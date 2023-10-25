銅鑼灣Bazaar1折開倉！Lee牛仔褲$299/ 跑鞋$500 仲有家電廚具

銅鑼灣開倉！今次雲集了一系列名牌休閒服飾及Tefal法國廚具，罕有開倉大劈價1折起！當中，最觸目莫過Lee牛仔褲一律低至低至38折，最平$299可入手！同場還有Reebok、Columbia、Champion、JungleBlack、Jeanswest、Clarks、Josef Seibel、Superga、Leep、Wrangle、Arena、Converse…等大量休閒服，選擇非常多！同場還有大量行李喼、家電、鞋履，想掃平貨不妨去銅鑼灣名牌倉睇睇！



（圖片來源：Lee Jeans Hong Kong）

Lee牛仔褲38折 購物滿$600減$30

銅鑼灣時代廣場舉行「Tefal 及休閒服飾特賣展」特賣1折開倉優惠，多個休閒服飾品牌都有優惠特價，其中包括Lee、Reebok、Columbia、Champion、JungleBlack、Jeanswest、Clarks、Josef Seibel、Superga、Leep、Wrangle、Arena、Converse…等等，由服飾、銀包、行李喼、鞋履、廚具、家電都有！

當中跑鞋最受一眾行山及戶外運動朋友歡迎，低至$500對發售！而Reebok更設有一系列特價產品，價錢由$50-$390，凡購物滿$600減$30，滿$1,000更即減$60！Lee 牛仔褲也低至$299，一律38折發售！Wrangle 精選衛衣原價$799，現以展銷價$199！非常抵買！

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Ingenio靈巧疊疊鑊6件裝半價 購物滿金額再送頸枕腰包

同場還有法國廚具品牌Tefal展銷集，多款家庭電器及廚房用品以至抵價發售，全場廚具正價至少7折，憑單可享有保養服務，買滿指定金額可獲贈品！當中必買Ingenio靈巧疊疊鑊6件套發售，接近半價發售！此外，場內也設有低至半價的Wenger精選旅行用品！購物滿$1,200贈送一件頸枕或腰包，滿$2,000贈送兩件！

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銅鑼灣開倉優惠將於即日起至10月30日期間，早上11時至下午9時止，有興趣要留意地址時間，趁平入貨喇！

銅鑼灣Bazaar開倉 流行便服特賣

日期：即日起至10月30日

時間：11:00am - 9:00pm

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓 (16/F, Tower One, Times Square, Causeway Bay)

