12蚊店優惠｜一連三日買4送1　萬聖節商品買1送1派對用品再9折！

12蚊店優惠今個周末有激抵推廣！AEON旗下的兩大12蚊店Living Plaza及Daiso Japan推出限時優惠，今次難得再次重推一連三日買4送1優惠，多款貨品有得平！當中派對用品更另享９折，均價少於10蚊，激抵！此外，今次12蚊店還推萬聖節商品買1送1大割價，$25或以上商品更設半價發售，是時候去掃貨啦！



（圖片來源：Daiso Hong Kong官網）

12蚊店優惠 全店一連三日買4送1！派對用品另享９折！

12蚊店買4送1優惠回歸！AEON旗下12蚊店Living Plaza及Daiso最新再推出一連三日限時優惠，由即日起至10月29日，顧客在店內購買任何產品，單一發票滿4件，即可享一件價值$12的免費產品，獲不少網民大讚，換言之平均價每件貨品少於10蚊！

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12蚊店週末勁減！派對用品另享9折

優惠期：即日起至10月29日

適用分店詳情：ibit.ly/EwHU



12蚊店優惠 萬聖節商品買1送1！$25或以上商品半價

萬聖節即將來臨，由即日起至11月1日，萬聖節$12主題產品仲有買1送1優惠！$25或以上商品半價！連萬聖節貼紙都有$6超抵優惠（只限原價$8的萬聖節貼紙）！不給糖就搗蛋，條裝小食及糖果買滿$30即減$6！想趁萬聖節送禮比人，今次優惠仲包括禮物包裝用品一律$10，多買多著數！

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優惠期：即日起至11月1日

適用分店詳情：ibit.ly/EwHU

