【健康湯水食譜】牛蒡粉葛心內美湯　火鍋後清熱解毒消滯

吃火鍋後有些許喉嚨痛，感覺有些「熱氣」及飽飽滯滯，服用中藥解毒片，不如喝碗清熱、解毒及消滯湯水－牛蒡粉葛心內美湯，當中的心內美非罕見食品，它是蘿蔔的一種，不過皮白肉紫，是漂亮的紫或紫紅色蘿蔔。 攝影：尹嘉蔚

大家對「心內美」可能陌生，其實在街市及超市的湯包中不乏其蹤影，心內美是紫蘿蔔或紫紅色蘿蔔，細看便發現它的紋理與白蘿蔔相差無幾，只是顏色上有顯著分別。然而，功效也跟蘿蔔類同，有消滯、清熱及化痰的作用。湯中的材料有牛蒡，處理牛蒡時不需要將它徹底去皮，用硬毛刷洗刷乾淨即可，牛蒡皮的營養很高別要浪費。日本人珍視牛蒡，視之為「東洋參」，將它奉為營養及保健價值極好的高檔蔬菜，牛蒡的香氣帶點「參味」，揀選牛蒡以幼身的質量較好。此外，葛根其實是粉葛和中藥柴葛（野葛）的統稱，註冊中醫師楊恩劍寧提到在中醫藥典裡，粉葛及野葛被列為兩個品種，而「葛根」在藥典裡是指野葛。用紫蘿蔔、牛蒡、粉葛及甘筍煲成的湯水，味道清甜不膩，顏色討好。此外，也可隨喜好加條粟米一起煲湯，更感豐富和飽肚。

牛蒡粉葛心內美湯食譜

牛蒡粉葛心內美湯性質較涼，有健脾、消食及清熱的功效，但脾胃虛寒，容易腹瀉及腹痛人士慎用。

按圖了解食材的療效︰

+ 6 + 5 + 4

楊恩劍寧中醫師對「牛蒡粉葛心內美湯」食用建議︰

牛蒡粉葛心內美湯性質較涼，有健脾、消食及清熱的功效。 適合冬天進食火鍋、聚餐或進補後食用，可防止食滯及化熱，但脾胃虛寒，容易腹瀉、腹痛人士慎服。 此湯一星期可飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。

熟透後的心內美，明顯看到紫蘿蔔內有透亮的紫紅色芯。

其他湯水食譜

【冬天湯水食譜】胡椒腐竹粟米蓮藕湯 暖胃驅寒適合任何人飲用！

胡椒腐竹粟米蓮藕湯食譜

【入冬湯水食譜】養生淮山沙參蟲草花湯 防寒養腎抗手足冰冷

淮山沙參蟲草花湯食譜