優惠碼iHerb優惠碼2025｜10月獨家限時折扣+12大必食魚油補充品推介

2. 百佳網購優惠碼

新用戶優惠｜PNS網購App買滿$350，可享免運費及9折優惠（最高減$100）
優惠期：即日起至2025年12月31日
優惠碼👉🏻PNSAPP

免運費｜買滿$399即可免費享用送貨服務
優惠期：2025年7月3日 至 另行通知
>> 立即購買 <<

3. 屈臣氏網店優惠碼

旗艦店中秋巡禮｜易賞錢會員買精選健康/護膚/美妝產品滿$888，即減$100
優惠期：2025年9月26日 至 2025年10月9日
優惠碼：HEBE888

旗艦店中秋巡禮

VIP會員全年優惠｜逢星期一買滿$600即享92折
優惠期：即日起 至 2025年12月31日
>> 立即領取優惠及購買 <<

4. 連卡佛 Lanecrawford 優惠

黃金周優惠｜消費即可享 9 折
優惠期：即日起 至 2025年10月8日
>> 立即購買 <<

5. American Eagle

新貨上架｜買滿$999額外9折，滿$1499額外85折
優惠期：即日 至 另行通知
👉🏻>> 立即購買 <<

6. Olive Young

T新會員限定｜首購 & Baby會員購物即享 25%折扣
👉🏻>> 即拎首購優惠券 <<

Olive Young必買2025！推薦8大韓國面膜彩妝低至23折＋9月優惠碼韓國藥妝店OLIVE YOUNG最熱賣面膜排行　第一名勁保濕香港都買到

7. Catalog ONE PIECE限時優惠

ONE PIECE限時優惠｜週邊商品85折，滿額再減$100
優惠期：2025年10月1日 至 10月30日
優惠碼：DE100

😍最新酒店優惠碼😍

Trip.com/Klook/Agoda/Booking優惠碼信用卡優惠訂酒店｜持續更新Agoda優惠碼2025｜訂酒店即減5%折扣！無門檻全球適用｜附教學Klook優惠碼2025｜PayMe最高減$100！9月Promo Code+信用卡優惠碼

8. Charles and Keith

會員限定｜購買2件或以上再享額外9折
優惠期：2025年6月12日 至 另行通知
👉🏻>> 立即購買 <<

《香港01》獨家專享｜新客戶10%折扣
優惠期：2025年5月1日 至 12月31日
優惠碼：HK01WELCOME10
👉🏻>> 立即購買 <<

9. Columbia

限時優惠｜低至5折，滿$1,200再減$120，滿$1,800再減$360
優惠期：2025年10月1日 至 10月31日
>> 立即購買 <<

獨家優惠｜網店新品正價 85 折優惠
優惠期：2025年10月1日 至 10月31日
優惠碼：CBDISOUNT15

獨家優惠｜生日 7 折優惠
優惠期：2025年10月1日 至 10月31日
優惠碼：CBBDAY30

10. UGG

限定優惠｜全場款式1件額外9折 、2件額外8折
優惠期：2025年9月2日起 至 2025年9月30日
優惠碼👉🏻UGAUG9

11. 馬拉松 Marathon Sports

新會員限定｜正價貨品購滿 $1,000，首單即減$100
優惠期：即日起 至 另行通知
👉🏻>> 立即購買 <<

12. Crocs

全店優惠｜滿$800減$100、滿$1,200減$200
優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日
👉🏻>> 立即購買 <<

限定優惠｜購滿$600 即享額外85折
優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日
優惠碼👉🏻CSAUG85

限定優惠｜購滿$1,000 即享額外85折
優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日
優惠碼👉🏻CRSAUG85

13. Teva

限定優惠｜全場鞋款1對8折、2對7折，折後滿$1,000全單自動減$100
優惠期：2025年9月2日 至2025年9月30日
👉🏻>> 立即購買 <<

限定優惠｜購滿$800 即享額外88折
優惠期：2025年9月1日 至2025年9月30日
優惠碼👉🏻NEW12

14. Speedo

限定優惠｜全場兩件享8折，再折$199滿$1,500
優惠期: 即日起 至2025年9月8日
👉🏻>> 立即購買 <<

15. Love, Bonito

周年慶優惠｜GOLD會員消費滿HK$1,000享75折
優惠期：即日起 至2025年8月31日
👉🏻 >> 立即購買 <<

周年慶優惠｜SILVER會員滿HK$1,000享8折優惠
優惠期：即日起 至2025年8月31日
👉🏻 >> 立即購買 <<

周年慶優惠｜BRONZE及新客滿HK$900享85折
優惠期：即日起 至2025年8月31日
👉🏻 >> 立即購買 <<

16. Harrods

夏日專屬優惠｜ Harrods Rewards 會員限定，享全場精選品項九折
優惠期: 即日起 至2025年8月3日
👉🏻 >> 立即購買 <<

Harrods香港｜9月最新Promo Code優惠碼+免費退貨 優惠產品推介

17. Lookfantastic.com

Treats of the Week｜指定產品低至半價
優惠期: 即日起 至 另行通知
👉🏻>> 立即購買 <<

指定產品最高 7 折，並免費獲贈 Sol de Janeiro 禮品
優惠期: 即日起 至 2025年9月4日
👉🏻>> 立即購買 <<

