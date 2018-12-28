【雞肉漢堡食譜】雞胸肉唔嚡口有方法！加水燜焗保持肉質嫩滑

白烚雞胸肉，可補充蛋白質，加上低熱量，成為不少減肥人士的早午晚餐。可是，白烚雞肉吃得多會覺得悶，一於將雞胸肉剁碎成免治雞肉，再做成圓餅型的雞肉漢堡，讓餐單多點新意。

雞胸肉，如果煮得太耐好易嚡口。不過，都有小秘訣可令雞肉保持嫩滑。

令雞胸肉保持嫩滑，先要將雞肉剁碎如蓉。

煮雞胸秘訣一：烚雞肉要用低溫法

烚雞胸肉的秘訣，好像浸雞一樣，水滾後放入雞胸肉，然後熄火浸至全熟即成。假如把雞胸肉持續加熱，肉質便會老化，影響口感。

煮雞胸秘訣二：煎雞肉要用蓋焗法

雞胸肉加入調味料、沾上生粉後，先以中火煎一面。煎出香氣後，把雞肉翻面，轉小火後加蓋燜焗約10分鐘即成。

雞肉煎香後，翻面，轉小火後加蓋燜焗約10分鐘。

雞肉經燜焗慢煮，肉質無咁易老和嚡口。

雞肉漢堡食譜

相關食譜：

【雞肉食譜】日式紫蘇雞肉丸 大葉清香解寒濕

日式紫蘇雞肉丸食譜

相關食譜：

【味噌雞肉大蔥串食譜】麵豉醃雞惹味鹹香 自製日本居酒屋小食

味噌雞肉大蔥串食譜