【健康湯水食譜】金銀菜陳腎湯清熱潤肺　燒烤吃煎炸後必飲減熱氣

上星期去了BBQ，個人其實不太愛好這個活動，一來我欠缺耐性、二來每次總被燻得滿身臭味，更重要的就是它熱氣又致癌，曾有研究顯示食1支隻燒雞髀等於吸12支煙，所以建議淺嚐為妙。BBQ過後，翌日喉嚨總會有點不舒服，有指此時若你還肆意飲凍飲，很容易影響血氣循還。想「解毒」的話，不妨喝碗老火湯來補救，例如「金銀菜陳腎湯」，可保你生津潤燥、通便利水。 攝影：鄧穎琪

金銀蛋、金銀菜、金銀蒜……又金又銀，究竟是甚麼？金銀菜即是新鮮大白菜跟白菜乾，兩種菜混在一起所以叫「金銀菜」。至於陳腎，前身是鮮鴨腎，有人會自己製作陳腎，其實不難，但需要花耐性。首先將鴨腎放在食物盒中，底面都鋪滿鹽，置於雪櫃內醃製5至７天，洗走鹽分及隔水後即可晾曬，大約一至兩星期就會有理想效果。陳腎有清熱之效，除了可以煲湯之外，亦能煲粥，即使是煲湯的湯渣也可用來「加餸」。

金銀菜陳腎湯食譜

整個湯有清熱潤肺，健胃消食功效，最適合熱氣、食滯和便秘人士飲用。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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