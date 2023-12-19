聖誕跨年派對戰衣5大品牌推薦！Marni/Staud人氣手袋毛衣低至2折

聖誕跨年派對要來了！《香港01》「好食玩飛」記者是次為你整合5個小眾品牌的服飾推薦，讓你可以打造矚目造型，在派對上艷壓全場！NET-A-PORTER現在更推出限時優惠，過萬件時尚產品低至2折起，就算預算有限都可以大買特買！立即睇文了解詳情啦！



NET-A-PORTER推出限時優惠，超過27,000件服飾、名牌、鞋履等統統有折，折扣更低至2折！想在年末派對成為全場焦點，就要把握機會買衫買袋好好打扮！

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小眾品牌推薦【1】Anya Hindmarch 藤編手袋6折

Anya Hindmarch 近日與Uniqlo聯乘推出冬季系列，令Anya Hindmarch這個品牌有更多人認識，連帶品牌本身，尤其「小眼睛」系列的產品亦更搶手！Anya Hindmarch在NET-A-PORTER上亦有優惠，藤編加上標誌性「小眼睛」的方形斜孭袋由HK$3,700減至HK$2,220；圓扁型「小眼睛」藤包亦由HK$3,735減至HK$2,988，絕對可以打造出可愛、觸目的穿搭！如果喜歡低調淑女一點的款式，皮革帆布手拿包亦享6折優惠，原價HK$5,700，現在HK$3,420就買到！

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小眾品牌推薦【2】Acne Studios 特色毛衣$990入手

Acne Studios是不少年輕一族的愛牌之一，以其「兩點一線」的撲克臉圖案打響名堂，更是時尚界的新寵兒！Acne Studios在服飾的用色方面亦相當大膽，羊毛混紡高領毛衣便是以浪漫的復古玫瑰色製成，版型修身百搭，絕對是年末派對必備服飾！原價HKD$3,300，現在只售HK$990！同樣的色系更有刺繡流蘇羊毛頸巾，流蘇邊緣飾及潦草的品牌名稱刺繡，保暖更時尚，HK$1,050就買到啦！在包款方面，Acne Studios的漆皮斜孭袋小巧可愛，有兩色可選，加上標誌性的撲克臉圖案，在年末派對上必定會成為全場焦點，現在HK$1,320便可入手！

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小眾品牌推薦【3】Marni 人氣熱賣手袋6折

Marni將早期嬉皮風與現代摩登感相互結合，以亮眼的花朵圖案設計出一系列服飾在時尚界人氣大漲，Marni與Carhartt WIP聯乘系列亦帶來不少亮眼單品！其中黑色配橙色的帆布外套及半截裙同享半價分別只售HK$2,700及HK$2,300，讓你擁有最亮眼的穿搭！前後分層的毛衣雖然沒有花朵圖案設計，但其分層設計亦別具特色，現在僅售HK$3,560！此外，經典包款Tropicalia只需HK$4,350便買到；Marcel包款亦以6折優惠，HK$4,620發售，絕對讓你在派對上大放異彩！

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小眾品牌推薦【4】Staud 流行拉鍊毛衣$1,230入手

Staud的服飾及包包結合歐美、復古、簡約、街頭時尚等風格，設計多變亦非常百搭。其中Hampton條紋拉鍊毛衣更是時下流行款式，有短版、長版，更有多色選擇，優惠價只需HK$1,230起！想成為派對中的焦點，藍白條紋上衣就最適合不過，除了露背以外前面更有挖剪設計，超有小心機，現在HK$1,122便可入手！包款方面，米白色的手拿包非常有冬日感覺，非常適合在聖誕跨年派對中使用，簡單搭配就可以有滿滿的聖誕氣氛，而且更有不同材質選擇，HK$1,926起就買到啦！

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小眾品牌推薦【5】Ami Paris 黑色logo毛衣$1,860

Ami Paris主打休閒時尚的穿搭風格，品牌旗下的服飾均以百搭、簡約為主。Ami Paris愛心搭配大寫A字樣圖騰的黑色毛衣由HK$3,100減至HK$1,860；湖水藍色外套則只需HK$3,420，款式百搭之餘更超有冬日感覺，在聖誕跨年派對上穿著就非常適合！選用羊毛華達呢布料的外套奢華感十足之餘亦帶點時尚街頭氛圍，別具特色，而且更有兩色選擇，半價後只需HK$3,200便可入手，絕對是超值！穿上Ami Paris的顯瘦牛仔褲及西裝褲更可以讓你成為派對中最出眾的一位，褲子不僅顯瘦百搭，更能穿出Ami Paris的休閒時尚感！現在分別減至HK$1,680及HK$1,800，非常抵買！

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