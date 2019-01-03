【電飯煲抹茶芝士蛋糕食譜】免焗免雪甘甜軟糯　抹茶粉別放太多！

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抹茶芝士蛋糕，其實是一個抹茶控同事要求示範的，但凡有關綠茶或抹茶的東西她都想知想試，究竟不用焗爐可以做出綠茶芝士蛋糕嗎？以電飯煲焗出來的綠茶味能否保留？

攝影：李賢華、劉晴

剪接：劉晴

電飯煲整蘿蔔糕電飯煲整薑葱雞，甚至海南雞飯都試過，但焗芝士蛋糕還是第一次。像一般焗芝士蛋糕的步驟，加入抹茶粉，最好選擇日本的宇治抹茶，味道較台灣的甘香，也別放太多，否則芝士味會被輕輕蓋過。放入飯煲前，記得在煲的周圍抹上牛油，避免黏底，也較易取出，外層還會營造出一種像焗爐烘出來的微焦。

由於不同飯煲煮飯所需時間有點差異，第一次跳掣的時候，未必代表蛋糕已熟，可能要多按一兩次，約一小時。但也別頻頻開蓋視察，完成後，盡快取出倒扣放涼，否則容易回縮扁塌！

焗爐、電飯煲做出來的綠茶芝士蛋糕，一個焦香，一個軟糯，各有風味，不妨一試！

電飯煲綠茶芝士蛋糕食譜

健康小貼士：

抹茶芝士蛋糕，主要材料有忌廉芝士和抹茶粉。忌廉芝士，在常用的芝士中脂肪含量最高，每100克有約34克脂肪，但同時亦富含鈣質、蛋白質、維他命D等，對骨骼、牙齒、皮膚、肌肉有幫助，當中的乳酸菌有助腸道健康，防止便秘。綠茶粉，含豐富維他命Ｃ、Ｂ、類黃酮等，有舒緩壓力、鎮靜情緒、消脂美白抗疲勞的功效。

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紅豆綠茶千層蛋糕食譜

食譜 電飯煲抹茶芝士蛋糕（煲）
材料

忌廉芝士200克、班戟粉60克、砂糖40克、鮮忌廉150ml、雞蛋2隻、抹茶粉20克、牛油適量、糖粉適量
做法 1. 忌廉芝士和蛋黃放入碗中，以攪拌器拂勻，篩入班戟粉、抹茶粉拌勻。
2. 忌廉逐少放入其中，混合均勻。
3. 在另一大碗內，放入蛋白，拂至起泡，加入砂糖拌勻。
4. 把蛋白與麵糊混合拌勻。
5. 在電飯煲內，均勻髹上牛油。
6. 把綠茶忌廉放入電飯煲內，按掣煲約1小時，待涼後撒上糖粉即成！

 

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