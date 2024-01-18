團年飯2024精選8間推介　三頭鮑撈起／維港夜景／最平人均$438起

團年飯推介2024！農曆新年前後，一家人總要齊齊整整食團年飯。為迎接龍年來臨，今年各酒店及餐廳都推出一系列高質又豐富的團年飯套餐，《香港01》「好食玩飛」記者為大家精選8大推介，除了有由矜貴食材入饌的賀年佳餚，部分更可包維港夜景廂房，氣派十足！



團年飯推介【1】香港JW萬豪酒店萬豪金殿——三頭鮑魚撈起

為迎接龍騰虎躍的農曆新年，香港JW萬豪酒店米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿推出「如意賀年菜式及套餐」，可嘗到由中餐行政總廚鄧家濠及廚師團隊炮製的賀年佳餚，如「風生水起」澳洲三頭鮑魚撈起（$888）、「發財好市」髮菜伴金蠔（$688）、「吉慶有餘」金桔柚蜜黃皮老虎斑球（$788），以及「大吉大利」麒麟鮑甫大利發財竹笙卷（$388/位）等。團年飯或商務宴客亦可選擇別具心思的賀年午餐或晚餐，如「如意吉祥團聚套餐」，匯聚矜貴的美饌，包括黃金焗蟹蓋、松茸油泡龍蝦球、蟹皇燴官燕、海參原隻八頭鮑魚及當紅炸子雞等。

香港JW萬豪酒店 萬豪金殿 龍年新春美饌

人均：$1,888.8（另收加一）

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓

預訂：2810 8366



團年飯推介【2】港島香格里拉 夏宮——鮑撈風山水起賀年美饌

今個農曆新年，港島香格里拉的米芝蓮星級中菜食府夏宮，行政總廚梁汝景精心設計了新春盛宴，讓大家感受粵菜的恆久魅力。由1月26日至3月9日，夏宮將推出香聚團圓賀年廚師精選菜譜，賀年菜式包括風山水起吞拿魚撈鮮果、茄汁鬼馬無花果焗海中蝦、龍馬精神原隻龍蝦球炒珊瑚玉液等，菜式價錢介乎$188至$2,280不等。

港島香格里拉 夏宮 鮑撈風山水起賀年美饌

價錢：菜式價錢介乎$188至$2,280不等（另收加一）

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場港島香格里拉5樓

預訂：2820 8552



團年飯推介【3】香港天際萬豪酒店 萬豪中菜廳——吉祥美饌賀新春

每逢農曆新年，大嶼山昂坪的天壇大佛都吸引不少遊人參拜。祈福許願後可返回東涌市中心，乘搭免費酒店穿梭巴士前往萬豪中菜廳，享用一頓美味兼意頭十足的賀年聚餐。萬豪中菜廳中菜行政總廚梁杰民特別炮製多款新春點心及賀年開運菜，款款賣相精緻，令人可盡情大快朵頤。新春賀年菜式包括撈起魚生（風生水起）、鮮蟹肉釀龍蝦鉗（龍馬精神）、蜜椒香煎蠔豉（大展鴻圖）、發財玉簪花膠卷（大吉大利）、發財鮑魚海皇鍋（生意興隆）等。

香港天際萬豪酒店 萬豪中菜廳 吉祥美饌賀新春

人均：十道新春菜式團年套餐/$700（6位用，另收加一）

地址：赤鱲角香港國際機場航天城東路1號香港天際萬豪酒店M樓

預訂：3969 2888



團年飯推介【4】都爹利會館——龍年美饌賀新禧

龍年將至，米芝蓮一星食府都爹利會館（Duddell’s）推出一系列奢華賀年菜單喜迎新歲。賀年精選六道菜餐單的精選菜式，包括延年益壽花旗參石斛花膠燉雞及花開富貴龍馬精神西蘭花豉汁龍蝦球。想盡情品嘗都爹利會館賀年佳餚的客人，又可揀賀年至尊八道菜餐單，新春菜式包括豪氣滿天發財哈棗拼招牌叉燒及包羅萬有鮑汁南非四頭鮑魚拼天白菇。此外，都爹利會館將為客人帶來多款新春賀年單點菜式，包括鴻運當頭麒麟斑件、發財好市髮菜蠔豉豬手及五福臨門馳名糯米飯等，不論單點或團餐都有選擇 。

都爹利會館 龍年美饌賀新禧

人均：賀年精選六道菜餐/$1,188（另收加一）；賀年至尊八道菜餐單/$1,888（另收加一）

地址：中環都爹利街一號上海灘三樓

預訂：2525 9191



團年飯推介【5】香港瑰麗酒店 彤福軒——八道菜新春豐盛晚宴

米芝蓮推薦餐廳彤福軒將以傳統的節慶餐飲體驗迎接龍年，大家可親臨彤福軒享用新春美饌，或於餐廳的七間私人包廂中用膳及欣賞維港美景，最大的包廂可容納最多廿二位客人。今年新年八道菜新春豐盛晚宴，精選菜式包括竹笙椰皇鮮角螺燉花膠（竹報平安）、 鹹檸檬筍衣煮蟶子（生財有道）及鮑魚雞粒燴飯（豐衣足食）；另一款八道菜新春晚宴，精選菜式又有石斛珍珠貝鮮角螺燉鷓鴣（珠螺爭輝）、油雞樅菌陳村粉蒸星斑球（年年有餘）及金銀魚腐髮菜旺菜卷（金銀滿屋），盡嘗新春滋味。

香港瑰麗酒店 彤福軒 八道菜新春豐盛晚宴

人均：八道菜新春豐盛晚宴/$2,980（另收加一）；八道菜新春晚宴/$2,380（另收加一）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓

預訂：3891 8732



團年飯推介【6】城景國際 樂雅軒——龍年新春撈起全饗宴

為迎接甲辰龍年，樂雅軒現推出「新春撈起全饗宴」，供大家品嘗一系列節日氣氛濃厚的賀年菜，包括新春撈起拼盆、羊肚菌花膠燉雞湯（喜氣洋洋）、蝦籽柚皮鵝掌（平步青雲）等8款意頭菜，席間更無限供應指定啤酒、紅白餐酒及汽水，無論是與親友聚餐還是過年過節宴客，均能讓各位大飽口福、鴻運年年!

城景國際 樂雅軒 龍年新春撈起全饗宴

人均：$438（酒水任飲，另收加一）

地址：香港九龍窩打老道23號城景國際1樓

預訂：2783 3286



團年飯推介【7】香港港麗酒店 金葉庭——喜迎龍年賀新歲

團年飯是歡慶農曆新年不可或缺的活動之一，香港港麗酒店金葉庭誠獻三款賀歲菜譜，每款精緻味美的粵菜均帶吉祥寓意，包括蠔皇原隻鮑魚、髮菜蠔豉瑤柱甫、鮮蟹肉燴官燕等，讓大家在新春期間，與摯愛家人樂聚天倫，喜迎新歲!

金葉庭賀歲菜譜。（圖片來源：香港港麗酒店 官方提供）

香港港麗酒店 金葉庭 喜迎龍年賀新歲

人均：賀年丹桂菜譜/$626.8（另收加一）

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座

預訂：https://bit.ly/conrad-cny-golden-leaf



團年飯推介【8】香港會議展覽中心 中庭——團年及春茗套餐

春節將至，香港會議展覽中心的中庭精心設計了三款賀年套餐及一系列寓意吉祥的精緻傳統賀年單點菜式，是與生意夥伴、同事或親友共賀新歲的好選擇。三款設有八道菜式的新春賀年套餐色香味俱全，菜式推介有如意吉祥「蔥爆珍菌珊瑚蚌炒蝦仁」、平步青雲「蝦籽柚皮海參扣鵝掌」、矜貴的「腿汁天白菇扣六頭鮑魚」、年年有餘「古法蒸斑球」，以及壓軸意頭菜「紅運炸子雞」及五穀豐收「櫻花蝦蟹肉炒飯」等，為顧客送上源源不絕的祝福。

香港會議展覽中心 中庭 團年及春茗套餐

人均：賀年午/晚市套餐/$620（另收茶芥每位$22及加一）

地址：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心一樓

預訂：2582 7332

