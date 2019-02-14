【沙嗲雞肉串食譜】雞肉嫩多汁！沙嗲醬加花生更惹味

雞肉烹調方式多，照燒雞扒、雞肉丸、煎雞胸等，變化多端。今次來個惹味一點的菜式，香煎雞肉串後，再淋上沙嗲醬，剛好一口的份量，讓人吃不停口！ 攝影、剪接：李賢華

泰國、印尼、馬拉菜館，都有串燒提供，即叫即燒，再塗上醬汁，非常惹味。

他們的串燒各有特色，泰國的串燒，會加香茅，再有檸檬等，酸甜開胃；印尼的會花生味濃一點，甚至會有椰香，出來效果甜一點；馬拉版本的醬料會較濃郁，鹹香重口味一點。各位可以因應自己的口味，自行選擇製作合口味的醬汁。

可以因應自己的口味，自行選擇製作合口味的醬汁。

今次所調的醬料味道偏向印尼風格，會加花生增加口感與香味，很適合用來配串燒。不過，這版本是簡單版，只加花生碎，沒有加椰漿，希望做到不買太多食材，都可做到美味效果。

加花生增加口感與香味，加埋蒜蓉更香口。

煮食小貼士：醃雞肉的話，可加一點蛋白，令肉更嫩滑。

雞肉串可用雞髀肉，煎起來不易過老，肉容易鎖汁，保持嫩滑。

沙嗲雞肉串食譜

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食譜 沙嗲雞肉串（煎） 材料 雞髀肉1磅、竹籤6-8支 醬汁 花生粒10粒、沙嗲醬2湯匙、水適量 醃料 生抽2湯匙、糖2湯匙、生粉1/2湯匙 做法 1. 將雞髀肉洗淨，再切件備用。 2. 將雞肉以醃料醃20-30分鐘。 3. 將花生粒壓碎至花生碎，與沙嗲醬、花生醬混合備用。 4. 將醃好的雞肉以竹籤串起。 5. 開鑊落油，以中大火煎熟雞肉串。 6. 雞肉串上碟，淋上沙嗲醬即成。

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