打邊爐｜網民打邊爐驚見藍點牛肉！經理1個解釋網民嚇到唔敢再去

近日天氣轉涼不少人紛紛到火鍋店「圍爐取暖」。不過，有網民到火鍋店吃飯的時候，驚見店員呈上「藍點牛肉」，事主將經歷分享至網上群組，不少網民得悉食店經理解釋表示震驚，有網民指其實店方只需一個簡單舉動，本可輕鬆化解問題。



（圖片來源：FB@飲食黑店大全）

網民打邊爐驚見藍點牛肉！

facebook飲食討論群組飲食黑店大全上，近日有網民分享在旺角一間火鍋店的中伏遭遇。事主表示自己用餐期間，收到一份懷疑變了質的牛肉。該份牛肉上佈滿藍色小點，分散在肉片上不同部位，肉片經滾熟後仍藍點斑斑，網民於是向店員反映。

（圖片來源：FB@飲食黑店大全）

經理：牛肉上有藍點係正常

事主引述食店經理解釋，牛肉上的藍點是蓋在肉身上的印章，因此肉片上有藍色屬正常現象。不過，經理的解釋未能釋除網事主疑慮。事主擔心食物安全，決定立即離開。

新鮮牛肉在屠房宰殺後，往往會被蓋上印章以作批次識別（胡家欣攝）

網民：經理本可化解事件

不少組員看過事主發佈的照片後，紛紛表示牛肉染藍後讓人不安，又指事主應當場請經理試食，以示肉片衛生和安全。有人更表示經理的解釋不合理，揚言「不如話隻牛有紋身」。有網民則表示雖然牛肉帶藍點觀感不好，但食用後原則上應該不會令身體有問題。不過，經理應主動收起染藍的牛肉，以釋除客人的疑慮，而非堅持牛肉安全，令客人不安。