【雞肉漢堡食譜】雞胸肉唔嚡口有方法！加水燜焗保持肉質嫩滑

撰文：唐家儀
最後更新日期：
白烚雞胸肉，可補充蛋白質，加上低熱量，成為不少減肥人士的早午晚餐。可是，白烚雞肉吃得多會覺得悶，一於將雞胸肉剁碎成免治雞肉，再做成圓餅型的雞肉漢堡，讓餐單多點新意。
雞胸肉，如果煮得太耐好易嚡口。不過，都有小秘訣可令雞肉保持嫩滑。
令雞胸肉保持嫩滑，先要將雞肉剁碎如蓉。
煮雞胸秘訣一：烚雞肉要用低溫法
烚雞胸肉的秘訣，好像浸雞一樣，水滾後放入雞胸肉，然後熄火浸至全熟即成。假如把雞胸肉持續加熱，肉質便會老化，影響口感。
煮雞胸秘訣二：煎雞肉要用蓋焗法
雞胸肉加入調味料、沾上生粉後，先以中火煎一面。煎出香氣後，把雞肉翻面，轉小火後加蓋燜焗約10分鐘即成。
雞肉煎香後，翻面，轉小火後加蓋燜焗約10分鐘。
雞肉經燜焗慢煮，肉質無咁易老和嚡口。
雞肉漢堡食譜
相關食譜：
日式紫蘇雞肉丸食譜
相關食譜：
味噌雞肉大蔥串食譜
|食譜
|雞肉漢堡（煎）
|
材料：
|免治雞肉200、洋蔥1/4個、糖1茶匙、白芝麻適量、生粉適量
|
調味：
|
豉油2湯匙、糖1湯匙、味醂2湯匙
|
做法：
|1. 將洋蔥切粒備用。
|2. 將洋蔥粒、生粉、糖放在免治雞肉中，拌勻。
|3. 將整盤免治雞肉分成4-6份，再搓成圓餅型備用。
|4. 將豉油、糖、味醂拌勻成調味汁備用。
|5. 落油將鑊燒熱，煎香雞肉。
|6. 放調味汁，煎香雞肉。
|7. 轉細火並加水，關蓋焗約3分鐘即成。