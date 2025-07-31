iHerb/屈臣氏/百佳網店優惠2025｜8月折扣 HK01獨家優惠碼

網店優惠碼2025！iHerb/百佳網購等各大網店推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！

1. iHerb 優惠碼

《香港01》獨家優惠｜消費 $550 港幣享全單20%折扣

優惠期：即日起 至 2025年7月31日

地區：香港及台灣

優惠碼：HK01JULY(每位用戶限用3次)

8月優惠｜護髮、護膚及護甲產品8折

優惠期：即日起 至 2025年8月7日1AM

優惠碼：AUG25HSN

iHerb 品牌產品首次自動續購7折優惠碼

優惠期：即日起至另外通知

優惠碼：《立即選購》

消費滿 60 美元享額外 10% 折扣

優惠期：即日起至另外通知

優惠碼：GOLD60

Force Factor｜8折優惠

優惠期：即日起 至 2025年12月31日

使用地區：香港／台灣／澳門／新加坡／南韓／日本／澳洲／以色列

優惠碼：FORCEFACTOR

限時優惠指定貨品｜低至４折

優惠期：即日起至另外通知

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2. 百佳網購

新用戶優惠｜PNS網購App買滿$350，可享免運費及9折優惠（最高減$100）

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼👉🏻PNSAPP

免運費｜買滿$399即可免費享用送貨服務

優惠期：2025年7月3日 至 另行通知

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3. 屈臣氏網店

8.8購物大作戰｜購買精選產品滿$599送可樂及迷你裝紙手巾

優惠期：202年7月30日 至 2025年8月19日

優惠碼：88SHOPA

8.8購物大作戰｜購買精選產品滿$1,199送便攜式迷你USB無線吸塵器

優惠期：202年7月30日 至 2025年8月19日

優惠碼：VACCLEAN

4. 屈臣氏酒窖 (Watson's Wine)

新會員限定｜首次購買滿指定金額送法國氣泡酒或享$50折扣及免費送貨

優惠期：2025年7月29日 至 2025年9月1日

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會員折上折｜超過200款特價夏日美酒低至7折

優惠期：2025年7月29日 至 2025年9月1日

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每週快閃優惠｜精選美酒低至節省$396，包括香檳、烈酒及多款著名酒莊佳釀

優惠期：2025年7月22日 至 2025年9月1日

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5. Nike官網

11周年最後衝刺優惠｜輸入優惠碼可享精選產品買2件即享6折

優惠期：2025年8月2日 至 2025年8月4日

優惠碼: 👉🏻11THANNICALL

6. American Eagle

全站服飾低至5折｜輸入優惠碼再享額外85折

優惠期：2025年6月21日 至2025年8月11日

優惠碼: 👉🏻EXTRA15

7. Q-Pets

線上貓展優惠｜全單滿 $1,000減 $120 👉🏻立即購買

指定乾糧1件85折👉🏻立即購買

滿$500送逗貓棒，滿$700送寵物零食凍乾，滿$900送貓抓板，滿$1200送滋養洗眼水

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伊豆國貓砂$100/4包、$180/8包，木薯貓砂$25/包

優惠期： 7月30日 至 8月3日

8. Olive Young

7月限定優惠｜消費滿 US$60，即享 7%折扣

優惠期： 7月1日 至 7月31日（韓國時間）

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9. Catalog

迎新優惠｜網店新會員首單滿$1000減$100

優惠期：即日起 至 另行通知

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CATALOG x 史迪仔系列｜限時6折優惠

優惠期：即日起 至 另行通知

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10. Charles and Keith

會員限定｜購買2件或以上再享額外9折

優惠期：2025年6月12日 至 另行通知

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《香港01》獨家專享｜新客戶10%折扣

優惠期：2025年5月1日 至 12月31日

優惠碼：HK01WELCOME10

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11. Columbia

限時優惠｜購買正價貨品享85折優惠

優惠期：2025年8月1日 至 8月31日

優惠碼👉🏻CBDISCOUNT15

會員限定優惠｜買滿2件額外9折 ; 4件額外8折

優惠期：即日起 至 另行通知

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會員限定優惠｜新品正價9折

優惠期：即日起 至 另行通知

優惠碼👉🏻MEMBER10

12. UGG

購物滿 $1,000輸入優惠碼享額外9折

優惠期：2025年8月1日起 至 2025年8月31日

優惠碼👉🏻UGAUG9

購物滿 $1,500輸入優惠碼享額外85折

優惠期：2025年8月1日起 至 2025年8月31日

優惠碼👉🏻UGAUG85

購物滿 $2,000輸入優惠碼享額外8折

優惠期：2025年8月1日起 至 2025年8月31日

優惠碼👉🏻UGAUG8

13. 馬拉松 Marathon Sports

新會員限定｜正價貨品購滿 $1,000，首單即減$100

優惠期：即日起 至 另行通知

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14. Crocs

限定優惠｜購滿$600 即享額外85折

優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日

優惠碼👉🏻CSAUG85

限定優惠｜購滿$1,000 即享額外85折

優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日

優惠碼👉🏻CRSAUG85

15. Adidas

網店限時優惠｜低至 5 折

優惠期：即日 至 另行通知

優惠碼👉🏻>> 立即購買 << 服裝優惠｜鞋款優惠｜裝備優惠

16. YSL Beauty

首購優惠｜首購滿$1,000即享13件禮

優惠期：2025年7月7日 至2025年7月31日

優惠碼👉🏻YSLNEW

網店獨家｜唇膏買2送2，贈品價值HK$165

優惠期：2025年7月7日 至2025年7月31日

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17. Swarovski

夏日優惠｜精選商品低至6折

優惠期：2025年6月10日 至2025年7月6日

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18. Harrods

夏日專屬優惠｜ Harrods Rewards 會員限定，享全場精選品項九折

優惠期: 即日起 至2025年8月3日

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19. Lookfantastic.com

超值薪水日特惠｜全站最高30%折扣，輸入碼享額外10%優惠

優惠期: 即日起 至 2025年7月6日

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指定產品低至半價

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20. TEVA

限定優惠｜購滿$800 即享額外85折

優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日

優惠碼👉🏻TVAUG85

限定優惠｜購滿$1,000 即享額外8折

優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日

優惠碼👉🏻TVAUG8

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