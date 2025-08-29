iHerb/屈臣氏/百佳網店優惠2025｜9月折扣 HK01獨家優惠碼
網店優惠碼2025！iHerb/百佳網購等各大網店推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！
1. iHerb 優惠碼
29週年慶周末優惠｜補充劑 Supplement 71折優惠
優惠期：即日起至2025年9月3日1AM
優惠碼：29SUPP
29週年慶預售｜超過400+ 品牌71折優惠
優惠期：即日起至2025年10月2日1AM
優惠碼：29ANNIV
iHerb 品牌產品首次自動續購7折優惠碼
優惠期：即日起至另外通知
優惠碼：《立即選購》
消費滿 60 美元享額外 10% 折扣
優惠期：即日起至另外通知
優惠碼：GOLD60
Force Factor｜8折優惠
優惠期：即日起 至 2025年12月31日
使用地區：香港／台灣／澳門／新加坡／南韓／日本／澳洲／以色列
優惠碼：FORCEFACTOR
限時優惠指定貨品｜低至４折
優惠期：即日起至另外通知
《立即選購》
2. 百佳網購優惠碼
新用戶優惠｜PNS網購App買滿$350，可享免運費及9折優惠（最高減$100）
優惠期：即日起至2025年12月31日
優惠碼👉🏻PNSAPP
免運費｜買滿$399即可免費享用送貨服務
優惠期：2025年7月3日 至 另行通知
>> 立即購買 <<
3. 屈臣氏網店優惠碼
健康生活節｜買精選健康產品滿$1,099，送普樂氏USB手提式風扇 或 VERBATIM 旅行萬能蘇
優惠期：202年8月20日 至 2025年9月2日
優惠碼：SELFCARE
健康生活節｜購買精選產品滿$599，送送牙齦適健齒護齦特強清新牙膏試用裝 X 2、屈臣氏蘇打水4罐 (330毫升)及卡倫星級全效萬用膏3ml
優惠期：202年8月20日 至 2025年9月2日
優惠碼：UPON588
免運費優惠｜購滿$150免運費送貨
優惠期：202年8月20日 至 2025年9月2日
>> 立即領取優惠及購買 <<
限時優惠｜購買精選產品滿$599即減$40
優惠期：202年8月20日 至 2025年9月2日
>> 立即領取優惠及購買 <<
限時優惠｜買指定健康產品滿$999即減$90
優惠期：202年8月20日 至 2025年9月2日
>> 立即領取優惠及購買 <<
4. 屈臣氏酒窖 (Watson's Wine)
新會員限定｜首次購買滿指定金額送法國氣泡酒或享$50折扣及免費送貨
優惠期：2025年7月29日 至 2025年9月1日
👉🏻>> 立即購買 <<
會員折上折｜超過200款特價夏日美酒低至7折
優惠期：2025年7月29日 至 2025年9月1日
👉🏻>> 立即購買 <<
每週快閃優惠｜精選美酒低至節省$396，包括香檳、烈酒及多款著名酒莊佳釀
優惠期：2025年7月22日 至 2025年9月1日
👉🏻>> 立即購買 <<
5. American Eagle
全網優惠｜官網優惠消費可享8折優惠
優惠期：即日 至 9月23日
優惠碼：EXTRA20
新貨上架｜買滿$999額外9折，滿$1499額外85折
優惠期：即日 至 另行通知
👉🏻>> 立即購買 <<
6. Olive Young
會員購物專享｜消費滿 US$139 (約HK $1,082)，即享 25%折扣
優惠期： 即日至8月31日（韓國時間）
👉🏻>> 即拎首購優惠券 <<
7. NIKE
優惠碼優惠｜買指定產品滿2件享額外8折優惠
優惠期：2025年8月16日 至 8月22日
優惠碼：BTS20OFF
會員優惠｜會員購買精選產品低至85折
優惠期：2025年8月16日 至 8月22日
優惠碼：HOT15OFF
😍最新酒店優惠碼😍
8. Charles and Keith
會員限定｜購買2件或以上再享額外9折
優惠期：2025年6月12日 至 另行通知
👉🏻>> 立即購買 <<
《香港01》獨家專享｜新客戶10%折扣
優惠期：2025年5月1日 至 12月31日
優惠碼：HK01WELCOME10
👉🏻>> 立即購買 <<
9. Columbia
限時優惠｜購買正價貨品享85折優惠
優惠期：2025年8月1日 至 8月31日
優惠碼👉🏻CBDISCOUNT15
會員限定優惠｜買滿2件額外9折 ; 4件額外8折
優惠期：即日起 至 另行通知
👉🏻>> 立即購買 <<
會員限定優惠｜新品正價9折
優惠期：即日起 至 另行通知
優惠碼👉🏻MEMBER10
10. UGG
購物滿 $1,000輸入優惠碼享額外9折
優惠期：2025年8月1日起 至 2025年8月31日
優惠碼👉🏻UGAUG9
購物滿 $1,500輸入優惠碼享額外85折
優惠期：2025年8月1日起 至 2025年8月31日
優惠碼👉🏻UGAUG85
購物滿 $2,000輸入優惠碼享額外8折
優惠期：2025年8月1日起 至 2025年8月31日
優惠碼👉🏻UGAUG8
11. 馬拉松 Marathon Sports
新會員限定｜正價貨品購滿 $1,000，首單即減$100
優惠期：即日起 至 另行通知
👉🏻>> 立即購買 <<
12. Crocs
全店優惠｜滿$800減$100、滿$1,200減$200
優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日
👉🏻>> 立即購買 <<
限定優惠｜購滿$600 即享額外85折
優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日
優惠碼👉🏻CSAUG85
限定優惠｜購滿$1,000 即享額外85折
優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日
優惠碼👉🏻CRSAUG85
13. Teva
限定優惠｜購滿$800 即享額外85折
優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日
優惠碼👉🏻TVAUG85
限定優惠｜購滿$1,000 即享額外8折
優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日
優惠碼👉🏻TVAUG8
三週年慶｜鞋款1對享8折，2對享7折，滿$600自動減$50，滿$800自動減$100
優惠期：2025年8月5日 至2025年8月31日
👉🏻 >> 立即購買 <<
14. Speedo
返校優惠｜全場2件額外8折，3件額外7折
優惠期: 即日起 至2025年8月31日
優惠碼👉🏻SPBTS15
返校優惠｜折後滿$1,500減$150；滿$2,000減$200*
優惠期: 即日起 至2025年8月31日
優惠碼👉🏻SPBTS15
15. Love, Bonito
周年慶優惠｜GOLD會員消費滿HK$1,000享75折
優惠期：即日起 至2025年8月31日
👉🏻 >> 立即購買 <<
周年慶優惠｜SILVER會員滿HK$1,000享8折優惠
優惠期：即日起 至2025年8月31日
👉🏻 >> 立即購買 <<
周年慶優惠｜BRONZE及新客滿HK$900享85折
優惠期：即日起 至2025年8月31日
👉🏻 >> 立即購買 <<
16. Harrods
夏日專屬優惠｜ Harrods Rewards 會員限定，享全場精選品項九折
優惠期: 即日起 至2025年8月3日
👉🏻 >> 立即購買 <<
17. Lookfantastic.com
Treats of the Week｜指定產品低至半價
優惠期: 即日起 至 另行通知
👉🏻>> 立即購買 <<
精選減價貨品低至7折，特別貨品可享有額外95折
優惠期: 即日起 至 2025年8月28日
優惠碼👉🏻EXTRA