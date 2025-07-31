iHerb/屈臣氏/百佳網店優惠2025｜8月折扣 HK01獨家優惠碼
網店優惠碼2025！iHerb/百佳網購等各大網店推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！
1. iHerb 優惠碼
《香港01》獨家優惠｜消費 $550 港幣享全單20%折扣
優惠期：即日起 至 2025年7月31日
地區：香港及台灣
優惠碼：HK01JULY(每位用戶限用3次)
8月優惠｜護髮、護膚及護甲產品8折
優惠期：即日起 至 2025年8月7日1AM
優惠碼：AUG25HSN
iHerb 品牌產品首次自動續購7折優惠碼
優惠期：即日起至另外通知
優惠碼：《立即選購》
消費滿 60 美元享額外 10% 折扣
優惠期：即日起至另外通知
優惠碼：GOLD60
Force Factor｜8折優惠
優惠期：即日起 至 2025年12月31日
使用地區：香港／台灣／澳門／新加坡／南韓／日本／澳洲／以色列
優惠碼：FORCEFACTOR
限時優惠指定貨品｜低至４折
優惠期：即日起至另外通知
《立即選購》
2. 百佳網購
新用戶優惠｜PNS網購App買滿$350，可享免運費及9折優惠（最高減$100）
優惠期：即日起至2025年12月31日
優惠碼👉🏻PNSAPP
免運費｜買滿$399即可免費享用送貨服務
優惠期：2025年7月3日 至 另行通知
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3. 屈臣氏網店
8.8購物大作戰｜購買精選產品滿$599送可樂及迷你裝紙手巾
優惠期：202年7月30日 至 2025年8月19日
優惠碼：88SHOPA
8.8購物大作戰｜購買精選產品滿$1,199送便攜式迷你USB無線吸塵器
優惠期：202年7月30日 至 2025年8月19日
優惠碼：VACCLEAN
4. 屈臣氏酒窖 (Watson's Wine)
新會員限定｜首次購買滿指定金額送法國氣泡酒或享$50折扣及免費送貨
優惠期：2025年7月29日 至 2025年9月1日
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會員折上折｜超過200款特價夏日美酒低至7折
優惠期：2025年7月29日 至 2025年9月1日
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每週快閃優惠｜精選美酒低至節省$396，包括香檳、烈酒及多款著名酒莊佳釀
優惠期：2025年7月22日 至 2025年9月1日
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5. Nike官網
11周年最後衝刺優惠｜輸入優惠碼可享精選產品買2件即享6折
優惠期：2025年8月2日 至 2025年8月4日
優惠碼: 👉🏻11THANNICALL
6. American Eagle
全站服飾低至5折｜輸入優惠碼再享額外85折
優惠期：2025年6月21日 至2025年8月11日
優惠碼: 👉🏻EXTRA15
7. Q-Pets
線上貓展優惠｜全單滿 $1,000減 $120 👉🏻立即購買
指定乾糧1件85折👉🏻立即購買
滿$500送逗貓棒，滿$700送寵物零食凍乾，滿$900送貓抓板，滿$1200送滋養洗眼水
貓砂買滿$400送指定mini貓砂鏟👉🏻立即購買
伊豆國貓砂$100/4包、$180/8包，木薯貓砂$25/包
優惠期： 7月30日 至 8月3日
8. Olive Young
7月限定優惠｜消費滿 US$60，即享 7%折扣
優惠期： 7月1日 至 7月31日（韓國時間）
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9. Catalog
迎新優惠｜網店新會員首單滿$1000減$100
優惠期：即日起 至 另行通知
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CATALOG x 史迪仔系列｜限時6折優惠
優惠期：即日起 至 另行通知
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10. Charles and Keith
會員限定｜購買2件或以上再享額外9折
優惠期：2025年6月12日 至 另行通知
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《香港01》獨家專享｜新客戶10%折扣
優惠期：2025年5月1日 至 12月31日
優惠碼：HK01WELCOME10
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11. Columbia
限時優惠｜購買正價貨品享85折優惠
優惠期：2025年8月1日 至 8月31日
優惠碼👉🏻CBDISCOUNT15
會員限定優惠｜買滿2件額外9折 ; 4件額外8折
優惠期：即日起 至 另行通知
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會員限定優惠｜新品正價9折
優惠期：即日起 至 另行通知
優惠碼👉🏻MEMBER10
12. UGG
購物滿 $1,000輸入優惠碼享額外9折
優惠期：2025年8月1日起 至 2025年8月31日
優惠碼👉🏻UGAUG9
購物滿 $1,500輸入優惠碼享額外85折
優惠期：2025年8月1日起 至 2025年8月31日
優惠碼👉🏻UGAUG85
購物滿 $2,000輸入優惠碼享額外8折
優惠期：2025年8月1日起 至 2025年8月31日
優惠碼👉🏻UGAUG8
13. 馬拉松 Marathon Sports
新會員限定｜正價貨品購滿 $1,000，首單即減$100
優惠期：即日起 至 另行通知
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14. Crocs
限定優惠｜購滿$600 即享額外85折
優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日
優惠碼👉🏻CSAUG85
限定優惠｜購滿$1,000 即享額外85折
優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日
優惠碼👉🏻CRSAUG85
15. Adidas
網店限時優惠｜低至 5 折
優惠期：即日 至 另行通知
優惠碼👉🏻>> 立即購買 << 服裝優惠｜鞋款優惠｜裝備優惠
16. YSL Beauty
首購優惠｜首購滿$1,000即享13件禮
優惠期：2025年7月7日 至2025年7月31日
優惠碼👉🏻YSLNEW
網店獨家｜唇膏買2送2，贈品價值HK$165
優惠期：2025年7月7日 至2025年7月31日
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17. Swarovski
夏日優惠｜精選商品低至6折
優惠期：2025年6月10日 至2025年7月6日
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18. Harrods
夏日專屬優惠｜ Harrods Rewards 會員限定，享全場精選品項九折
優惠期: 即日起 至2025年8月3日
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19. Lookfantastic.com
超值薪水日特惠｜全站最高30%折扣，輸入碼享額外10%優惠
優惠期: 即日起 至 2025年7月6日
優惠碼👉🏻EXTRA
指定產品低至半價
優惠期: 即日起 至 另行通知
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20. TEVA
限定優惠｜購滿$800 即享額外85折
優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日
優惠碼👉🏻TVAUG85
限定優惠｜購滿$1,000 即享額外8折
優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日
優惠碼👉🏻TVAUG8