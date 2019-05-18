【夏天湯水食譜】勝瓜草菇雞粒湯清熱解暑　哪類人不宜飲用？

平時煲湯喜用豬骨、豬𦟌、瘦肉，但「非洲豬瘟」的影響久久未有散去，市場上未有活豬活牛供應，加上安全起見，今個星期也暫此不煲豬湯。趁住天氣愈來愈熱，一於煲個超省工夫又能解暑的「勝瓜草菇雞肉湯」，由於只是滾湯，所以20分鐘已經有湯飲，甚至可以加碗飯製成泡飯！ 攝影：鄧穎琪

大學時讀雙語研究學系，最愛上現代漢語課，某課題講到「避諱詞」，其中一個例子正是「勝瓜」。有時候我們會叫它做「絲瓜」，但礙於中國人覺得「絲」跟「屍」同音，就將它稱作意頭好的「勝瓜」，原理大概跟「通書（輸）」和「通勝」一樣，所以我始終習慣叫這種瓜做勝瓜。

今次煲湯的材料除了勝瓜，就是草菇跟雞柳。找了好幾間超市和街市方找到草菇，量多量少其實隨心，今次買了$10，已有差不多20粒，全都放進煲裡一鑊熟。煲湯前務必要將草菇氽水，因為它有陣不太討人歡心的澀味，而且本身也頗髒，氽水過程中你會明顯見到透明的清水逐漸變成啡黃色。至於雞柳則不用氽水，稍醃一會便可煲湯。

今次這個湯很有夏日消暑感覺，即使煲的時間不長，也比想像中夠味得多，不放太多鹽都可以。若你想更飽肚，倒不如加碗飯，一碗清爽又有肉有菜的泡飯就此完成！

勝瓜草菇雞粒湯食譜

整個湯有清熱解毒、消暑和通便功效，適合夏天飲用，能清暑熱。倘若你本身較少外出曬太陽或常留於冷氣地方，就不必飲太多，因為並沒有累積暑氣。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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