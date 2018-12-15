【冬天湯水食譜】胡椒腐竹粟米蓮藕湯　暖胃驅寒適合任何人飲用！

冬天湯水不能少胡椒湯，胡椒豬肚湯、胡椒腐竹排骨湯是冬天名物，素湯水以粟米及蓮藕代之，加一大塊薑煲湯，不只全身暖和，簡直要令身體熱血沸騰，頓時有「行氣活血之感」。 攝影：尹嘉蔚

香港的冬天，溫度徘徊13、14度，但體感溫度似乎更低，如果像外國一樣室內有暖氣，想必可緩和寒風刺骨的感覺，在冬天的時候，喝碗熱呼呼的胡椒湯讓身心舒暢。白胡椒是冬天湯水的常備材料，先將白胡椒用白鑊，以小火炒至微焦，再將胡椒搗碎使用，炒過的白胡椒更有暖胃的效果，湯水味道也會更香濃。此外，腐竹除了煲糖水，也可成湯料，它的蛋白質含量比豆漿和豆腐還要高，將腐竹加入湯水中，可增加甘潤的味道及綿滑的口感。

胡椒腐竹粟米蓮藕湯食譜

按圖了解食材的療效︰

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陳俊傑中醫師對「胡椒腐竹粟米蓮藕湯」食用建議︰

此湯可驅寒暖胃，清積熱，是屬性平和的湯水，在沒有感冒和咳嗽時可飲。 於冬天時候，一星期可飲一至兩次，大部分人適用。 如有疑問，請向中醫師諮詢。

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