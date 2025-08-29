iHerb/屈臣氏/百佳網店優惠2025｜9月折扣 HK01獨家優惠碼

網店優惠碼2025！iHerb/百佳網購等各大網店推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！

1. iHerb 優惠碼

29週年慶周末優惠｜補充劑 Supplement 71折優惠

優惠期：即日起至2025年9月3日1AM

優惠碼：29SUPP

29週年慶預售｜超過400+ 品牌71折優惠

優惠期：即日起至2025年10月2日1AM

優惠碼：29ANNIV

iHerb 品牌產品首次自動續購7折優惠碼

優惠期：即日起至另外通知

優惠碼：《立即選購》

消費滿 60 美元享額外 10% 折扣

優惠期：即日起至另外通知

優惠碼：GOLD60

Force Factor｜8折優惠

優惠期：即日起 至 2025年12月31日

使用地區：香港／台灣／澳門／新加坡／南韓／日本／澳洲／以色列

優惠碼：FORCEFACTOR

限時優惠指定貨品｜低至４折

優惠期：即日起至另外通知

《立即選購》

2. 百佳網購優惠碼

新用戶優惠｜PNS網購App買滿$350，可享免運費及9折優惠（最高減$100）

優惠期：即日起至2025年12月31日

優惠碼👉🏻PNSAPP

免運費｜買滿$399即可免費享用送貨服務

優惠期：2025年7月3日 至 另行通知

>> 立即購買 <<

3. 屈臣氏網店優惠碼

健康生活節｜買精選健康產品滿$1,099，送普樂氏USB手提式風扇 或 VERBATIM 旅行萬能蘇

優惠期：202年8月20日 至 2025年9月2日

優惠碼：SELFCARE

健康生活節｜購買精選產品滿$599，送送牙齦適健齒護齦特強清新牙膏試用裝 X 2、屈臣氏蘇打水4罐 (330毫升)及卡倫星級全效萬用膏3ml

優惠期：202年8月20日 至 2025年9月2日

優惠碼：UPON588

免運費優惠｜購滿$150免運費送貨

優惠期：202年8月20日 至 2025年9月2日

>> 立即領取優惠及購買 <<

限時優惠｜購買精選產品滿$599即減$40

優惠期：202年8月20日 至 2025年9月2日

>> 立即領取優惠及購買 <<

限時優惠｜買指定健康產品滿$999即減$90

優惠期：202年8月20日 至 2025年9月2日

>> 立即領取優惠及購買 <<

4. 屈臣氏酒窖 (Watson's Wine)

新會員限定｜首次購買滿指定金額送法國氣泡酒或享$50折扣及免費送貨

優惠期：2025年7月29日 至 2025年9月1日

👉🏻>> 立即購買 <<

會員折上折｜超過200款特價夏日美酒低至7折

優惠期：2025年7月29日 至 2025年9月1日

👉🏻>> 立即購買 <<

每週快閃優惠｜精選美酒低至節省$396，包括香檳、烈酒及多款著名酒莊佳釀

優惠期：2025年7月22日 至 2025年9月1日

👉🏻>> 立即購買 <<

5. American Eagle

全網優惠｜官網優惠消費可享8折優惠

優惠期：即日 至 9月23日

優惠碼：EXTRA20

新貨上架｜買滿$999額外9折，滿$1499額外85折

優惠期：即日 至 另行通知

👉🏻>> 立即購買 <<

6. Olive Young

會員購物專享｜消費滿 US$139 (約HK $1,082)，即享 25%折扣

優惠期： 即日至8月31日（韓國時間）

👉🏻>> 即拎首購優惠券 <<

7. NIKE

優惠碼優惠｜買指定產品滿2件享額外8折優惠

優惠期：2025年8月16日 至 8月22日

優惠碼：BTS20OFF

會員優惠｜會員購買精選產品低至85折

優惠期：2025年8月16日 至 8月22日

優惠碼：HOT15OFF

8. Charles and Keith

會員限定｜購買2件或以上再享額外9折

優惠期：2025年6月12日 至 另行通知

👉🏻>> 立即購買 <<

《香港01》獨家專享｜新客戶10%折扣

優惠期：2025年5月1日 至 12月31日

優惠碼：HK01WELCOME10

👉🏻>> 立即購買 <<

9. Columbia

限時優惠｜購買正價貨品享85折優惠

優惠期：2025年8月1日 至 8月31日

優惠碼👉🏻CBDISCOUNT15

會員限定優惠｜買滿2件額外9折 ; 4件額外8折

優惠期：即日起 至 另行通知

👉🏻>> 立即購買 <<

會員限定優惠｜新品正價9折

優惠期：即日起 至 另行通知

優惠碼👉🏻MEMBER10

10. UGG

購物滿 $1,000輸入優惠碼享額外9折

優惠期：2025年8月1日起 至 2025年8月31日

優惠碼👉🏻UGAUG9

購物滿 $1,500輸入優惠碼享額外85折

優惠期：2025年8月1日起 至 2025年8月31日

優惠碼👉🏻UGAUG85

購物滿 $2,000輸入優惠碼享額外8折

優惠期：2025年8月1日起 至 2025年8月31日

優惠碼👉🏻UGAUG8

11. 馬拉松 Marathon Sports

新會員限定｜正價貨品購滿 $1,000，首單即減$100

優惠期：即日起 至 另行通知

👉🏻>> 立即購買 <<

12. Crocs

全店優惠｜滿$800減$100、滿$1,200減$200

優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日

👉🏻>> 立即購買 <<

限定優惠｜購滿$600 即享額外85折

優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日

優惠碼👉🏻CSAUG85

限定優惠｜購滿$1,000 即享額外85折

優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日

優惠碼👉🏻CRSAUG85

13. Teva

限定優惠｜購滿$800 即享額外85折

優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日

優惠碼👉🏻TVAUG85

限定優惠｜購滿$1,000 即享額外8折

優惠期：2025年8月1日 至2025年8月31日

優惠碼👉🏻TVAUG8

三週年慶｜鞋款1對享8折，2對享7折，滿$600自動減$50，滿$800自動減$100

優惠期：2025年8月5日 至2025年8月31日

👉🏻 >> 立即購買 <<

14. Speedo

返校優惠｜全場2件額外8折，3件額外7折

優惠期: 即日起 至2025年8月31日

優惠碼👉🏻SPBTS15

返校優惠｜折後滿$1,500減$150；滿$2,000減$200*

優惠期: 即日起 至2025年8月31日

優惠碼👉🏻SPBTS15

15. Love, Bonito

周年慶優惠｜GOLD會員消費滿HK$1,000享75折

優惠期：即日起 至2025年8月31日

👉🏻 >> 立即購買 <<

周年慶優惠｜SILVER會員滿HK$1,000享8折優惠

優惠期：即日起 至2025年8月31日

👉🏻 >> 立即購買 <<

周年慶優惠｜BRONZE及新客滿HK$900享85折

優惠期：即日起 至2025年8月31日

👉🏻 >> 立即購買 <<

16. Harrods

夏日專屬優惠｜ Harrods Rewards 會員限定，享全場精選品項九折

優惠期: 即日起 至2025年8月3日

👉🏻 >> 立即購買 <<

17. Lookfantastic.com

Treats of the Week｜指定產品低至半價

優惠期: 即日起 至 另行通知

👉🏻>> 立即購買 <<

精選減價貨品低至7折，特別貨品可享有額外95折

優惠期: 即日起 至 2025年8月28日

優惠碼👉🏻EXTRA

