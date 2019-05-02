【焗爐食譜】芝士煙肉酥皮卷　新手零失敗派對小食

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每逄大時大節或假日，一眾三五知己都會選擇開party或野餐來聚一聚。對於派對小食，你的印象還是菠蘿腸仔、公司三文治？其實派對小食有很多款，今次就介紹一個大人小朋友都啱食的芝士煙肉酥皮卷，小小的一口美食同時亦方便拿走。

芝士和煙肉可謂天作之合的2種食材，而且任何時候都是任何人不能抗拒的美食。配上鬆化酥皮，又易做，是非常適合做野餐小食或party food。如果不喜歡煙肉的話，亦可以換上火腿或香腸，同樣滋味。上焗爐前謹記掃上蛋液，令酥皮卷出爐時更金黃。

芝士入焗爐後會隨溫度加熱而溶化，留意芝士狀態，以免焗燶。

有興趣向高難道挑戰的你，可以選擇自己製作酥皮。不過製作酥皮步驟繁複，沒有太多時間的話，建議到比較大的超市購買急凍酥皮，留意的是要Puff Pastry，不然會買錯Shortcrust pastry或Filo pastry。一包急凍酥皮約有6塊左右，而且用途廣泛，如酥皮湯、蘋果批等。

急凍酥皮（Puff Pastry）（pampas.com.au）

健康小貼士：

煙肉是被世衛歸類為致癌物，一片鈉含量約235亳克，不宜多吃，也可比較不同品牌，選取鈉含量較少的一款。另外，酥皮由大量牛油製成，選擇酥皮時要留意成分，最好是用牛油製，而不是植物油。因為消委會曾驗出部分植物油含基因致癌物。

芝士煙肉酥皮卷食譜

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食譜

芝士煙肉酥皮卷（焗​）
材料

急凍酥皮2塊、煙肉6塊、雞蛋1隻、芝士片4隻
做法 1.將酥皮解凍，煙肉切半，芝士片切條。
2.平均鋪上煙肉、芝士片，緊緊捲起。
3.將酥皮卷平均切成1吋厚，放上焗盤，再掃上蛋液。
4.放入200度焗爐，焗20分鐘或至金黃色，即成。
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