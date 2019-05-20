【飲食熱話】阿媽暗黑料理嚇壞人！「生腸蒸臘腸唔知想點樣」

廚藝這回事，天分不在話下，有人後天努力連勉強都未稱得上。一群心中想孝順，味蕾卻很誠實的仔仔女女，在討論區發文「我老母煮嘢唔係人食㗎！」踢爆媽媽的「地獄廚房」…

上回提過媽媽的飯最溫暖，進佔網民心中「一世吃不厭的食物」的第５位，如果你有個廚藝了得的媽媽，誠如網民說「幾累幾餓都衝返去食飯」，又或者閣下的母親大人「煮嘢」有紋有路條理分明，也不難在當中尋到溫暖，好過餐餐出街食味精。不過，有些媽媽不諳廚藝，或者不愛入廚，味味暗黑料理令子女們叫苦連天，發文苦呻：「我老母煮嘢唔係人食㗎！」然而，有網民回應有阿媽煮飯珍惜啦！但有人隨即表示︰「煮好少少，煮健康少少都唔過分呀…生得出仔女唔該負番（返）啲責任…」

看得很清楚是生腸，但需要仔細打量，才知一塊二塊黑卒卒的是臘腸。（手機截圖）

本來看到帖文中的頭2個菜，雖然色澤不好但未至於惡劣，家常菜有時「求求其其」，如斯例子多不勝數，但愈往後看，實在有點倒胃兼太惹笑，上面一圖「生腸蒸臘腸，唔知想點樣」令人捧腹大笑。



點擊下圖有更多網民分享自己媽媽拍案叫絕的「精采」住家菜：

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當那邊廂受害人頻頻呻苦之際，總有班人出來來個反高潮，將兩極對比推上巔峰，好飯、好菜、好樣之「滿漢全席」叫人「恨死隔籬」，有網民大讚媽媽廚藝，媽不懂煮好彩有阿爸，多忙都要回家吃飯…讓一眾見到阿媽的地獄菜本來啼笑皆非叫苦連天的網民更加「葡萄」。

按下圖有網民分享自家的住家菜，好比酒樓菜餚一樣頗是誇張：

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簡單家常菜系列「唔使打杖嘅」，簡便、顯淺、快捷、美觀也夠派上用場。以下幾個食譜連結，30分鐘便有下飯菜，自己也可以應付到。



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按下圖有以上家常菜圖片參考：