iHerb/屈臣氏/百佳網店優惠2025｜7月折扣 HK01獨家優惠碼

網店優惠碼2025！iHerb/Crocs等各大網店推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！

1. iHerb 優惠碼

限時優惠｜購滿$60USD 8折優惠碼

優惠期：即日起至7月3日1 AM

優惠碼：JUN25SW

六月每日特惠｜ 8 折優惠

優惠期：優惠每日更新，當日有效

優惠碼：《立即選購》

消費滿 60 美元享額外 10% 折扣

優惠期：即日起至另外通知

優惠碼：GOLD60

Metagenics｜8折優惠

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼：MTG20

Force Factor｜8折優惠

優惠期：即日起至2025年12月31日

使用地區：香港／台灣／澳門／新加坡／南韓／日本／澳洲／以色列

優惠碼：FORCEFACTOR

限時優惠指定貨品｜低至４折

優惠期：即日起至另外通知

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2. 百佳網購

6月限時優惠｜買滿$1,500享92折（最多減$100）

優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日

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6月限時優惠｜買滿$250立即減$20

優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日

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6月限時優惠｜快趣送滿$250立即減$20

優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日

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3. 屈臣氏網店

潮玩夏日賞限時優惠

網店會員購物滿$568，輸入優惠碼可獲可口可樂無糖迷你罐6罐裝

優惠期：202年6月18日至2025年7月1日

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樂悠卡專享優惠

憑樂悠卡星期三購買精選產品專享95折

優惠期：202年6月18日至2025年7月1日

優惠碼：JOINYOU5

年中激安優惠

精選 Optifast 產品 9 折 | 買滿$1,200 送BRUNO雙電壓便攜鍋 (紫丁香色)

雅培金裝加營素即飲裝原箱 (250毫升x24)(呍呢嗱/朱古力味) 85折

雅培 FREESTYLE LIBRE 2 PLUS 傳感器 $2,060/4件

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Avene細胞激活再生面霜 / 多效晚霜 50ML $210

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精選 Huggies 產品

6月4至17日 - 天然透氣紙尿片(細碼) 60片 3件7折

買Huggies產品滿$280 再送純水嬰兒濕紙巾 (30片x3)

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精選Cerave產品 7折

精選Optimum Nutrition金裝乳清蛋白粉 (朱古力味) 2件或以上9折

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4. American Eagle

全站服飾低至5折｜輸入優惠碼再享額外85折

優惠期：2025年6月21日 至2025年8月11日

優惠碼: 👉🏻EXTRA15

5. Harrods

會員限定｜尊享精選貨品9折，包括特價品

優惠期：2025年6月25日 至2025年6月29日

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6. The Korner

限定優惠｜指定鞋款或服飾，購買兩件全單減$80，購買三件全單減$270

優惠期：2025年6月26日 至2025年7月6日

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限定優惠｜買兩對指定鞋款，第二對即享半價

優惠期：2025年6月26日 至2025年7月6日

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7. Olive Young

《香港01》獨家限時專享｜消費滿 US$99，即享 25%折扣

優惠期： 6月7日至6月30日（韓國時間）

優惠碼：JUNE25

新會員專享｜消費滿 US$60，即享 30%折扣

優惠期： 即日至6月30日（韓國時間）

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8. Catalog

迎新優惠

新會員註冊送$100優惠券，高達$240折扣回贈

優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日

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購滿$800即減$80優惠

購物滿$700免運費送到家，買滿$1300額外再減$80

優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日

優惠碼: 👉🏻PP80

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9. Charles and Keith

會員限定｜購買2件或以上再享額外9折

優惠期：2025年6月12日至6月30日

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《香港01》獨家專享｜新客戶10%折扣

優惠期：2025年5月1日至12月31日

優惠碼：HK01WELCOME10

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10. Columbia

獨家｜新品正價85折

優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日

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生日限定｜新品正價7折

優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日

優惠碼👉🏻CBBDAY30

門市自提免運費優惠

優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日

優惠碼👉🏻CBFS

11. Q-Pets

6月愛寵優惠

Royal Canin 幼犬/幼貓乾糧送指定濕糧2包或尿墊1包 👉🏻立即購買

Gimcat 指定罐頭10件$99，低至每件$9.9 👉🏻立即購買

小動物用品送磨牙石，Momi 2件8折，Marukan 指定產品第2件半價 👉🏻立即購買

Schesir 濕糧買越多折越多，最多送小食；乾糧9折滿$400再送濕糧 👉🏻立即購買

Canagan 乾糧9折，濕糧最多85折，買滿$650送貓砂👉🏻立即購買

12. 馬拉松 Marathon Sports

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新客最高減$240！涼感Tee最多3件7折！

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優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日

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購滿$700免運，買滿$1,500再減$90，新會員送$100券

優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日

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13. UGG

限定優惠｜買滿$1,000額外9折

優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日

優惠碼👉🏻UGJUN9

限定優惠｜買滿$1,500額外85折

優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日

優惠碼👉🏻UGJUN85

限定優惠｜買滿$2,000額外8折

優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日

優惠碼👉🏻UGJUN8

14. Puma

MID YEAR SALE 限時優惠｜指定貨品3件享額外5折優惠

訂單滿$1800獲贈精美背包一個

滿$399免運費

優惠期：2025年6月4日至2025年6月23日

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15. YSL Beauty

首購優惠｜首購滿$1,000即享16件禮

優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日

優惠碼👉🏻YSLNEW

加購優惠｜購物加$250即可擁YSL護膚5件套

- 加購再送H$250電子購物券，可下次購物回贈使用

優惠期：2025年6月17日 至2025年6月30日

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額滿送禮｜購指定產品送禮 (價值$820)

買3件唇妝享價值$760禮品5件

買皇牌套裝2件送禮8件｜價值$820

優惠期：2025年6月1日 至2025年6月30日

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16. Swarovski

夏日優惠｜精選商品低至6折

優惠期：2025年6月10日 至2025年7月6日

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