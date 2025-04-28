iHerb/Vans/Columbia網店優惠2025｜4月折扣 HK01獨家優惠碼
網店優惠碼2025！iHerb/Crocs等各大網店推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！
1. iHerb 優惠碼
指定品牌產品低至8折
優惠期：即日起至2025年5月1日
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補充劑8折
優惠期：即日起至2025年5月1日
優惠碼： APR25SUPP
試用品低至半價
優惠期：即日起至2025年5月1日
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HK01 獨家優惠｜買滿$50 USD 85折優惠
優惠期：即日起至2025年4月23日
使用地區：香港／台灣／澳門／新加坡
優惠碼：HK01253
Metagenics｜8折優惠
優惠期：即日起至2025年12月31日
優惠碼：MTG20
Force Factor｜8折優惠
優惠期：即日起至2025年12月31日
使用地區：香港／台灣／澳門／新加坡／南韓／日本／澳洲／以色列
優惠碼：FORCEFACTOR
Artnaturals｜8折優惠
優惠期：即日起至2025年6月30日
優惠碼：ARTNATURALS
沙漠精華｜8折優惠
優惠期：即日起至2025年6月30日
優惠碼：DESERT20
限時優惠指定貨品｜低至４折
優惠期：即日起至另外通知
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2. Speedo
全場2件8折
滿$1,200送隨身袋
滿$700額外85折 SPAPR15
滿$1,000額外8折 SPAPR20
滿$1,500額外75折 SPAPR25
優惠期: 即日起 至 2025年4月30日
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3. Arena
全場2件8折
滿$1,000送行李牌
滿$900享9折 ARAPR10
滿$1400享85折 ARAPR15
滿$1900享8折 ARAPR20 優惠期: 即日起 至 2025年4月30日
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4. Marathons (暫無優惠)
5. Catalog (暫無優惠)
6. Crocs
購滿$9,00即減$100優惠
全單免運費
優惠期：2025年4月9日 至2025年4月30日
優惠碼: 👉🏻CSAPR9100
購滿$1,000享85折優惠
全單免運費
優惠期：2025年3月1日 至2025年3月31日
優惠碼: 👉🏻CSAPR85
7. UGG
復活節全店滿2件享9折優惠
優惠期：2025年4月15日至2025年4月24日
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正價貨品購滿$1,200即減$100
優惠期：2025年4月9日 至2025年4月30日
優惠碼: 👉🏻SS100
正價貨品購滿$1,000即減$200
優惠期：2025年4月9日 至2025年4月30日
優惠碼: 👉🏻SS200
購滿$1,000享額外9折優惠
優惠期：2025年4月9日 至2025年4月30日
優惠碼: 👉🏻UGAPR9
購滿$1,500享額外85折優惠
優惠期：2025年4月9日 至2025年4月30日
優惠碼: 👉🏻UGAPR85
購滿$2,000享額外8折優惠
優惠期：2025年4月9日 至2025年4月30日
優惠碼: 👉🏻UGAPR8
8. Adidas(暫無優惠)
9. Columbia
購滿$1,500享即減$150
優惠期：2025年4月9日 至2025年4月30日
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正價貨品85折
優惠期：2025年4月9日 至2025年4月30日
👉🏻CBDISCOUNT15
會員全年9折＋生日正價7折
優惠期：2025年3月1日 至2025年3月31日
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10. Watson
易賞錢會員買滿$1,250，送普樂氏0.9L電熱水壺
優惠期：2025年4月9日 至 2025年4月22日
優惠碼👉🏻VACAKET
11. Chevignon (暫無折扣)
13. HopeGoo
預訂香港高鐵至中國內地即減$10
優惠期：即日起 至2025年3月31日
優惠碼: HGTRAIN
新會員預訂機票即減$30
優惠期：即日起 至2025年3月31日
優惠碼: HGFLIGHT
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那一間網店有獨家78折優惠碼?
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iHerb有獨家優惠嗎?
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