iHerb/屈臣氏/百佳網店優惠2025｜7月折扣 HK01獨家優惠碼
網店優惠碼2025！iHerb/Crocs等各大網店推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！
1. iHerb 優惠碼
限時優惠｜購滿$60USD 8折優惠碼
優惠期：即日起至7月3日1 AM
優惠碼：JUN25SW
六月每日特惠｜ 8 折優惠
優惠期：優惠每日更新，當日有效
優惠碼：《立即選購》
消費滿 60 美元享額外 10% 折扣
優惠期：即日起至另外通知
優惠碼：GOLD60
Metagenics｜8折優惠
優惠期：即日起至2025年12月31日
優惠碼：MTG20
Force Factor｜8折優惠
優惠期：即日起至2025年12月31日
使用地區：香港／台灣／澳門／新加坡／南韓／日本／澳洲／以色列
優惠碼：FORCEFACTOR
限時優惠指定貨品｜低至４折
優惠期：即日起至另外通知
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2. 百佳網購
6月限時優惠｜買滿$1,500享92折（最多減$100）
優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日
優惠碼👉🏻HDJUN
6月限時優惠｜買滿$250立即減$20
優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日
優惠碼👉🏻CNCJUN
6月限時優惠｜快趣送滿$250立即減$20
優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日
優惠碼👉🏻HDEJUN
3. 屈臣氏網店
潮玩夏日賞限時優惠
網店會員購物滿$568，輸入優惠碼可獲可口可樂無糖迷你罐6罐裝
優惠期：202年6月18日至2025年7月1日
優惠碼：BEATTHEAT
樂悠卡專享優惠
憑樂悠卡星期三購買精選產品專享95折
優惠期：202年6月18日至2025年7月1日
優惠碼：JOINYOU5
年中激安優惠
精選 Optifast 產品 9 折 | 買滿$1,200 送BRUNO雙電壓便攜鍋 (紫丁香色)
雅培金裝加營素即飲裝原箱 (250毫升x24)(呍呢嗱/朱古力味) 85折
雅培 FREESTYLE LIBRE 2 PLUS 傳感器 $2,060/4件
買精選嬰兒產品滿$2,899，輸入優惠碼 BB2899 送KKDAY $300 現金券
Avene細胞激活再生面霜 / 多效晚霜 50ML $210
精選 Huggies 產品
6月4至17日 - 天然透氣紙尿片(細碼) 60片 3件7折
買Huggies產品滿$280 再送純水嬰兒濕紙巾 (30片x3)
買 2件精選Nivea面部護理產品減$20 | 再送屈臣氏紙纖維化妝棉180片
精選Cerave產品 7折
精選Optimum Nutrition金裝乳清蛋白粉 (朱古力味) 2件或以上9折
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4. American Eagle
全站服飾低至5折｜輸入優惠碼再享額外85折
優惠期：2025年6月21日 至2025年8月11日
優惠碼: 👉🏻EXTRA15
5. Harrods
會員限定｜尊享精選貨品9折，包括特價品
優惠期：2025年6月25日 至2025年6月29日
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6. The Korner
限定優惠｜指定鞋款或服飾，購買兩件全單減$80，購買三件全單減$270
優惠期：2025年6月26日 至2025年7月6日
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限定優惠｜買兩對指定鞋款，第二對即享半價
優惠期：2025年6月26日 至2025年7月6日
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7. Olive Young
《香港01》獨家限時專享｜消費滿 US$99，即享 25%折扣
優惠期： 6月7日至6月30日（韓國時間）
優惠碼：JUNE25
新會員專享｜消費滿 US$60，即享 30%折扣
優惠期： 即日至6月30日（韓國時間）
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8. Catalog
迎新優惠
新會員註冊送$100優惠券，高達$240折扣回贈
優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日
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購滿$800即減$80優惠
購物滿$700免運費送到家，買滿$1300額外再減$80
優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日
優惠碼: 👉🏻PP80
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9. Charles and Keith
會員限定｜購買2件或以上再享額外9折
優惠期：2025年6月12日至6月30日
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《香港01》獨家專享｜新客戶10%折扣
優惠期：2025年5月1日至12月31日
優惠碼：HK01WELCOME10
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10. Columbia
獨家｜新品正價85折
優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日
優惠碼👉🏻CBDISOUNT15
生日限定｜新品正價7折
優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日
優惠碼👉🏻CBBDAY30
門市自提免運費優惠
優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日
優惠碼👉🏻CBFS
11. Q-Pets
6月愛寵優惠
Royal Canin 幼犬/幼貓乾糧送指定濕糧2包或尿墊1包 👉🏻立即購買
Gimcat 指定罐頭10件$99，低至每件$9.9 👉🏻立即購買
小動物用品送磨牙石，Momi 2件8折，Marukan 指定產品第2件半價 👉🏻立即購買
Schesir 濕糧買越多折越多，最多送小食；乾糧9折滿$400再送濕糧 👉🏻立即購買
Canagan 乾糧9折，濕糧最多85折，買滿$650送貓砂👉🏻立即購買
12. 馬拉松 Marathon Sports
年中激減低至2折
新客最高減$240！涼感Tee最多3件7折！
優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日
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會員限時9折
包括On Cloud 6登場、Asics Kayano 32新一代
優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日
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購滿$700免運，買滿$1,500再減$90，新會員送$100券
優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日
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13. UGG
限定優惠｜買滿$1,000額外9折
優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日
優惠碼👉🏻UGJUN9
限定優惠｜買滿$1,500額外85折
優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日
優惠碼👉🏻UGJUN85
限定優惠｜買滿$2,000額外8折
優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日
優惠碼👉🏻UGJUN8
14. Puma
MID YEAR SALE 限時優惠｜指定貨品3件享額外5折優惠
訂單滿$1800獲贈精美背包一個
滿$399免運費
優惠期：2025年6月4日至2025年6月23日
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15. YSL Beauty
首購優惠｜首購滿$1,000即享16件禮
優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日
優惠碼👉🏻YSLNEW
加購優惠｜購物加$250即可擁YSL護膚5件套
- 加購再送H$250電子購物券，可下次購物回贈使用
優惠期：2025年6月17日 至2025年6月30日
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額滿送禮｜購指定產品送禮 (價值$820)
買3件唇妝享價值$760禮品5件
買皇牌套裝2件送禮8件｜價值$820
優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日
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16. Swarovski
夏日優惠｜精選商品低至6折
優惠期：2025年6月10日 至2025年7月6日
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