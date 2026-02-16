新年營業時間2026｜19間連鎖食店安排　壽司郎／麥當勞／大家樂

【新年營業時間】農曆新年期間，不少連鎖食肆與超市都會調整營業時間或休息。為免大家過年「冇啖好食」，《香港01》好食玩飛頻道記者整理了19間連鎖食肆在新年期間的營業時間，包括深受歡迎的壽司郎、譚仔、譚仔三哥、PHD、大家樂、太興、美心等，即看各大食肆新年營業時間！



為配合賀年活動，不少連鎖食肆與超市都會調整營業時間。（資料圖片）

新年營業時間2026【1】壽司郎

壽司郎於新春期間，所有分店會照常營業。

壽司郎新春期間照常營業。（FB@香港壽司郎）

新年營業時間2026【2】麥當勞

麥當勞農曆新年期間如常營業。

麥當勞農曆新年期間繼續營業。（資料圖片）

新年營業時間2026【3】薩莉亞意式餐廳

薩莉亞大部份分店於新春期間照常營業，餐廳於2月14-22，28日均不設午市套餐。而荃灣Aeon店、將軍澳Aeon店和荔枝角Aeon店年初一的營業時間，會改為中午12時至晚上8時。

新年營業時間2026【4】譚仔雲南米線

譚仔雲南米線於年廿九及年初一至初三（2月15至19日）期間，部分分店將照常營業。年初四（2月20日）起，全線分店恢復正常營業。年廿九至年初三期間暫停早餐供應，設有早餐之分店將於年初四起恢復供應。此外，年廿九至年初四期間將另收加一服務費。連結為譚仔雲南米線各分店詳細營業時間。

譚仔雲南米線於年廿九及年初一至初三期間，部分分店將照常營業。（FB@譚仔雲南米線）

新年營業時間2026【5】譚仔三哥米線

譚仔三哥米線於年廿九（2月16日），全線分店休息。年初一至年初三（2月17至19日）期間，部分分店將照常營業。年初一至年初三期間需收加一服務費。

譚仔三哥米線

年廿九（2月16日），全線分店休息，以下分店除外：

九龍塘又一城（營業時間 07:45-20:30）

元朗形點（營業時間 10:30-20:30）

九龍灣德福廣場（營業時間 10:30-20:30）

沙田新城市廣場（營業時間 11:00-20:30）

鯉魚門廣場（營業時間 11:00-20:30）

荷里活廣場（營業時間 11:00-20:30



新年營業時間2026【6】大家樂

大家樂照常營業，各分店於新年的營業時間有所調整。連結為大家樂各分店詳細營業時間。

新年營業時間2026【7】太興

太興全線分店於農曆新年期間，營業時間將稍作調整年初一（2月17日）將於中午12時啟市，由年初二 （2月18日）起，全線分店恢復照常營業。年廿九至年初四期間需收加一服務費。

太興全線分店於中午12時啟市。（FB@太興集團）

新年營業時間2026【8】すき家 香港（SUKIYA）

香港すき家農曆新年店舖營業時間不變。除AEON Kornhill店舖外，將會調整營業時間：

すき家 （AEON Kornhill店）

2月16日（年廿九）：上午8時30分至晚上11時

2月17日（年初一）：中午12時-晚上8時

2月18日（年初二）起恢復正常營業時間



香港すき家農曆新年店舖營業時間不變。（資料圖片）

新年營業時間2026【9】美心

美心MX及Food²分店照常營業，但營業時間稍作調整。連結為美心MX各分店詳細營業時間。

新年營業時間2026【10】味千拉麵

味千拉麵各分店於農曆新年期間之營業時間將有所調整。紅磡分店於年初一（2月17日）休息，並於年初二及年初三恢復照常營業；其餘所有分店於年初一之營業時間為中午12時 至晚上10時，並於年初二及年初三起全線照常營業。

味千拉麵年初二全線照常營業。（FB@香港味千拉麺）

新年營業時間2026【11】敏華冰廳

敏華冰廳各分店於新春期間之營業時間將有所調整，年廿九（2月16日）全線將營業至晚上6時30分，年初一（2月17日）營業時間為早上8時至晚上10時，並於年初二（2月18日）起全線恢復照常營業。

此外，機場分店於新春期間將維持24小時照常營業。至於山頂、灣仔道、銅鑼灣景隆街、筲箕灣、尖沙咀新太陽、深水埗 V WALK、葵芳新都會、大圍圍方、沙田瀝源村及屯門等分店之營業時間可能有所不同，詳情請向敏華冰廳店查詢。

敏華冰廳各分店於新春期間之營業時間將有所調整。（FB@敏華冰廳）

新年營業時間2026【12】大快活

大快活新春期間大部分分店照常營業，但時間會有所調整，具體詳情請向各分店查詢。

大快活新春期間大部分分店照常營業。（資料圖片）

新年營業時間2026【13】KFC

KFC全線分店於新春期間如常營業。

KFC全線分店於新春期間如常營業。（資料圖片）

新年營業時間2026【14】MOS Burger

MOS Burger大部分分店於農曆新年期間將維持服務，惟營業時間會因應節日稍作調整。黃埔花園店於年初一及年初二（2月17至18日）的營業時間調整為上午11時至晚上9時；而九龍灣德福廣場店則由除夕至年初三期間均維持上午11時30分至晚上9時30分的營業時間。

+ 1

新年營業時間2026【15】南記粉麵

南記粉麵全線分店將於年廿九（2月16日）提早結束營業，當日營業時間僅至下午5時。年初一（2月17日）全線分店將全日休息；並於2月18日（年初二）恢復正常營業。

南記粉麵年初一全線分店將全日休息。（FB@南記粉麵）

新年營業時間2026【16】PHD

PHD農曆新年期間將全線分店如常營業。

PHD農曆新年期間將全線分店如常營業。（PHD官網）

新年營業時間2026【17】Pizza Hut

Pizza Hut全線分店於農曆新年期間將如常營業，惟部分分店之結束營業時間或會稍作調整，具體詳情請向各分店查詢。

Pizza Hut全線分店於農曆新年期間將如常營業。（FB@Pizza Hut）

新年營業時間2026【18】爭鮮

爭鮮迴轉壽司全線分店於新春期間將維持服務，但營業時間安排將調整。年廿九（2月16日）之營業時間為上午11時至下午5時；年初一及年初二（2月17日至18日）調整為中午12時30分至晚上8時30分；並於年初三及年初四（2月19日至20日）起全線恢復照常營業。

爭鮮迴轉壽司全線分店於新春期間將維持服務，但營業時間安排將調整。（FB@爭鮮迴轉壽司）

新年營業時間2026【19】賞茶

賞茶年廿九（2月16日）全線將營業至晚上7時，唯香港中文大學店當日休市。店舖於年初一（2月17日），除鑽石山、九龍灣及奧海城店維持正常營業外，其他門店均休市一天。

自年初二（2月18日）起全線恢復正常營業，但馬鞍山店及荃灣千色匯店當日將分別營業至晚上7時30分及8時，香港中文大學店則繼續休市。年初三（2月19日）全線恢復正常營業，唯香港中文大學店仍維持休市安排。

賞茶年初四全線恢復正常營業。（FB@賞茶）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略