【健康湯水食譜】金銀菜陳腎湯清熱潤肺　燒烤吃煎炸後必飲減熱氣

撰文：鄧穎琪
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上星期去了BBQ，個人其實不太愛好這個活動，一來我欠缺耐性、二來每次總被燻得滿身臭味，更重要的就是它熱氣又致癌，曾有研究顯示食1支隻燒雞髀等於吸12支煙，所以建議淺嚐為妙。BBQ過後，翌日喉嚨總會有點不舒服，有指此時若你還肆意飲凍飲，很容易影響血氣循還。想「解毒」的話，不妨喝碗老火湯來補救，例如「金銀菜陳腎湯」，可保你生津潤燥、通便利水。
攝影：鄧穎琪
金銀蛋、金銀菜、金銀蒜……又金又銀，究竟是甚麼？金銀菜即是新鮮大白菜跟白菜乾，兩種菜混在一起所以叫「金銀菜」。至於陳腎，前身是鮮鴨腎，有人會自己製作陳腎，其實不難，但需要花耐性。首先將鴨腎放在食物盒中，底面都鋪滿鹽，置於雪櫃內醃製5至７天，洗走鹽分及隔水後即可晾曬，大約一至兩星期就會有理想效果。陳腎有清熱之效，除了可以煲湯之外，亦能煲粥，即使是煲湯的湯渣也可用來「加餸」。
金銀菜陳腎湯食譜
整個湯有清熱潤肺，健胃消食功效，最適合熱氣、食滯和便秘人士飲用。
按圖了解此湯的食材療效及食用建議：
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|食譜
|金銀菜陳腎湯（煲）
|材料
|大白菜半斤、菜乾2紮、陳腎3個、紅蘿蔔1條、豬𦟌450克、無花果5粒、南北杏10克、蜜棗2粒、陳皮1片、水2公升、鹽少許
|食譜
|1. 菜乾浸軟1小時，洗淨並瀝乾水分，將莖部較硬部分剪掉。
|2. 大白菜、南北杏、蜜棗、紅蘿蔔及無花果洗淨，另陳皮浸軟、刮囊備用。
|3. 無花果每粒切成2份，洗蘿蔔則刨皮、切塊。
|4. 陳腎用鹽擦拭後沖水，與豬𦟌一同氽水約10分鐘。
|5. 部分大白菜留起，將其餘材料放進煲裡，滾起後大火煲15分鐘，再轉慢火煲2小時。
|6. 加入大白菜，再煲半小時，最後以鹽調味即成。