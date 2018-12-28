【雞肉漢堡食譜】雞胸肉唔嚡口有方法！加水燜焗保持肉質嫩滑

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白烚雞胸肉，可補充蛋白質，加上低熱量，成為不少減肥人士的早午晚餐。可是，白烚雞肉吃得多會覺得悶，一於將雞胸肉剁碎成免治雞肉，再做成圓餅型的雞肉漢堡，讓餐單多點新意。

雞胸肉，如果煮得太耐好易嚡口。不過，都有小秘訣可令雞肉保持嫩滑。

令雞胸肉保持嫩滑，先要將雞肉剁碎如蓉。

煮雞胸秘訣一：烚雞肉要用低溫法

烚雞胸肉的秘訣，好像浸雞一樣，水滾後放入雞胸肉，然後熄火浸至全熟即成。假如把雞胸肉持續加熱，肉質便會老化，影響口感。

煮雞胸秘訣二：煎雞肉要用蓋焗法

雞胸肉加入調味料、沾上生粉後，先以中火煎一面。煎出香氣後，把雞肉翻面，轉小火後加蓋燜焗約10分鐘即成。

雞肉煎香後，翻面，轉小火後加蓋燜焗約10分鐘。

雞肉經燜焗慢煮，肉質無咁易老和嚡口。

雞肉漢堡食譜

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食譜 雞肉漢堡（煎）

材料：

 免治雞肉200、洋蔥1/4個、糖1茶匙、白芝麻適量、生粉適量

調味：

豉油2湯匙、糖1湯匙、味醂2湯匙

做法：

 1. 將洋蔥切粒備用。
2. 將洋蔥粒、生粉、糖放在免治雞肉中，拌勻。
3. 將整盤免治雞肉分成4-6份，再搓成圓餅型備用。
4. 將豉油、糖、味醂拌勻成調味汁備用。
5. 落油將鑊燒熱，煎香雞肉。
6. 放調味汁，煎香雞肉。
7. 轉細火並加水，關蓋焗約3分鐘即成。

 

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